L’ancienne star de Teen Mom, Bristol Palin, aime beaucoup son nouveau look, laissant tomber de nouvelles photos pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. L’ancienne star de télé-réalité et fille de l’ancienne candidate à la vice-présidence Sarah Palin a dévoilé ses abdos sculptés il y a quelques semaines, en y ajoutant une nouvelle vue que vous pouvez voir sur The Blast.

Dans le dernier article, Palin porte un pull gris, une jupe à imprimé tigre et des cuissardes. Si féroce n’était pas dans le vocabulaire de ses fans et followers, c’est maintenant. “Je vais faire semblant que ma maison est propre et qu’il ne fait pas 127 degrés à l’extérieur”, a écrit Palin sur le selfie.

Le corps ciselé de Palin, révélé plus tôt en novembre, a noté qu’elle était en baisse de dix livres et a crédité “l’alcool de coupe” et “de minuscules modifications de l’alimentation” pour les changements. Les fans de l’ancienne maman adolescente ont été favorables selon The Blast, publiant des encouragements et des éloges avec ses nouveaux messages.

De toute façon, vous ne devriez pas être défini à partir de ce moment de l’histoire! Dans le même ordre d’idées, juste en Colombie-Britannique qu’une jeune femme tombe enceinte à un jeune âge ne signifie pas que sa vie est finie ou qu’elle n’accomplira jamais rien. ces exemples d’être une jeune mère qui accomplit encore de grandes choses dans sa vie! » un fan a écrit dans ses commentaires Instagram.

Palin a quitté Teen Mom en 2019, affirmant que son rôle dans la série de téléréalité “a emporté ma paix” et en a fait une cible aux yeux du public. “Teen Mom OG ne me convenait pas, cela m’a emporté la paix … et honnêtement – ma paix a un prix que personne d’autre que Dieu ne peut se permettre”, a écrit Palin dans un post d’elle dans la série à l’époque. “[Money] ne m’impressionne pas, je n’amuse pas bs, et s’éloigner de ce spectacle permet à Dieu de me reconstruire (et ma petite famille) dans la bonne direction. J’ai de l’amour pour toutes les filles de la série et je leur souhaite la meilleure des chances dans tous leurs projets futurs !! “

Ses anciens compagnons de casting de Teen Mom, dont Farrah Abraham, la Teen Mom qu’elle a remplacée, ont pesé après l’annonce. Palin avait vivement critiqué son rôle dans la série avant sa sortie, appelant la série en décembre 2018 pour ne pas être honnête avec son histoire.

“[MTV] ne veut pas parler de foi, montrer son éthique de travail ou jongler avec trois enfants seuls, ils ne veulent pas montrer l’humble processus consistant à recommencer après un divorce, à construire une carrière ou à tout autre problème de la vie réelle », a déclaré Palin à l’époque. “Tout ce qu’ils veulent avec mon petit segment chaque semaine, c’est un faux complément Farrah Abraham / Jerry Springer BS, et ce n’est tout simplement pas vrai.”

Palin vit clairement la vie qu’elle veut en ce moment et la sortie semble vraiment avoir montré des avantages. Y aura-t-il jamais une autre vision de son monde à la télévision? Cela reste à voir.