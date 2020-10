Les jours de lutte contre les méchants de Blair et Sterling Wesley ont atteint une conclusion précoce avec l’annulation de Teenage Bounty Hunters après une seule saison, a confirmé TVLine.

La première saison de 10 épisodes de l’émission, qui a chuté dans son intégralité le 14 août, a passé un certain temps sur la très convoitée liste des «Top 10» de Netflix, rendant cette annulation un peu surprenante.

Créée par Kathleen Jordan et produite par Jenji Kohan (Orange Is the New Black), la comédie noire mettait en vedette Maddie Phillips et Anjelica Bette Fellini dans le rôle d’une paire d’élèves chrétiennes qui sont devenues des chasseurs de primes du jour au lendemain. Sous la tutelle d’un professionnel (joué par Kadeem Harrison de A Different World), les filles sont devenues très douées pour chasser leur proie – menant finalement à une mission qui a frappé dangereusement près de chez elles.

(Alerte spoiler: la mère des filles, jouée par Virginia Williams de Fuller House, s’est révélée être une jumelle dans la finale de la saison devenue série, déclenchant une révélation qui aurait changé la donne qui aurait fait une deuxième saison fascinante.)

L’annulation de Teenage Bounty Hunters a été signalée pour la première fois par le site sœur de TVLine, Deadline.

Le tableau de bord du renouvellement de la télévision en streaming de TVLine a été mis à jour pour refléter l’annulation des Teenage Bounty Hunters. Êtes-vous déçu par la fin précoce de la série ou n’avez-vous pas été investi après la saison 1? Déposez un commentaire avec votre (vos) réaction (s) ci-dessous.

TAGS: Teenage Bounty Hunters

X