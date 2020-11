“Le pardon est dans mon cœur”, déclare Tefi Valenzuela, mais cela n’implique pas qu’il accordera le pardon légalement ou qu’il acceptera tout accord avec son partenaire, Eleazar Gómez, après avoir été agressé physiquement jeudi dernier. .

“Je lui pardonne parce que je ne vais pas avoir de rancune dans mon cœur, et ce qui arrive à la justice, si la justice décide qu’il doit payer pour ses erreurs d’une manière ou d’une autre, ce sera leur décision, j’ai fait ce que j’ai fait et je n’ai pas fait Je ne te souhaite aucun mal. Pour ma part je ne vais accorder aucun rôle de pardon, simplement le pardon de mon cœur et c’est tout », a-t-il déclaré ce jeudi lors d’une conférence de presse.

Alors que le processus judiciaire continue son cours, Tefi dit qu’il ne préfère pas se demander s’il était proche de la mort ou si la qualification du crime comme violence familiale et non comme tentative d’homicide semble injuste.

«Eh bien, la seule chose pour laquelle je peux être reconnaissant, c’est que je suis en vie, que je vais bien, que je suis une femme forte, que je sais que très bientôt je continuerai à être heureuse, souriante, que je sais que la musique me guérira, que tout sera Eh bien, et pour souhaiter ou dire si c’est juste ou pas juste, la seule chose que je sens que je suis reconnaissant c’est que je vais bien, que je suis en vie et que je vais bien, le reste est hors de mes mains, je ne suis pas le judiciaire, Je ne suis pas le ministère public et je ne pourrais plus me plaindre ou dire quoi que ce soit, je suis reconnaissant envers les personnes qui m’ont apporté leur soutien, je suis reconnaissant à la vie et à Dieu que je suis vivant et je sais que ces expériences de la vie nous donnent ils tendent la main à certaines personnes pour quelque chose de bien, pour nous rendre plus forts ».

La chanteuse s’est dite heureuse de voir que d’autres femmes et d’autres ex-partenaires d’Eleazar ont décidé de faire entendre leur voix, de raconter leurs expériences et que certaines d’entre elles intenteront même des poursuites judiciaires.

Désormais, Tefi se sent responsable d’aider d’autres femmes qui ont vécu des expériences similaires à la sienne à progresser, alors elle veut se préparer et commencer à travailler sur ce problème.

Lors de la conférence, Tefi n’a pas voulu parler de ses projets musicaux, il a dédié l’espace pour commenter cette situation qu’il a vécue car il a dit qu’il voulait tourner la page. Quant à la musique qu’il avait prévu de sortir avec Eleazar, en particulier une chanson thème qui sortirait le 13 novembre, a-t-il déclaré.

“Nous devions sortir une chanson le 13, mais comme vous l’aurez compris après ce qui s’est passé, cette chanson ne verra pas le jour, Faro Latino a exprimé sa solidarité avec l’affaire”, a-t-elle déclaré. Les responsables de Faro Latino ont également déclaré qu’ils avaient mis fin à toutes les relations avec Eleazar Gómez et que tout leur soutien était avec Tefi.

La jeune femme d’origine péruvienne a souligné qu’on ne lui avait jamais offert d’argent pour pardonner à son ancien partenaire et qu’elle n’avait pas parlé avec la mère d’Eleazar, seulement avec l’une de ses sœurs, Zoraida Gómez.

«Je l’ai mentionné précédemment, en tant que femme, je suis désolé qu’elle ait vécu cela, nous avons une famille qui souffre, je suis vraiment désolée, je sais qu’ils ne sont pas à blâmer. Je n’ai pas pu parler avec la mère, seulement avec la sœur ».

Sans regretter d’avoir fait ce qu’elle avait à faire après avoir été agressée (dénoncer), Tefi a évoqué à quel point il est important d’élever la voix et de prendre les mesures appropriées, puisque c’est le seul moyen de créer un précédent.

«S’ils veulent mettre fin à la violence, ils doivent porter plainte», a-t-elle dit fermement, clairement, et a souligné qu’elle allait guérir et demander une aide psychologique, qu’elle sortira de cette situation et continuera à se battre pour ses rêves, comme elle l’a toujours fait. Quant à avoir peur des représailles, a-t-il déclaré.

«Je suis une femme forte avec des rêves, je ne pense pas que je devrais hésiter ou montrer de la faiblesse, on peut avoir peur des représailles pendant qu’il est en prison, s’il sort il y aura une mesure de précaution, je ne veux pas que les femmes aient peur.

Par: Cadena Noticias