a quête du livre des records recommence en Australie, bien que plus tard que prévu en février en raison de la pandémie de coronavirus.

Et selon toute probabilité, l’année commencera avec Novak Djokovic remportant le 18e titre du Grand Chelem qu’il aurait dû – sa pétulance mise à part – avoir remporté à l’US Open de cette année.

Cela le laisserait à deux timides à la fois de Roger Federer et de Rafael Nadal, et le fait qu’il ait remporté sept des 10 dernières éditions du tournoi marquera le n ° 1 mondial comme le favori écrasant pour la victoire à Melbourne, en particulier avec une blessure qui régit le Suisse. en dehors.

Les deux principales mises en garde sont Nadal et Dominic Thiem. Nadal a terminé la saison dernière avec un air frais et sans blessure, ce qui ne peut pas souvent être dit à propos de l’Espagnol à la fin d’une campagne punitive, tandis que Thiem a la conviction qu’il peut renverser l’un des trois grands sur des terrains durs maintenant ainsi que sur terre battue.

Le champion de l’US Open a éliminé Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie de l’année dernière et a poussé Djokovic à cinq sets en finale.

De plus, il a terminé l’année en tant que joueur en forme avec Daniil Medvedev, perdant la finale de l’ATP contre le Russe dans une finale serrée.

Mais trop souvent, ces finales – disputées à Londres pour la dernière fois en novembre – ont agi comme une fausse aube, ses récents vainqueurs – Andy Murray, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas – tous aux prises avec la forme, la forme ou la cohérence dans le l’année suivante.

Mais Medvedev et Thiem semblent vraiment imperturbables par le nombre de titres du Grand Chelem dans la poche arrière de leur adversaire. 2021 pourrait-il être l’année où le triumvirat est finalement renversé?

De ces trois grands, Federer est le plus douteux d’ajouter à son total de 20. Il a laissé entendre que même un Open d’Australie retardé pourrait arriver trop tôt pour son genou après une double opération, et a même osé admettre qu’à l’approche de son 40e anniversaire, la fin pourrait avoir viens. Et pourtant, s’il peut se mettre en forme pour l’Australie, il y est toujours une menace.

Quant aux autres tournois du Grand Chelem, s’ils sont en forme, il est difficile de regarder bien au-delà de Nadal à Roland-Garros, Thiem est le seul joueur qui a une chance réaliste de le battre sur la terre battue de Roland Garros.

Et puis vient à la fois Wimbledon et l’US Open, potentiellement mûrs pour Djokovic de se retrouver sur 20 tournois du Grand Chelem en fin de saison, ou bien une chance pour Medvedev, Thiem ou l’un des autres membres de leur génération de le faire.

L’année prochaine pose également la question d’Andy Murray. Sa victoire sur Dan Evans à la bataille des Britanniques plus tôt ce mois-ci a montré qu’il y arrivait – mais sa hanche lui permettra-t-elle un jour les cinq setters consécutifs requis pour un Grand Chelem?

Serena Williams, comme Federer 40 en 2021, reste sur sa propre quête du livre des records sur 23 tournois du Grand Chelem et un derrière Margaret Court.

Mais c’est au début de 2017, enceinte de sa fille, qu’elle a remporté pour la dernière fois un Grand Chelem. Quatre finales ont été et ont disparu depuis et l’année dernière, elle n’a franchi qu’une seule fois le troisième tour d’un Chelem, avec une course à la demi-finale de l’US Open.

Ash Barty commence l’année en tant que n ° 1 mondial après avoir été absente pendant une grande partie de 2020 en raison de la pandémie, avec Simona Halep juste de retour en seconde après avoir fait un retour retardé à la tournée. Naomi Osaka fait partie de celles capables de se battre pour la première place mondiale après avoir terminé son année en remportant l’US Open.

Et sur le front britannique, Johanna Konta espère retrouver ses hauteurs antérieures après avoir retrouvé l’ancien entraîneur Dimitri Zavialoff.