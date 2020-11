Tenue urbaine, Karol G manque de s’habiller comme ça pour un nouveau clip | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Karol G ne cesse de surprendre par ses changements extravagants de styles vestimentaires, ainsi que par ses milliers de façons d’utiliser ses cheveux, eh bien, si un jour elle nous montre les tenues les plus sensuelles, d’autres jours elle se caractérise par cowgirl, monter à cheval, chiens apprivoisés et autres, parfois on la voit blonde, d’autres avec ses cheveux bouclés, le dernier changement, avec ses beaux cheveux bleus, etc., ce qu’elle a fait il y a quelques minutes, a laissé ses adeptes paralysés .

Et, parfois, ce qui compte le plus lors du choix d’un tenueC’est du réconfort, et bien que, à de nombreuses reprises, nous ayons vu que Karol G se sent assez à l’aise avec ses ensembles de robes super s3exys, cette fois, c’est le contraire qui s’est produit.

Le “bichota” est apparu de son profil officiel de InstagramPortant une tenue de sport très confortable, composée d’une paire de pantalons clairement bouffants, d’une veste surdimensionnée, d’un béret séduisant et d’une paire de chaussures de tennis de style basket, tous les éléments de la tenue étaient une excellente combinaison de noir et de rouge, Sauf pour deux détails: une belle chaîne à la rappeuse, et évidemment, les cheveux bleus saisissants de la chanteuse, qu’elle a décidé, pour cette séance photo, de tresser devant, et à l’arrière, elle a utilisé une queue de cheval moyenne, telle ce que font les artistes de rap en Amérique.

Karol G a décidé de placer cinq photographies en utilisant ce tenue particulière, sous la description “je m’habille comme ça”, et beaucoup étaient quelque peu confus par le fait, c’est un peu étrange de voir l’interprète habillé de cette façon.

Pour compléter la tenue curieuse, la colombienne a décidé d’utiliser d’énormes accessoires, comme d’habitude avec tout ce qu’elle porte, des bagues à tous les doigts, des boucles d’oreilles et évidemment, ils ne pouvaient pas manquer ses ongles en acrylique emblématiques, aussi longtemps que possible, se combinant assez bien avec le bleu de ses cheveux, étant une belle pièce de divertissement pour ses fans.

Bien que beaucoup ne se souciaient pas du tout de moi et aient décidé de commenter l’exposant du genre urbain qui, en utilisant le vêtement qu’elle porte, elle aura toujours l’air super jolie et sexy, car la sensualité qu’elle dégage est due à sa personnalité magnétique, et un grand charisme, en plus qu’elle est très belle.

Incontestablement, la tenue de Karol G est tombée amoureuse de ses fans, même s’ils ont l’habitude de la voir avec très peu de vêtements ou à défaut, de très petits vêtements, de la même manière qu’ils lui ont laissé leurs compliments respectifs, et des émojis de cœur et les feux.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que c’était la tenue avec laquelle il est sorti dans le nouveau clip du deuxième single du nouvel album studio de Bad Bunny, une chanson qui s’intitule, la même description d’image que le chanteur a écrite: ” Je m’habille comme ça ».

En fait, pour l’élaboration de la vidéo, d’autres grandes éminences de l’environnement artistique ont participé, des célébrités d’envergure internationale, telles que: Ricky Martin, Ruby Rose, Sofía Vergara et Sech apparaissent également dans la séquence d’images du contenu audiovisuel, et chacun l’un d’eux, à partir de ses réseaux sociaux, a placé leur image ou vidéo respective faisant la promotion du clip.

Et bien que beaucoup s’attendaient peut-être à ce que tous les participants à la vidéo chantent, dansent ou collaborent à l’interprétation du nouveau single, la vérité est qu’ils ne portaient que leurs beaux visages et leurs figures sculpturales, pour poser avec leurs vêtements préférés respectifs, afin de faire allusion à la lettre du mauvais lapin.