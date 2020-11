Par rapport à la PlayStation 5 elle-même – une grande masse de console de jeu – la télécommande multimédia de marque PS5 est très conservatrice. Il fait à peu près exactement ce que vous attendez d’une télécommande multimédia et pas beaucoup plus, mais au moins, il correspondra à votre nouvelle machine de jeux.

La configuration de la télécommande est incroyablement simple. Il est alimenté par une paire de piles AA, et il existe une option dans le menu système de la PS5 pour coupler une télécommande; une fois que vous l’avez sélectionné, il vous suffit de maintenir deux boutons enfoncés pendant quelques secondes pour terminer l’appairage. À partir de là, vous êtes prêt à partir. Une bonne chose à propos de la télécommande est sa conception, qui joue sur la PS5 elle-même. La télécommande est principalement blanche, avec une bande de noir brillant au milieu, un peu comme un Uh-Oh! Oreo. C’est petit, léger et confortable.

En termes de boutons, il existe des boutons pour contrôler le volume, l’alimentation du téléviseur et la lecture vidéo, ainsi qu’un pavé directionnel avec un bouton de sélection pour naviguer dans les menus. Vous obtenez également le bouton d’accueil PlayStation, qui se comporte de la même manière que sur le DualSense – affichant un menu rapide d’actions utiles en bas de l’écran – ainsi que quatre lancements d’applications attribués pour Disney Plus, Netflix, YouTube et Spotify. Les applications se lancent rapidement comme tout le reste sur la PS5, mais en tant que personne qui n’utilise pas Spotify, il aurait été bien d’avoir la possibilité de les réaffecter.

Pendant ce temps, le bouton «options», qui est également présent sur le DualSense, fait apparaître un menu de lecture lorsque vous regardez un disque Blu-ray. Il y a aussi un bouton qui n’a pas encore d’utilisation: le microphone, qui, selon Sony, est «réservé pour une utilisation future», ce qui suggère qu’une certaine forme de commande vocale est en route.

J’ai passé environ un jour à utiliser la télécommande et c’est un petit ajout intéressant, bien que toutes les applications ne semblent pas être optimisées pour cela. Dans l’application YouTube, par exemple, vous verrez des invites de bouton faisant référence à DualSense. Cela dit, il est assez facile de naviguer autour de cela, et la PS5 se lance avec une gamme assez décente de services de divertissement – y compris Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube et Crunchyroll – en plus de la possibilité de lire des films via le lecteur de disque (sauf si vous optez pour la PS5 moins chère et uniquement numérique).

L’autre chose importante à noter à propos de la télécommande, cependant, est qu’elle est complètement optionnelle. Le DualSense fait le travail très bien. En plus d’être plus petite et plus confortable, la télécommande multimédia n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité – c’est à vous de décider si cela vaut 30 $ de plus en plus d’une toute nouvelle console.