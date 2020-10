Telle une tigresse, Maribel Guardia montre son côté sauvage sur Instagram | INSTAGRAM

Vous rencontrerez sûrement le costaricain Mannequin et actrice, Maribel Guardia, si nous observons sa beauté depuis des années, elle n’a pas beaucoup changé, mais a été préservée et même beaucoup considèrent qu’elle a grandi.

Cette fois, Maribel Guardia nous a montré qu’elle est non seulement une excellente actrice et animatrice, mais aussi une excellente mannequin, assez pour poser devant chez elle dans ses escaliers préférés pour attirer les gens sur son profil Instagram. Sa grande influence sur les internautes la rend incroyablement belle, ce qui est charmant, mais la rend également très jeune et coquette, ce qu’elle aime.

La photo montre les grandes réalisations de Maribel dans le Gym, parce qu’elle s’est engagée à suivre une routine difficile et à maintenir une alimentation saine, réussissant ainsi à maintenir sa jeunesse d’une certaine manière, en fait elle a l’air plus belle que beaucoup de personnes plus jeunes qu’elle, elle a réalisé plus de 62 mille likes en quelques heures et aussi le Ils l’ont félicité dans les commentaires, où ils lui ont écrit des compliments très créatifs pour solliciter son attention.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Belle et jeune, Maribel Guardia modèle sa belle silhouette depuis son canapé

Cette célébrité compte plus de 5,8 millions d’abonnés sur Instagram, dont beaucoup sont fans depuis des années et maintenant beaucoup d’autres apprennent à la connaître grâce à son nouveau contenu. Elle cherche toujours à prendre des photos confortablement à la maison, car comme nous le savons, elle prend un maximum de soin d’elle-même et laisse une impression profonde grâce à sa beauté, tant chez l’homme que chez la femme.

Elle a une salle de gym à domicile, donc continuer à faire de l’exercice et rester mince pendant cette période ne lui a pas causé de problèmes. En ce qui concerne sa salle de sport, un fait très curieux est que ses murs sont recouverts de photos d’elle-même, ce qui est une excellente raison d’être inspiré et de vouloir rester 100, ce qui grâce à elle a été possible, rendant le cœur de millions de personnes heureux. au cours des années.

Beaucoup de femmes veulent s’habiller comme elle et choisissent de suivre son exemple, en essayant d’avoir le même style de vie sain, cependant, ce n’est pas quelque chose de si facile, donc le grand effort et le dévouement de Guardia sont tout à fait reconnus, sans renoncer à beaucoup. seul jour de sa vie et bien sûr en être très fier.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il ne faut pas oublier que la Costaricaine a récemment fait ses débuts sur la plate-forme YouTube et a contacté ses abonnés, ce qui a sans aucun doute laissé une profonde impression sur de nombreuses personnes qui ne s’y attendaient pas.

Il y a quelques jours à peine, Maribel a ouvert sa propre chaîne “Maribel Guardia Live”, sur cette chaîne, elle peut communiquer avec les fans, discuter de sujets d’intérêt et interagir avec eux. Dans la première diffusion, qu’elle a également partagée sur sa page Facebook, la chanteuse a expliqué que cette idée est née pour deux raisons, la première est qu’elle a le sentiment qu’elle doit beaucoup à ses followers, il s’avère qu’ils sont des fans très fidèles et méritent plus de contenu.

D’autre part, pour créer une source de revenus, par cas de force majeure, car comme on le sait, son voyage prévu aux États-Unis et en Amérique centrale a été annulé dans lequel il gagnerait son revenu normal. De cette manière, Maribel a décidé de rejoindre le producteur Alexis Núñez et de créer son propre blog vidéo avec son mari Marco Chacón.

Heureusement, selon Maribel Guardia, la réponse du public a été assez positive et elle n’a aucune restriction sur les sujets à couvrir dans chaque vidéo, elle a donc toute la liberté de création qu’elle a toujours voulue et nous gâtera sûrement avec le sujet spécial occasionnel.