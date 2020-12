Tenue de Noël, Celia Lora est prête et jolie pour les vacances | INSTAGRAM

La belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, s’est rendue dans divers salons de beauté pour se faire soigner les cheveux, le visage et plus encore, elle se prépare pour le fêtes de Noel qui sont déjà très proches.

A cette occasion, nous aborderons le résultat que Celia Lora a eu après tant de soins de beauté et s’habillant déjà d’une très jolie tenue de Noël, qui ne comporte que quelques rubans rouges comme s’il s’agissait d’un cadeau de Noël.

C’est l’une des dernières photographies placées dans son Instagram officiel, dans laquelle on peut la voir très soignée et avec sa petite épingle derrière, donc on peut assurer qu’elle est plus que prête pour les fêtes de fin d’année.

Cela pourrait aussi vous intéresser: elle devient jolie pour les fans, Celia Lora et une approche de ses charmes

La photo du coucher près de 100000 me plaît en quelques heures, pourquoi on peut voir le grand nombre d’utilisateurs venus ravir leurs yeux avec la beauté de Celia qui a hâte de continuer à partager nouvelles photos.

Pour Celia Lora, il est très important d’avoir ses fans bien chouchoutés et bien plus encore à ces dates spéciales où une image peut beaucoup travailler pour qu’ils se divertissent et passent ainsi ces journées au mieux.

Comme nous le savons, cette année 2020 n’a pas été celle attendue, cependant, Celia Lora en a suffisamment profité et s’est associée à MTV pour produire son propre programme The Love Consultation with Celia Lora dans lequel elle cherche à répondre à ses fans à tous les doutes que avoir sur un sujet particulier.

Et pas seulement cela, mais la belle fille d’Alex Lora, chanteuse du célèbre groupe de rock mexicain El Tri, finit également par raconter ses expériences à cet égard, abordant des questions assez risquées qui ont généré pas mal d’interactions sur les réseaux sociaux.

La belle jeune femme continue également de promouvoir les entreprises qui la contactent car, comme on le sait, toute cette situation a été très difficile et elle souhaite aider les petites entreprises à être reconnues à travers elle.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Pour cette raison, de nombreux cadeaux sont arrivés tout au long de l’année qui ont été mis en valeur et en même temps aidés à se faire connaître auprès de tant de personnes qui ont été touchées par cette situation et que la seule façon d’avancer était la vente sur Internet. .

C’était un grand détail de Celia pour ses fans, en fait, elle considère déjà que vous devez bien utiliser les chiffres non seulement pour votre propre bénéfice mais pour aider les gens, quelle belle façon de penser.

C’est pourquoi ce Noël Celia aura sûrement préparé d’excellentes photos pour ravir nos élèves, cependant, ce qui est également très certain, c’est que sur sa page de contenu exclusif c’est l’endroit où arriveront les meilleurs clichés de la jeune femme, qui le souhaite vivement que vous vous abonnez.

Sur sa page, Lora promet de nous donner des vidéos et des photos personnalisées, donc certains l’ont déjà essayé et partagé que c’était le mieux qu’ils pouvaient faire et que le paiement mensuel était assez juste pour tout le contenu qui s’y trouve, même Celia a a partagé des photos des chats où ils vous remercient d’avoir créé ces pages, puisque vous en avez 2.

Nous vous recommandons de continuer à regarder les actualités de Show pour ne rien manquer de ses actualités et surtout ce sont de belles images qu’il a pour nous.