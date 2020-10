Pour les créateurs en herbe comme pour les créateurs confirmés, les t-shirts et les sweats à capuche sont tellement dépassés – la nouvelle vague de marchandises est entièrement numérique.

Teespring, l’une des plus grandes plates-formes de merchandising pour les créateurs et les influenceurs et un partenaire commercial officiel pour YouTube, Instagram et TikTok, déploie la possibilité de vendre des produits numériques. Il s’agit notamment des filtres photo, des livres électroniques, du contenu premium, des zines et d’autres articles que les créateurs peuvent vendre directement aux fans au lieu de compter sur des marchandises physiques.

Teespring a décidé de se lancer dans l’espace de la marchandise numérique après que quelques influenceurs ont demandé si c’était quelque chose qu’ils pouvaient offrir à leurs fans, ont déclaré mercredi le PDG Chris Lamontagne et le vice-président du marketing, Les Green, à The Verge. Alors que Lamonatagne et l’équipe avaient travaillé pendant un certain temps sur le développement de produits numériques, c’est la pandémie qui a accéléré leur plan de déploiement auprès des créateurs qui utilisent Teespring. Cela inclut les personnes sur YouTube, Instagram et, plus récemment, TikTok.

«L’avenir n’est pas seulement physique ou numérique – il sera numérique et physique», a déclaré Lamontagne. “Nous voyons déjà des gens qui font des offres groupées où c’est comme” Hé, achète ma chemise, télécharge mon filtre “.»

La marchandise numérique, que Lamontagne et Green appellent le commerce numérique pour les créateurs, est populaire dans d’autres territoires depuis des années. Des influenceurs à l’étranger ont par exemple créé des claviers numériques personnalisés qui sont populaires. Les créateurs qui ont participé à la bêta de produits numériques de Teespring étaient intéressés à travailler avec Teespring sur des produits numériques personnalisés spécifiquement pour leur public, y compris un YouTuber spécialisé dans les conseils financiers et souhaitant créer un planificateur financier numérique à utiliser par les fans.

«Pour la plupart de ces créateurs, c’est le monde dans lequel ils vivent – ils créent et distribuent leur contenu numériquement», a déclaré Green. «Je pense que pouvoir utiliser cette plate-forme et en tirer parti pour certains de leurs produits créatifs est une solution naturelle à bien des égards.»

La marchandise numérique peut sembler un peu plus compliquée que la marchandise physique. Imprimer un t-shirt et l’envoyer par la poste est une chose; la conception d’un filtre qui fonctionne pour les spécifications de chaque téléphone est légèrement plus délicate. Green a déclaré que suivre la façon dont les changements matériels et logiciels – comme les différentes tailles d’iPhone ou les grandes mises à jour logicielles d’Instagram – affectent l’utilisation de la technologie par les gens est “essentiel pour nous à adopter”, ajoutant que Teespring “s’assurera que les produits sont compatibles et adaptés à leur Ventilateurs.”

Ni Green ni Lamontagne n’ont dit à quel point l’équipe de conception de Teespring sera impliquée avec les créateurs qui souhaitent offrir des produits numériques qui pourraient nécessiter des compétences techniques supplémentaires, mais Green a déclaré qu’ils «vont écouter les créateurs plus souvent et avoir une »avec eux pour s’assurer que leurs besoins techniques sont satisfaits.

Plus de 450 000 créateurs vérifiés peuvent créer des produits numériques avec Teespring. Créer une liste ne coûte rien, a ajouté la société dans un communiqué de presse, et il n’y a pas de frais mensuels supplémentaires ni de frais d’hébergement.