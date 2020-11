Compas via The Grosby Group

Les huit meilleurs joueurs de tennis du monde s’affrontent lors de l’ATP WORLD TOUR FINALS à Londres, ici vous verrez la liste de tout l’argent gagné en prix pour chaque joueur.

Pour clôturer l’année dans le calendrier du tennis, se joue le tournoi Masters ou Masters, aujourd’hui dénommé Nitto ATP Finals caractérisé par sa surface dure et son environnement intérieur.

Les 8 meilleurs du classement ATP, après avoir terminé le dernier Masters 1000 à Paris, sont ceux qui se qualifient pour la finale.

Le tournoi débutera le 15 novembre et se terminera le 22 novembre, une semaine plus tard. Le format du tournoi se compose de deux groupes de 4 joueurs, avec deux joueurs tête de série étant # 1 et # 2 (Novak Djokovic Oui Raphael Nadal) du classement ATP. Ensuite, les joueurs restants sont tirés au sort pour terminer la création des groupes. Les deux meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, le premier du groupe de Tokyo 1970 affronte le second du groupe de Londres 2020 et vice versa.

Groupe Tokyo 1970: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexandre Zverev Oui Diego Schwartzman.

Groupe Londres 2020: Raphael Nadal, Dominique Thiem, Stefanos Tsitsipas Oui Andrey Rublev.

Gagner ce trophée est aussi important que gagner un Grand Chelem car les participants sont les huit meilleurs joueurs du moment.

Le montant du prix en argent pour le tournoi est de: 5 700 000 euros.

Voici la liste avec les joueurs et leurs gains (en compétitions de tennis) tout au long de leur carrière.

Classement ATP

1. Novak Djokovic, 145.197.177 dollars. Candidat au titre de champion, Nole a remporté cette année 4 titres. Il possède cinq tournois Masters et cherchera à rattraper Roger Federer en tête avec six.

2. Raphael Nadal, 123 023 764 dollars. En 2020, il a remporté deux titres et l’un d’eux était Roland Garros, sur sa surface d’argile préférée.

3. Dominique Thiem, 27 302 125 $. L’Autrichien a repris l’US Open cette année.

Quatre. Daniil Medvedev, 12 566 584 $. Le Russe vient de remporter le Masters 1000 à Paris.

5. Roger Federer, 129 946 683 dollars. Le Suisse a une place réservée pour participer aux finales ATP mais ne la contestera pas car il continue de se remettre d’une opération au genou.

6. Stefanos Tsitsipas, 12 226 057 $. Le jeune Grec a remporté l’Open de Marseille cette saison.

sept. Alexandre Zverev, 23 002 531 dollars. L’Allemand a remporté deux titres sur quatre finales qu’il a disputées cette année et n’a pu être inscrit à l’US Open, ni au dernier Masters de Paris.

8. Andrey Rublev, 6 630 124 $. Il a eu une excellente année en étant champion cinq fois et en ajoutant 40 victoires.

9. Diego Schwartzman, 8 965 129 $. L’Argentin vient d’une très belle saison, même s’il n’a obtenu aucun titre mais il a atteint un haut niveau de tennis et il est le huitième Argentin de l’histoire à se qualifier pour ce tournoi.