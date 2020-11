Telemundo aurait payé 100 000 dollars! pour le mariage de Ninel Conde | Réforme

Tout semble indiquer qu’il y a eu un léger changement de plan, depuis Ninel Condé ne diffusera plus votre mariage en ligne, maintenant il peut être vu à la télévision et nous vous donnerons tous les détails sur cet événement controversé.

Nul doute que c’est la date à laquelle le public n’a pas pu assister au célèbre mariage entre Ninel Conde et Larry Ramos, qu’ils ont réalisé contre le vent, la marée et le virus, le 28 octobre.

Et c’est qu’il y a quelques jours, il a été annoncé que le couple vendrait la transmission de la cérémonie en ligne, le 14 novembre, mais ils ont changé leur date pour laisser à leurs followers plus de temps pour acheter leurs billets pour l’événement virtuel. et il l’a reportée au 21 novembre, date à laquelle elle n’a pas été effectuée non plus.

Il est maintenant apparu que cette transmission Internet n’a pas été effectuée parce que le Telemundo aura l’exclusivité de cette cérémonie, donc le mariage entre Ninel Conde et Larry Ramos sera télévisé!

Ce sera à travers le programme “Al Rojo Vivo” que la cérémonie sera enfin vue le 29 novembre, même si on ignore ce qui va se passer avec l’argent du public qui avait déjà payé son billet, puisque Ninel voulait faire don desdits bénéfices .

N’oubliez pas que tous les bénéfices seront reversés à l’institution Fortaleza IAP qui lutte contre la violence de genre. Obtenez votre billet, le lien est dans ma biographie », a-t-il écrit pour vendre les billets.

De plus, il a été annoncé que le célèbre réseau de télévision, aurait payé 100 mille dollars pour l’exclusif, selon le programme “Chisme No Like”,.

Telemundo a payé cent mille dollars à Ninel Conde et Larry Ramos pour le mariage », a déclaré Javier Ceriani, et a expliqué que cette somme est également pour le mariage qui aura lieu en 2021 à Miami et d’autres exclusivités.

Selon Elisa Beristain et Javier Ceriani, “Suelta la Sopa” pourrait commencer à changer de ligne éditoriale après cet achat pour aider Larry et son image.

Il y a des choses qui peuvent arriver, l’une est qu’elles commencent à faire taire Suelta la Sopa, alors que se passe-t-il? Ils ont déjà commencé à bien parler de Larry Ramos », ont-ils conclu.

Il ne fait aucun doute que le mariage de Ninel Condé Depuis que les rumeurs ont commencé à propos de son mariage avec Larry Ramos, cela a été considéré comme un événement et a reçu une couverture presque au niveau d’un mariage royal ou comme un événement capital dans la série.

Après que la chanteuse se soit comportée très discrètement sur son union avec l’homme d’affaires d’origine colombienne, des centaines de spéculations ont commencé à émerger sur la rapidité avec laquelle elle a pris la décision de rejoindre sa vie et même si elles n’avaient eu que peu de temps comme couple.

Et c’est ainsi qu’une fois le mariage réalisé, il a été révélé que Ninel Condé Elle aurait vendu l’exclusivité au magazine People, cependant, plus tard, il a été annoncé qu’elle ferait une transmission en streaming afin que ses abonnés puissent être avec elle ce jour important.

Mais maintenant, tout semble indiquer que comme nous l’avons mentionné plus tôt, elle est passée d’avoir pris cette décision au choix de revendre la transmission en streaming, puisque la chanteuse a vendu cette transmission au réseau de télévision Telemundo, qui lui aurait payé une grosse somme d’argent. .

Comme prévu, Ninel Conde a beaucoup donné à parler après avoir annoncé ce mariage de manière si spontanée et principalement au milieu d’un différend juridique qu’elle a avec son ex-partenaire Giovanni Medina, pour la garde de son fils.

