Terence Davis, un garde recrue des Raptors de Toronto, a été arrêté mardi soir à New York et accusé d’avoir agressé une femme ainsi que de méfait criminel, selon ESPN. L’incident s’est produit dans un immeuble d’appartements peu avant 22 heures. Selon la police, la femme de 20 ans est allée rendre visite à son petit ami, c’est à ce moment-là qu’elle et Davis se sont disputés verbalement. Davis l’a ensuite frappée au visage, a attrapé son téléphone et a cassé l’écran.

Les Raptors sont au courant de l’incident et étaient en train d’obtenir plus d’informations. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’équipe car Davis est l’une des meilleures jeunes stars de la ligue. Dans sa saison recrue, Davis a récolté en moyenne 7,5 points, 3,3 rebonds, 1,6 passes et 16,8 minutes. Son travail sur le terrain lui a valu d’être nommé dans la deuxième équipe des recrues de la NBA.

“Je suis juste heureux d’être dans cette situation, a déclaré Davis à Hoops Hype plus tôt cette année.” Comme je l’ai dit, je ne peux me plaindre de rien. Ma famille est en bonne santé. Mon fils, il est né six jours avant le projet. Il a juste été comme une étincelle dans ma vie du point de vue de la motivation. Il a rendu la soirée de repêchage meilleure pour moi. Cela m’a aidé à grandir, honnêtement. “Davis a été signé par les Raptors après avoir été non repêché. Il a joué quatre saisons à Ole Miss et a récolté en moyenne 15 points par match au cours de sa saison senior.

“Il y a juste des gars plus gros”, a déclaré Davis en parlant des joueurs de la NBA. “C’est une chose complètement différente quand vous affrontez des gars dans la trentaine et ils me font face lors de ma première année. Ils sont dans le jeu depuis tellement plus longtemps et savent où ils sont toujours censés être sur le terrain. du jeu est certainement beaucoup plus rapide avec un chronomètre des tirs de 24 secondes. Tout est question de positionnement et d’ouverture et c’est définitivement différent. “

Davis a joué un grand rôle dans le succès des Raptors la saison dernière. L’équipe a terminé avec une fiche de 53-19 et est devenue la deuxième équipe de la ligue à décrocher une place en séries éliminatoires. Après avoir remporté le titre NBA en 2019, les Raptors ont échoué cette année, tombant face aux Boston Celtics en demi-finale de la Conférence Est.