Terrible moment qu’a vécu Sebastián Yatra, au bord des larmes | INSTAGRAM

Nous savons bien que, de nos jours, le talentueux et beau musicien colombien, Sebastían Yatra, est considéré comme l’un des artistes les plus influents du genre urbain, de même, il est devenu célèbre avec la chanson “Traicionera”, devenant une tendance en quelques heures, et son succès se poursuit à ce jour.

Au cours des dernières années, l’interprète du genre urbain ou reggueton est resté au top, puisque, en restant tout le temps à travailler, il crée souvent un single après l’autre, et, comme on le sait, chacune de ses mélodies est devenue la plus jouée depuis des semaines, donc On peut oser dire que sa musique est la préférée de nombreux jeunes et d’autres moins jeunes.

Cependant, comme tous les êtres humains, Yatra n’est pas exempt de passer mauvais moments, puisque, à cette occasion, l’artiste a traversé un moment très désagréable, à tel point qu’il a estimé qu’il aurait dû le partager avec ses fans, il l’a donc rendu public sur les réseaux sociaux.

Tout s’est passé via son compte officiel sur Instagram, où il a partagé un cliché où il a été témoin d’un acte qui donnerait beaucoup à parler, les protagonistes: ses amis et collègues de travail, Lele Pons et Guayna.

La photographie était très éloquente, elle parle d’elle-même, puisque Yatra était au milieu des interprètes du genre urbain: Lele Pons et Guayna et a été témoin du baiser romantique entre les deux artistes, déguisés en personnages emblématiques de “Toy Story” pour leur Sebastian apparaît derrière ceux mentionnés, faisant la moue d’une manière assez drôle.

Sous la description: “Quand Guayna trouve sa fille idéale et toi …” accompagné de quelques émojis amusants, c’est que Yatra était “triste” et sur le point de pleurer de ne pas avoir une fille spéciale avec lui, comme son ami, C’est pour cette raison que le Colombien a déchaîné de telles moqueries à la caméra.

La publication a rassemblé pour le moment, près de 1 million 300 mille likes, et un grand nombre de commentaires, où certains se consacrent à rire de la blague, d’autres (principalement des femmes) postulant pour être la fille idéale de Yatra, voire, Il y avait ceux qui ont osé dire qu’il avait déjà sa fille idéale et l’ont laissée partir, ainsi que beaucoup d’autres qui ont montré leur appréciation pour les trois amis.

Clairement, tout était intentionnel, car, comme on le sait, le chanteur est célibataire depuis des mois, bien que, souvent, il soit lié à d’autres artistes, comme le favori du public: Danna Paola, avec qui depuis le début ils sont partis très Bien sûr, ce ne sont que des amis et des collègues de travail, ou des amis au sein de l’environnement, il continue de profiter de son statut de célibataire et même s’il semble parfois qu’il nous donne des indications d’externalisation qu’il lui manque son ancien partenaire, l’Argentin Tini.

Et, nous sommes convaincus que l’une des nouvelles les plus tristes que nous ayons reçues cette année, en ce qui concerne le monde du divertissement latino-américain, a été la rupture de Sebastián Yatra et Tini Stoessel, car cela semble encore impossible à croire à cause de la façon dont il est. ils ont vu ensemble, comment leur affection a toujours été démontrée et l’amour qu’ils ont déchaîné chez tous leurs fans.

Bien que leur fréquentation n’ait pas été étendue, étant donné qu’elle n’a duré qu’un peu plus d’un an, ce temps leur a suffi pour pouvoir éblouir des milliers de fans à travers le monde avec leur histoire d’amour.