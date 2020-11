Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZSports.com

Superstar de la boxe Teofimo Lopez a un message pour Gervonta Davis et Ryan Garcia – “Ne te fous pas de moi.”

Le champion unifié des poids légers en titre (il a essentiellement toutes les ceintures à 135 livres) dit qu’il sait qu’il y a beaucoup de bavardages de la part des autres stars de la division … mais il n’est pas intéressé par le combat verbal. Teo veut se battre.

Interrogé spécifiquement sur une bagarre avec Gervonta Davis en 2021 – Lopez (qui vient de battre Vasyl Lomachenko) nous a dit qu’il était prêt à partir.

“Ouais, ça peut arriver”, nous a dit Lopez, 23 ans, tout en canalisant son Ric Flair – “Pour qu’il soit l’homme, il doit me battre.”

En ce qui concerne le récent KO dévastateur de Gervonta Leo Santa Cruz, Lopez dit qu’il n’est pas concerné – c’est Tank qui devrait s’inquiéter.

“Je peux aussi lancer un uppercut de cul méchant et il va sortir. Ça va dans les deux sens. Je suis un combattant très intelligent quand il s’agit de ça et je suis le plus grand gars à [135 pounds]. Je suis la cheville ouvrière de 135 livres. “

Lopez avait même ce message pour Davis, Garcia, Devin Haney, et quiconque cherche à le défier pour ses titres.

“Vous appelez tous mon nom comme si je distribuais des ceintures gratuites,” dit Lopez … “Mais, au fond, vous savez que je suis le roi de cette division.”

“Si vous voulez tous vous battre avec moi, vous savez où me trouver … Ne me foutez pas, ne me foutez pas!”

Il a ajouté: “Le tout maintenant, c’est qui va être le premier dans la file pour faire crier ce cul?!”

Bonne question – nous avons hâte de le savoir!