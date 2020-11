Tendresse!, Juan de Dios Pantoja et Kima dansent de Colombie | Instagram

Sans aucun doute, les Jukilop vivent un moment vraiment spécial de leur vie, car il est plus qu’évident que Juan de Dios Pantoja et Kimberly loaiza Ils sont plus heureux ensemble et à côté de leur belle fille Kima, qui grandit et devient de plus en plus belle chaque jour.

Le couple de youtubers s’est rendu en Colombie avec Kima, d’où ils ont partagé des images dans leurs histoires Instagram et n’ont pas cessé de montrer leur petite fille.

Juan de Dios Pantoja a rempli les réseaux sociaux de tendresse en partageant dans ses histoires Instagram comment il danse avec Kima dans ses bras, une scène vraiment émouvante.

Pour sa part, Kimberly loaiza Elle n’a pas non plus manqué l’occasion de profiter beaucoup de sa petite fille et s’est vantée de la façon dont ils ont tous deux passé de riches moments sur la plage et de la façon dont elle s’est peu à peu mise à la mer avec Kima pour qu’elle puisse profiter de l’eau à ses pieds.

Dans l’enregistrement qu’il a également partagé sur ses histoires Instagram, on peut voir Kim Loaiza avec un short noir court et une chemise, tandis que la belle Lima portait une petite robe blanche.

Apparemment, le beau bébé qui est déjà un influenceur sur les réseaux sociaux et qui a même été comparé à Stormi Webster, la fille de Kylie Jenner, n’a pas peur de l’eau et je profite de ce temps en mer.

Bien que ses partisans se montrent inquiets depuis Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils voyagent alors que l’urgence sanitaire du coronavirus n’est pas encore sous contrôle, ils ont montré qu’ils avaient pris les mesures nécessaires pour éviter les infections; et même, le youtubeur et chanteur avec un masque a été vu dans certaines images.

Récemment, des stars de YouTube ont surpris tout le monde en annonçant qu’elles s’étaient déjà mariées et pas seulement, mais elles ont décidé de faire une vidéo pour partager ce moment privilégié avec leurs followers sur la célèbre plateforme vidéo.

Dans la vidéo “Nous nous sommes mariés” qui a été mise en ligne sur la chaîne Kimberly Loaiza et qui a dépassé 17 millions de visites, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja montrent les détails de leur mariage civil, même depuis le début de l’événement spécial .

L’interprète de Táctica a souligné que la Grande Beauté lui avait demandé de formaliser encore plus leur relation, avec un rôle impliqué et c’est pourquoi ils ont décidé de faire le pas de se marier, à nouveau, civilement.

Selon les youtubers, tout était très précipité donc seuls ceux qui étaient à la maison étaient présents et même pas leurs familles ont assisté à ce moment spécial du Jukilop.

La cérémonie a été présidée par un juge de l’état civil, qui s’est excusé car ce serait le plus court au moment de se conformer aux indications de la pandémie actuelle.

Kimberly Loaiza était vraiment belle avec sa robe courte blanche et le plus élégant Juan de Dios Pantoja; mais celui qui a volé les caméras était la beauté Kima, le beau bébé ressemblait au plus beau des oiseaux au mariage de ses parents.

La célébration après la cérémonie a été des plus intimes, mais assez amusantes, puisque les amis des chanteurs ont également rendu ce moment spécial plus agréable.

ce n’est pas la première fois Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja se marient, ils étaient déjà un couple légalement divorcé. C’était un scandale quand on a appris que les jeunes s’étaient mariés, ils l’ont fait de manière très réservée et à un âge précoce.

Ce à quoi Pantoja a avoué, ils ont dû se marier pour que le père de Kim Loaiza leur permette de sortir seuls comme petits amis et il a accepté de montrer son amour pour sa fille.