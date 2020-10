Exclusif

Tekashi 6ix9ineL’ancienne affaire pénale – dans laquelle il a plaidé coupable d’avoir utilisé un enfant dans une performance sexuelle – est revenue le hanter … parce qu’il est maintenant poursuivi par la personne qui prétend qu’elle est celle de la vidéo.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ … la femme, identifiée comme Jane Doe, poursuit le rappeur pour l’avoir prétendument abusée sexuellement lors d’une fête en 2015 … alors qu’elle n’avait que 13 ans.

Jane Doe affirme qu’en plus d’être mineure à l’époque, elle était sous l’influence de drogues et d’alcool et n’a pas pu consentir en tant que 6ix9ine et un autre adulte, Tay Milly, a réalisé 3 vidéos sexuellement explicites qu’elle dit avoir postées plus tard en ligne.

Selon les documents … la première vidéo présentait Doe effectuant une fellation sur Tay Milly pendant que Tekashi faisait des poussées pelviennes derrière elle – sans s’engager dans le sexe – et il lui giflait les fesses. La deuxième vidéo aurait présenté la fille assise sur les genoux de 6ix9ine dans un soutien-gorge et des sous-vêtements, et dans la troisième … elle prétend qu’elle était allongée nue sur leurs genoux pendant que Milly la pelotait.

Jane Doe poursuit 6ix9ine et Tay Milly pour agression sexuelle sur enfant, abus sexuel sur enfant et infliction de détresse émotionnelle.

Comme vous vous en souvenez peut-être … Tekashi a conclu un accord de plaidoyer dans l’affaire pénale en octobre 2018 – dans lequel il a admis avoir participé à la réalisation et à la diffusion d’un clip vidéo contenant une vidéo sexuelle d’un adolescent de 13 ans – et a été condamné à 4 ans de probation.

Dans une récente interview avec le NY Times, le rappeur a déclaré qu’il avait expié ses actions, mais avait également affirmé avoir été pris au mauvais endroit au mauvais moment.

Il semblait également minimiser son crime, ajoutant … “J’avais 18 ans à l’époque. Suis-je ce type de Jeffrey Epstein de 40 ans?”

Nous avons contacté 6ix9ine à propos du procès … aucun mot pour l’instant.