Amazon Prime Day 2020 est à nos portes, et pour tous les observateurs de HBO Max, Amazon propose des offres intéressantes sur les téléviseurs non Roku avec accès au service de streaming. Cependant, tout d’abord, vous voudrez vous assurer que vous êtes un membre Prime, car les offres ne sont disponibles que pour les abonnés. Heureusement, il existe de bonnes affaires tout au long de l’année avec Amazon Prime, y compris une livraison gratuite de deux jours sur les commandes.

Les utilisateurs de Roku ont exprimé leurs préoccupations concernant le fait qu’ils ne peuvent pas diffuser HBO Max avec leurs appareils Roku, ce qui leur laisse des options limitées. Selon ., les seuls téléviseurs prenant en charge l’application HBO Max sont les téléviseurs intelligents Samsung. De plus, il est important de noter que cela ne s’applique qu’aux modèles 2016 et plus récents. Cependant, l’application HBO Max est disponible au téléchargement sur les magasins PlayStation et Xbox, ce qui signifie que les abonnés qui possèdent l’une de ces consoles peuvent diffuser le service sur n’importe quel téléviseur compatible avec eux. En outre, les utilisateurs de Google Chromecast peuvent également diffuser l’application HBO Max et pourraient également diffuser sur n’importe quel téléviseur compatible.

Il est important de garder à l’esprit que Prime Day n’est pas qu’un jour cette année. Bien qu’il y ait eu des accords Prime Day mardi, les accords se poursuivront jusqu’à mercredi. Gardez un œil sur les offres qui pourraient vous convenir et consultez les offres ci-dessous en attendant!

(Photo: amazone)

Ce téléviseur Samsung QLED de 50 pouces est l’offre la moins chère qu’Amazon propose actuellement sur les téléviseurs de la marque, et à un peu moins de 1000 $, il est certainement toujours cher. La qualité d’image est phénoménale, car elle dispose d’un processeur 4K intelligent et de la technologie Quantum Dot. De plus, il dispose d’un son de suivi d’objets. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon)

À 372 $, une option moins chère pour pouvoir diffuser HBO Max est une Sony PlayStation 4. Avec l’avantage supplémentaire de pouvoir accéder à d’autres applications de streaming, telles que Netflix et Hulu – ainsi que la possibilité de lire d’innombrables vidéos de qualité jeux – cela pourrait être une bonne option pour certains acheteurs. Remarque: ce n’est pas une offre Prime Day, juste une réduction par coïncidence par rapport à son prix typique de 399 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: amazone)

Comme la PS4, la Xbox One permet également aux utilisateurs de diffuser HBO Max via une application officielle. Il donne également accès à d’autres applications de streaming, ainsi qu’à de nombreux jeux vidéo. À 299,99 $, c’est également une option légèrement moins chère que la PS4. Bien que ce ne soit pas une offre Prime Day, c’est toujours une option plus abordable que l’achat d’un nouveau téléviseur. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: amazone)

Enfin, pour les streamers qui veulent juste leur HBO Max de la manière la plus simple possible, il y a le Google Chromecast. Pour 29,99 $, cet appareil se branche sur votre téléviseur et offre la possibilité de diffuser des applications de diffusion en continu de votre téléphone directement sur l’écran. Bien que ce ne soit pas une offre Prime Day, elle est beaucoup plus abordable que l’achat d’un nouveau téléviseur intelligent. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.