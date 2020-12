Alors que 2020 touche enfin à sa fin, nous commençons à envisager nos garde-robes pour 2021.

Lequel de ses contenus a un pouvoir collant? Qu’est-ce qui a besoin d’un rafraîchissement? Et quelles seront les astuces de style natty du Nouvel An que nous voudrons tous essayer?

En supposant que nous ne soyons pas résignés à une vie de survêtements, alors les pistes SS21 – réelles ou numériques – sont un bon endroit pour chercher l’inspiration.

Grâce à l’impact de Covid, de nombreux créateurs ont choisi de ne pas montrer une collection lors des fashion week de septembre, mais ceux qui ont dévoilé une offre printemps / été 2021, via un défilé, une présentation intime ou une expérience virtuelle complète, ont été livrés une dose d’optimisme et d’effervescence dont nous avons tous désespérément besoin en ce moment.

Des minis en cotte de mailles incrustés de cristaux chez Burberry, aux hauts pailletés et aux pantalons métallisés d’Isabel Marant, en passant par les combinaisons fluo Power de Balmain, les créateurs de tous les horizons ont répondu à notre soif de planification de tenues de fête post-pandémique.

Ailleurs, les designers se sont concentrés sur des pièces d’investissement contemporaines, avec des classiques intemporels et des succès commerciaux éprouvés. La collection SS21 de Victoria Beckham était peut-être sa plus attrayante à ce jour, avec des points culminants de pantalons vert pomme, de robes en tricot et de macs couleur caramel. De même, Hermès a livré une collection ultra-portable de chevaux de trait de garde-robe: des coordonnés en cuir beurre et des pantalons aux coupes douces.

Alors que Covid a été une période profondément stressante pour la plupart des marques, la réduction des matériaux et des budgets, ainsi que la concentration renouvelée sur la planète, ont conduit les designers à créer des collections plus réfléchies avec moins de styles. Burberry, par exemple, a montré la moitié de son nombre habituel de looks, tandis que Vivienne Westwood a confirmé qu’elle ne ferait qu’une seule collection par an. Dans l’ensemble, la quête de sens et de joie a été des thèmes directeurs, ainsi qu’une aspiration collective à la renaissance.

Voici quelques-unes des principales tendances à connaître en 2021:

Diablement bons détails

( Victoria Beckham )

Un minimalisme réfléchi et moderne a prévalu et des silhouettes simples avec des détails découpés inattendus se sont avérées populaires. Les pièces d’investissement clés sont venues de Beckham, comme sa robe en jersey à manches longues avec des détails découpés froncés à l’encolure, et les robes à dos ouvert de Nanushka et Balenciaga avaient un attrait disco pour six personnes.

Embrassez la bralette

(Simone Rocha SS21)

Situées quelque part entre les sous-vêtements et les vêtements, les bralettes sont devenues un excellent moyen de mettre en valeur les actifs au printemps. La marque italienne Drome a dessiné des itérations en tricot sur des robes ajustées et Simone Rocha a porté des versions à perles noires sur des chemises gonflées, tandis que les bralettes en cuir de Tibi ont donné de la nervosité aux robes de printemps fleuries. Des costumes de style Hermès et Eudon Choi avec des soutiens-gorge bandeaux plus sportifs pour un look décontracté.

Pantoufles Saucy

(@Balenciaga)

Avec tout ce temps passé à la maison, vous avez probablement fait monter la barre des trakkies, mais vos pantoufles sont-elles à la hauteur des tenues vestimentaires? Les slip-on débraillés ont été améliorés à Balenciaga avec des pantoufles d’hôtel à talons et Molly Goddard a montré une collaboration colorée avec UGG de diapositives et de plates-formes en fourrure hirsute. Vous recherchez quelque chose de plus sophistiqué? Les sabots en cuir blanc d’Hermès étaient une option super chic, quoique légèrement peu pratique, pour se rendre dans les magasins.

Stock réutilisé

(Marni SS21)

Avec la durabilité au cœur de nos préoccupations, les marques ont fait preuve de créativité avec des tissus morts-vivants et ont retravaillé le stock existant. Ganni a collaboré avec Levi’s pour explorer le potentiel du denim invendu, tandis que Dolce & Gabbana et Marni ont retravaillé des restes de tissu des saisons précédentes. Ces derniers manteaux patchwork peints à la main avec des conversations que le designer Francesco Risso a eues avec des amis pendant le verrouillage. Soixante pour cent de la collection de Gabriela Hearst était fabriquée à partir de matériaux préexistants et recyclés, tandis que Balenciaga en gérait 93,5% – le point culminant d’une robe en cotte de mailles fabriquée à partir de chaînes de filet de basket-ball.

Tous saluent le ventre supérieur

(Etro SS21)

Des découpes sur les robes en velours bleu nuit chez Alessandra Rich, aux gilets-pull courts pastel vus chez Etro et aux crop-tops à épaules pagodes jumelés à des midis drapés taille haute chez Balmain, les créateurs de cette saison ne peuvent pas en avoir assez ce peu au-dessus de votre nombril et en dessous de vos seins. La meilleure partie? Aucun sit-ups requis.

Capture d’écran

(Schiaparelli SS21)

Avec notre existence Zoom ne montrant aucun signe de ralentissement, les créateurs cette saison ont continué à concentrer leurs énergies sur la taille. Des bonnets à fleurs totalement OTT de Rodarte aux grosses chaînes de Victoria Beckham et aux masques surréalistes de Schiaparelli, les silhouettes bling bling et exagérées de la moitié supérieure sont un moyen infaillible de monopoliser l’écran sur Houseparty.

Masquage Matchy-Matchy

(Christian Siriano SS21 / . pour Christian Siria)

Les revêtements de visage font partie de notre «nouvelle vie normale» et pour le printemps 2021, ils font peau neuve. Affrontez la folie avec des masques assortis à votre tenue, comme chez Alice & Olivia, Collina Strada et Christian Siriano.

Un avenir radieux

(Ralph et Russo SS21)

Il n’y a rien de tel qu’un costume rose fluo ou une robe ultra-violette pour rehausser l’ambiance, et les designers de tous les horizons nous ont fait monter sur les teintes de surligneur Stabilo. Molly Goddard a associé des robes vert pomme à des bas rose bubblegum, Balmain a livré des combinaisons fluo rose et citron vert et des robes ornées de Swarovski, tandis que des robes en soie transparente ondulées en jaune acide, orange et lilas ont volé la vedette à Valentino. La maison de couture britannique Ralph & Russo a livré une gamme percutante de combinaisons et de robes de plage flottantes aux teintes sorbet soleil inspirées d’un été sud-américain.

Hommage aux vacances

(Versace SS21 / SplashNews.com)

Les créateurs nous ont transportés dans des destinations lointaines avec des thèmes maritimes, des imprimés tropicaux et des robes de plage. Chanel a fait des bermudas et Versace a offert un monde sous-marin fantastique, avec des robes en satin brodées d’étoiles de mer scintillantes. Burberry a superposé des robes à imprimé aqueux sous des trenchs ornés de requins et Rixo et Emilia Wickstead ont livré des imprimés coquille et bateau respectivement. La direction du voyage? L’Italie est devenue une destination favorite, inspirant tout le monde, de Pucci à Etro et Eudon Choi.