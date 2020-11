Alors que Netflix a essayé de renforcer sa propre bibliothèque d’émissions de téléréalité originales avec des succès comme Love Is Blind et The Circle, le géant du streaming a annoncé son intention de diffuser des émissions de téléréalité déjà appréciées des téléspectateurs. En décembre, sélectionnez les saisons de Teen Mom 2 de MTV, The Challenge et Are You The One? sera disponible en streaming sur la plateforme. Deux saisons de Survivor de CBS ont également été publiées sur Netflix vendredi.

Les deux premières saisons de Teen Mom 2, diffusé en 2011 et 2012, feront leurs débuts sur Netflix le mardi 15 décembre. À ce stade de la série, le casting présentait Jenelle Evans, Chelsea DeBoer, Kailyn Lowry et Leah Messer. Evans est resté dans la série jusqu’à la seconde moitié de la saison 9, quittant l’année dernière. Elle a été remplacée par Jade Cline. Briana DeJesus, une ancienne star de Teen Mom 3, n’a rejoint Teen Mom 2 que lors de la saison 8 en 2017.

De Survivor et Next Top Model d’Amérique au Challenge et Teen Mom Certaines des émissions de téléréalité les plus influentes, les plus innovantes et les plus appréciées de la télévision arrivent ou sont déjà diffusées sur Netflix! pic.twitter.com/DrWXub6yQN – Netflix (@netflix) 15 novembre 2020

Les Challenge Seasons 10 et 13 seront également disponibles le 15 décembre, aux côtés des deux premières saisons de Black Ink Crew New York, diffusé sur VH1. Es-tu l’élu? Les saisons 1 et 2 et la saison 3 de Repair Shop seront diffusées sur Netflix le mardi 1er décembre. Survivor Seasons 20 et 28, et America’s Next Top Model Seasons 19 et 20 sont maintenant disponibles sur Netflix.

Les shows MTV et VH1 font tous partie de la bibliothèque ViacomCBS. Bien que ViacomCBS dispose de sa propre plate-forme de streaming avec CBS All Access, la société a conclu des accords de streaming non exclusifs avec Netflix ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, le classique Chappelle’s Show de Comedy Central est arrivé sur Netflix. CBS et Netflix ont également conclu un accord pour apporter ses nouvelles émissions Evil and The Unicorn à Netflix avant leurs débuts pour la deuxième saison afin d’aider à faire connaître les deux émissions. Ce plan a fonctionné, car Evil Season 1 a atterri dans le Top 10 de Netflix après sa sortie le 1er octobre.

La décision de Netflix d’apporter des émissions de téléréalité non originales sur sa plate-forme pourrait être un jeu pour mesurer l’intérêt de ses utilisateurs pour la programmation de réalité. Plus tôt cette année, le streamer s’est efforcé de lancer ses propres émissions de téléréalité et a trouvé un succès instantané avec Love Is Blind et The Circle. Les deux spectacles ont été renouvelés pour deux saisons supplémentaires en mars. «C’était incroyable de voir les membres de Netflix partout dans le monde répondre aux histoires brutes et authentiques de vraies personnes et d’enjeux réels», a déclaré à l’époque Brandon Riegg, vice-président nonfiction and comedy Specials chez Netflix. “Nous sommes fiers de créer une émission préférée pour tous les goûts, et nous sommes ravis que les fans aient adopté toutes ces séries avec un tel enthousiasme et une passion partagée. Nous sommes impatients de susciter plus de joie pour nos membres.”