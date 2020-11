je

Il est juste de dire que le créateur d’accessoires basé à Brooklyn, Telfar Clemens, a connu une très bonne année.

Parallèlement à sa victoire au CFDA Award pour le créateur d’accessoires de l’année, les sacs Clemen – qui ont été surnommés «Bushwick Birkins» – ont eu du mal à rester en stock.

La plateforme de mode mondiale Lyst – qui analyse le comportement de 100 millions d’acheteurs afin de suivre la demande des consommateurs – a noté que les recherches de sacs Telfar ont grimpé de 270% au cours des deux derniers mois.

Et maintenant, les sacs cultes, qui ont été portés par tout le monde de Bella Hadid à Solange en passant par Chloë Sevigny, reçoivent une mise à niveau en peau de mouton floue grâce à une nouvelle collaboration avec UGG.

Instagram de Telfar a d’abord taquiné la collab Ugg plus tôt en septembre, mais a finalement partagé plus de détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre de ce qui semble être le cadeau le plus chaud de la saison des vacances.

Le lundi 30 novembre, à 14 h GMT, les acheteurs peuvent se connecter sur le site Web de Telfar pour précommander leurs fourre-tout à fourrure, qui sont disponibles en petits et moyens et dans la teinte châtaigne caramel signature d’Ugg. Cette fenêtre de précommande ne sera ouverte que pendant 24 heures et il n’y a qu’un nombre limité de sacs disponibles, alors réglez ces alarmes.

Selon la publication Instagram de Telfar, les sacs seront livrés entre mars et juin de l’année prochaine, et bien que cela puisse sembler long, la marque a assuré ses fans sur Instagram, en disant: «Nous savons que c’est long à attendre – mais ces sacs sont incroyablement adorables et se vendront en quelques minutes. PRÉCOMMANDEZ maintenant et votre sac est SÉCURISÉ. ”

Et ce n’est pas tout. La précommande comprend également un ensemble de cartes de Noël à arriver avant la veille de Noël, qui présente un Clemens séduisant posant une tempête.

“Je trouve UGG vraiment sexy – une sorte douce et robuste”, a déclaré Clemens dans un communiqué. “J’ai créé des bottes UGG non officielles et non autorisées dans deux émissions datant déjà de 2010. Donc, j’ai toujours été obsédé par un certain type d’ubiquité, et quand quelque chose de vraiment unique se retrouve sur tout le monde. Ce que je veux faire, c’est obtenir à l’ADN de UGG et voir quels gènes nous avons en commun. Pour aller au cœur de ce sentiment. “