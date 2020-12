Les tequeños ou doigts de fromage vénézuéliens, peu importe comment vous l’appelez, sont un délicieux apéritif typique de toute fête.

Pour préparer les tequeños vénézuéliens, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de fromage blanc, coupé en lanières et congelé (1 lb)

2 tasses de farine

5 cuillères à soupe de beurre

1 oeuf

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe de sucre

Huile végétale

1 tasse d’eau

préparation

Dans un bol, mélanger le sel, le sucre et l’eau froide. Réserver.Dans un autre récipient, ajoutez la farine en formant un espace au centre. Incorporer l’oeuf et le beurre au centre, puis l’eau avec le sel et le sucre. Pétrissez très bien jusqu’à ce que la pâte ne colle pas à vos doigts.Sur le plan de travail, saupoudrez un peu de farine et étalez la pâte. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatir en une surface rectangulaire puis couper en lanières.Placez une bande de fromage au bout d’une bande et roulez avec la pâte pour former le tequeño.Dans une casserole avec de l’huile chaude, faites frire les tequeños jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillant. Retirer et réserver sur une serviette pour absorber l’huile.Prêt à déguster, vous pouvez les accompagner d’une sauce à la goyave.

