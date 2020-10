Terry Bradshaw a aidé sa fille, Rachel, à surmonter un obstacle très difficile. Lors d’un épisode récent de The Bradshaw Bunch, l’ancien quart-arrière des Steelers de Pittsburgh a fait une apparition au Texas Motor Speedway pour une course de NASCAR. Non seulement Bradshaw a annoncé: “Pilotes, démarrez vos moteurs!” avant la course, mais il a également soutenu Rachel pour avoir interprété “God Bless America”, qui était la première fois qu’elle jouait depuis la mort de son mari Rob Bironas il y a trois ans.

“Quand Rachel a perdu son mari, elle a perdu sa passion pour le chant”, a déclaré Bradshaw dans un confessionnal rapporté par E! Nouvelles. Bironas, un ancien botteur des Titans du Tennessee, et Rachel se sont mariés seulement deux mois avant sa mort. Il avait 36 ​​ans. “Je détesterais qu’elle soit assise quand elle aura 60 ans.” Mec, j’aurais aimé réaliser mon rêve “”, a ajouté Bradshaw, qui a également dit qu’il ne ferait le concert de NASCAR que si Rachel jouait “Dieu Bless America »au lieu de lui.

Rachel a ensuite parlé de la mort de son mari dans le confessionnal. «Quand j’étais mariée, j’avais un partenaire. J’avais quelqu’un dans mon coin», a-t-elle déclaré. “Donc ça renforcerait ta confiance. J’étais tellement dans ma carrière et le chant et tout ça. Mais ensuite je l’ai perdu, donc ça fait des années que je suis sur scène. Et comme, je ne veux pas faire ça. . Je ne veux vraiment pas le faire. ” Rachel était réticente à le faire, mais a finalement cédé lorsque Bradshaw a pris la route de la culpabilité.

“Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour moi … Cela me brisera le cœur”, a déclaré Bradshaw. Rachel a pu réussir la performance mais a admis être très nerveuse. Cependant, elle était heureuse de s’en sortir et aussi heureuse que son père l’ait poussée à se produire.

«Quand on ne croit pas en soi, papa nous relève et nous fait croire en nous», a expliqué Rachel dans un confessionnal. “Il veut que nous réussissions tellement, il fera n’importe quoi. Une partie de moi pense honnêtement qu’il a même accepté NASCAR parce qu’il voulait que j’aie cette opportunité.” Bironas a été tué dans un accident de voiture le 20 septembre 2014. Il était membre des Titans de 2005 à 2013 et a été sélectionné dans la première équipe All-Pro en 2007 après avoir effectué 35 de ses 39 tentatives de panier et toutes ses points bonus.