La star de Teen Mom 2 Kailyn Lowry a été arrêtée dans le Delaware à la fin du mois dernier après avoir prétendument frappé l’ex-petit ami Chris Lopez, le père de deux de ses quatre fils. Selon de nouveaux documents judiciaires obtenus par E! News, l’incident présumé s’est produit le 4 septembre au domicile de Lopez et Lowry a été arrêté le 26 septembre. Lopez a déclaré à la police que l’altercation présumée s’était produite après que Lowry eut découvert que Lopez s’était fait couper les cheveux de leur fils de 3 ans, Lux.

Lopez a accusé Lowry de «l’avoir attaqué» en «lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises sur la tête et le haut du torse» après que Lowry ait eu connaissance de la coupe de cheveux, selon les dossiers de la police. Lopez a affirmé qu’il n’avait pas riposté avant que Lowry ne quitte son domicile. Lowry a déclaré aux autorités qu’elle était “bouleversée” à cause de la coupe de cheveux, mais a déclaré que “le différend n’était jamais devenu physique”. Elle a été placée en garde à vue pour attouchement coupable offensant et a plaidé non coupable. Elle a été condamnée à ne pas avoir de contact direct ou indirect avec Lopez. Sa mise en accusation était prévue pour le 21 janvier.

«Mme Lowry a déposé une requête en garde à vue dans l’affaire impliquant ses enfants Lux et Creed», a déclaré un représentant de Lowry à E! Nouvelles jeudi. << Le juge du tribunal de la famille du Delaware a ordonné aux parties de s'abstenir de discuter de toutes les questions internes jusqu'à la fin de l'audience de l'année prochaine. Actuellement, Mme Lowry a obtenu la garde exclusive des enfants malgré les allégations en instance devant le tribunal de la famille. Mme Lowry nie toutes les allégations mais ne peut pas répondre spécifiquement pour le moment en raison des ordonnances du juge. "

C’est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.