La belle chanteuse mexicaine Ninel Conde, a gâté ses millions de followers sur Instagram, montrant qu’à 43 ans elle conserve une silhouette digne d’envie et elle l’a fait avec une superbe photo où elle apparaît dans son ensemble. Modèle professionnel.

Dans l’instantané, nous pouvons voir Ninel Condé posant depuis la plage, dans un maillot de bain et un haut en résille qui la rendait fantastique, avec son look conquérant caractéristique et ses beaux cheveux brun clair ondulés.

Elle n’a pas eu besoin de faire grand chose de plus que de s’agenouiller dans le sable, de se pencher un peu en avant et d’avoir l’air super jolie comme d’habitude pour faire chouchouter ses fans, qui ont apprécié la photo, avec les rochers et la mer en arrière-plan ont été transportés à cet endroit comme s’ils voyaient un être mythologique incroyable, Une sirène.

Sa publication a jusqu’à présent plus de 44000 likes et elle continuera sûrement à augmenter, étant l’une des photos les mieux reçues par le public, qui était ravi de voir les efforts que l’actrice fait pour les satisfaire avec son excellent contenu.

Ninel Conde est considérée comme l’une des plus belles célébrités mexicaines et malgré les controverses dans lesquelles elle est impliquée, elle continue de se sentir très aimée par son public, qui ne craint pas qu’elle se bat de temps en temps avec une autre personne célèbre.

La célèbre actrice a parfaitement su garder la forme, puisqu’elle ressemble malgré son âge à une très belle jeune femme. Il faut rappeler que Ninel a connu quelques semaines difficiles, tout cela grâce à son combat pour les droits parentaux de son fils Emmanuel avec son ex-partenaire.

Bien que beaucoup l’aiment, la chanteuse et actrice n’est plus disponible car elle nous a épousés.En fait, elle a reçu la bague de fiançailles en Turquie, où elle a passé son récent 44e anniversaire, célébré le 29 septembre.

Il avait déjà donné des signes de la nouvelle via ses réseaux sociaux, mais il l’a déjà confirmé officiellement à un magazine de l’émission. La “Bombón Asesino” était déjà mariée, c’était en 1996 avec l’acteur Ari Telch, avec qui elle avait sa fille aînée, Sofía. Bien que tout semble aller bien de l’extérieur, le mariage s’est terminé en seulement deux ans.

La deuxième tentative a eu lieu en 200, lorsque l’artiste est revenue, elle a épousé l’homme d’affaires Juan Zepeda, encore une fois c’était fini mais cette fois cela a duré sept ans. Au milieu de cette nouvelle opportunité amoureuse, Ninel Conde fait face à une bataille judiciaire contre Giovanni Medina, qui était son partenaire en 2013 et avec qui elle avait Emmanuel, qui a 5 ans.

Il semble qu’il n’a pas eu beaucoup de chance en amour, cependant, cela pourrait finir cette fois et être le moment où tout se passe bien et est quelque chose de durable.

Ninel Conde est devenue célèbre au Mexique grâce à ses différentes apparitions à la télévision, où nous l’avons vu travailler dans certaines des productions et telenovelas les plus réussies.

Tout a commencé sa carrière artistique en 1995 après avoir remporté le concours “Señorita Estado de México”. Elle a étudié le théâtre et l’expression corporelle au Centre d’art et de théâtre Emilia Carranza, puis a étudié le théâtre et le chant avec Sergio Jiménez et en 1998 elle a suivi un cours de théâtre et techniques de relaxation, mise en scène et projection de René Pereyra.

Il a travaillé avec les chaînes de télévision les plus acclamées, Televisa, TV Azteca et Univisión, où il met en lumière sa participation à “Sous le même visage”, “Luz Clarita”, “Catalina et Sebastián”, “Bis interdits”, “La torcha encendida”, ” La vengeance »,« Comme au cinéma »,« Rebelde »,« Feu dans le sang »,« Mer de l’amour »,« Parce que l’amour règne »et« Dans les terres sauvages ».