Tension entre Pati Chapoy et La Choco à son retour à Ventaneando

Des problèmes semblent s’emparer de la diffusion en soirée du programme de divertissement “Ventaneando” après le récent retour de l’animateur mieux connu sous le nom de “Le Choco«La personne qu’ils désignent Pati Chapoy aurait exprimé son rejet.

Apparemment, loin de ce que l’on pourrait croire, le retour de La Choco n’aurait pas été un motif de joie pour les animateurs de l’émission populaire, Daniel Bisogno, et en particulier Pati Chapoy, qui assurent qu’un geste de leur part ferait savoir à la présentatrice qu’elle n’a pas été bien accueillie dans l’émission.

Il est à noter que sa réapparition dans le programme télévisé n’a été que brève, il n’a été présent dans la transmission que pendant deux jours mais l’atmosphère de tension serait ressentie dès le premier moment dans l’émission Azteca jusqu’à la limite.

Ce qui précède aurait été révélé par le journaliste Alex Kaffie, qui dans sa chronique aurait révélé les nouveaux événements au sein de l’émission où l’animateur Jimena, alias “La Choco” aurait même subi un mépris notoire de la part de ses deux compagnons de la problème Daniel bisogno et Pati Chapoy.

Selon le journaliste, c’était un geste qui a été révélé par tout le monde quand cela s’est produit au milieu de l’émission car ils ne semblaient pas du tout se sentir à l’aise d’avoir à nouveau Jimena, qui il y a un an aurait quitté l’émission en raison de problèmes personnels.

Selon Kaffie lui-même, “peut-être ai-je vu des Maures avec un tranchete”, il souligne cependant qu’il en est venu à penser que la visite de l’hôte aurait causé du mécontentement aux animateurs du programme et que le seul qui l’a accueillie plus chaleureusement était Pedro Sola , a partagé le journaliste.

Si d’un autre côté, le journaliste qui a sa chronique intitulée “Sans flatterie” où il expose son opinion sur diverses questions relatives au divertissement, souligne qu’il n’y avait rien de certain dans ces déclarations, il estime que beaucoup d’autres personnes qui auraient pu apprécier le moment auraient remarqué la même chose qu’il.

Il se peut que ma perception ne soit pas correcte, mais il est également possible que j’aie raison. Et est-ce que comme on dit le g @ est: oeil fou n’est pas faux », a-t-il conclu.

Le retour de La Choco à Ventaneando

L’animatrice est apparue à l’émission après un an d’absence, elle s’est également installée à Madrid et c’est à travers l’émission qu’elle a raconté son expérience après avoir vécu là-bas au milieu de la contingence.

De même, la conductrice a partagé ce qu’elle et sa famille ont vécu avec une expérience terrible après que son jeune fils, Iñaki, qui souffre d’autisme, a été perdu pendant quelques instants.

L’animatrice a partagé avec ses anciens collègues de l’émission, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linet Puente et Pedro Sola, l’un des moments les plus horribles de la capitale espagnole et c’est quand elle a réalisé que son fils serait sorti dans la rue en plein jour. et sans qu’ils puissent le remarquer.

Il est à noter que l’animatrice ne serait présente que deux jours puisqu’elle aurait visité l’émission pour des raisons professionnelles, une campagne publicitaire à laquelle elle-même a prêté son image pour divers produits, a expliqué Alex Kaffie lui-même.

Cependant, il reviendrait à Madrid à nouveau, pour s’installer avec sa famille la semaine prochaine, la conversation s’est apparemment déroulée de la manière la plus normale parmi les chauffeurs de l’émission, bien que le présentateur Pati Chapoy n’était pas présent.