La star de Teen Mom 2, Chelsea Houska, a célébré la sortie des nouveaux sacs à dos de sac à couches qu’elle et son mari Cole DeBoer ont conçus avec ItzyRitzy mercredi. Alors que beaucoup de ses fans étaient également satisfaits de la sortie, une poignée se sont plaints du prix élevé des pièces. Houska et DeBoer attendent leur troisième enfant ensemble, une petite fille.

“YOU GUYS !!! La nouvelle collection Chelsea and Cole pour [ItzyRitzy] est maintenant disponible sur Amazon et nous sommes tellement excités “, a écrit Houska dans la légende.” Vous pouvez acheter nos deux nouveaux sacs à dos de sac à langer + le reste arrive bientôt et peut être ajouté à votre liste de souhaits !! Lien dans la bio pour acheter. Faites-moi savoir vos favoris! »Le message est arrivé juste un jour avant que Houska et DeBoer fêtent leur quatrième anniversaire de mariage.

Houska et DeBoer sont déjà les parents de Watson, 3 ans, et Layne, 1 an. Houska et son ex-petit ami Adam Lind sont également parents d’Aubree, 10 ans. Houska et DeBoer ont annoncé qu’ils attendaient à nouveau en août et ont révélé le sexe de leur bébé le mois dernier. Le 18 septembre, Houska a marqué une étape importante, atteignant la mi-chemin de sa grossesse. «Presque à mi-chemin bébé fille», écrit-elle, aux côtés de deux émojis de cœur.

Watson et Aubree sont également ravis d’avoir un nouveau frère plus jeune. “Ils sont tellement excités. Watson la nuit m’embrassera le ventre. C’est tellement gentil”, a déclaré Houska à PopCulture.com le mois dernier avant d’apprendre que le nouveau bébé serait une autre fille. «Cela semble être un si bon mélange», dit-elle. “Cole et Watson ont une si bonne relation, donc je pense que c’est cool qu’il soit le seul garçon, et j’ai hâte de voir comment ils grandiront ensemble en tant que sœurs.” Alors qu’Aubree, Watson et Layne attendent de rencontrer leur nouveau frère dans quelques mois, voici un aperçu de la réponse aux nouveaux sacs à couches de Houska.

‘Tellement décevant’

“Je trouve très décevant le prix d’achat de ces articles. Vous penseriez qu’en tant que personne qui a ‘lutté’ dans le passé, vous les vendriez comme un coût d’achat pour toutes les mamans», a écrit une personne, ajoutant un haussement d’épaules. emoji. Ce commentaire a obtenu près d’une douzaine de réponses, dont beaucoup sont d’accord avec l’affiche originale. “Je suis définitivement d’accord avec vous, j’ai été choqué quand j’ai vu les prix des sacs à couches et de sa ligne de vêtements. J’ai vraiment pensé qu’elle ferait des prix plus abordables.”

‘N’aime pas le prix’

«J’adore mais j’aime pas le prix», a écrit une autre personne. “Fille pareille! Ma famille a un budget limité. Je ne peux pas me permettre de 120 à 180 dollars de sacs à couches”, a écrit un autre en réponse.

«Est-ce qu’il marche tout seul?

“J’ADORE votre fille stylée mais 184 dollars pour un sac à couches est malheureusement hors de ma gamme de prix !!!” une personne a noté. «J’adore Chelsea, ma maman adolescente préférée, mais pourquoi ces sacs sont-ils si chers? Est-ce que ça marche tout seul? Je veux la soutenir financièrement avec cet achat mais je vis parmi les pauvres. Ce n’est pas abordable», s’est plaint un autre.

‘Bien hors de ma gamme de prix’

“J’aurais aimé qu’ils soient un peu moins chers car 120-200 $ CAD est bien en dehors de ma fourchette de prix”, a écrit une personne. “J’adorerais avoir un des jolis petits sacs en forme de sac à main juste pour un sac à main, mais j’ai juste cherché et un petit est comme 125 $.”

Quelques remarques positives

Tous les commentaires n’étaient pas négatifs. “Je suis obsédée par le sac à bandoulière. Je l’utilise même lorsque ma fille n’est pas avec moi”, a écrit une personne. “J’ajoute le mini sac à dos à mon registre de bébé dès que possible! C’est magnifique”, a ajouté un autre.

‘Tellement mignon’

“Tout est si mignon”, a écrit un fan. “Je viens de recevoir le mien ce week-end !!! Le même !! J’adore ça !!!” un autre a ajouté.

