Imprimé étoile dans les années 70, la décoloration revient avec tout dans les garde-robes des fashionistas. Coloré et psychédélique, difficile à porter? Nous nous inspirons des regards des célébrités pour frapper la clé.

Cet imprimé dégradé coloré est, sans aucun doute, l’une des propositions les plus fortes et les plus célèbres l’approuvent. Voici les options Sport à porter. JLo Il a repris toutes les couleurs de l’arc-en-ciel en portant un sweat à capuche de style colorant et un pantalon de jogging assorti.

Ana de Armas Il a souscrit à l’imprimé qui balayait dans les années 60 et qui avait déjà frappé l’an dernier: le «tie dye».

Dans les moments difficiles, retour vers le passé: comment le ‘tie dye’ est devenu la première tendance de la quarantaine, Alessandra Ambrosio le prouve.

J. Balvin a une nouvelle collaboration avec Guess ready. Cette fois, la collection capsule colombienne s’inspire de l’album Colors et il y a beaucoup de tie-dye, comme cette tenue verte qu’il a exhibée à Londres.

Gigi hadid Il a choisi un pantalon et un sweat-shirt de sport avec une tenue à imprimé tie dye de WSLY Vintage, qu’il a combiné avec une chemise blanche Aje.

Vanessa Hudgens avec cet ensemble pull et pantalon tie dye rose et noir.

Nina Dobrev profitez d’une sortie dans une tenue tie-dye multicolore avec un short.

Cette tendance iconique des années 70 est réinventée dans toutes ses versions, où le t-shirt teint classique et Behati Prinsloo a été l’un de ceux qui l’ont porté.

Ashley Benson Nous l’avons vue très cool et confortable dans son t-shirt en batik.

Chris Pratt rejoint la mode hippie qui a envahi les placards pendant l’isolement social.

Irina Shayk avec un look de plage. Pour une promenade dans le parc avec sa fille, elle a choisi un modèle coloré qui montre son ventre et son short blanc. Un look sans maux de tête, qui fonctionne toujours!

Halsey Il rejoint également cette tendance avec un T-shirt imprimé.

Croisière Suri Obtenez un look hippie mais très tendance avec ce t-shirt en coton blanc et rose.

Un autre élément qui peut être intervenu sont les pantalons ou les pantalons de survêtement. Ariel hiver Habillé de blanc lilas avec un effet tie dye pour promener son chien.

Hilary Duff elle est une mère occupée et à la mode !!

Paris Jackson un précurseur de ce style. Amoureuse des hippies, elle se sent très à l’aise avec ce style. L’imprimé tie-dye est également porté sur les pulls molletonnés.

Camila Cabello en est une autre qui est également tombée sous les charmes de cette nouvelle tendance, avec un sweat multicolore.

Justin Bieber il a basé presque toute sa collection Drew sur cette impression.

Selena Gomez Gainé dans un sweat-shirt tie dye de sa propre marchandise.

Katherine Schwarzenegger Elle a également rejoint cette tendance et on l’a vue avec ce pull tie dye dans les tons de gris.

Lais Ribeiro avec un sweat tie-dye pour aller à la plage.

Dua Lipa et son fiancé Anwar hadid avec un look hippie mais très à la mode.

Maluma et Susana Gomez, un autre couple qui choisit de s’habiller assorti au “Hawaii Tie Dye Hoodie”

Drew Barrymore avec une touche féminine de tie dye.

Joe Jonas Avec un sweat à capuche à ne pas manquer cette saison avec un spectaculaire imprimé prélavé.

Demi Lovato est tombé dans leurs filets avec un sweat-shirt conçu avec la technique du nouage.

La liste continue avec l’une des pièces à ne pas manquer si l’intention est de profiter à cent pour cent des jours d’été, comme le maillot de bain de Kate Hudson.

Kate Bosworth Ajoutez une touche flirty à la tendance tie dye avec cette robe aux tons de rose.

Emily Ratajkowski très cool avec ce look sportif avec top.

Sara Sampaio, spectaculaire avec une robe tie dye. Le mannequin a fêté ses 29 ans dans une mini-robe tie dye aussi simple que jolie.