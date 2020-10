Les quarts Terry Bradshaw et Ben Roethlisberger des Steelers de Pittsburgh ont eu une relation «tumultueuse» ces dernières années. Le quadruple champion du Super Bowl avait déjà critiqué Roethlisberger pour ses actions hors du terrain, mais les deux ont récemment enterré la hache de guerre proverbiale. Maintenant, Bradshaw s’est prononcé et a détaillé les réparations de la relation.

Il a fourni l’information lors d’une apparition vendredi sur The Herd With Colin Cowherd. Bradshaw a déclaré qu’il était très nerveux avant l’interview en raison de ses commentaires publics. “Et j’ai été très critique à son égard – pas à son jeu – à ses trucs hors du terrain”, a déclaré Bradshaw. Malgré sa nervosité, l’interview a été très réussie.

“J’ai fait une interview avec Ben Roethlisberger, et c’était la meilleure interview que j’ai jamais faite en raison de la friction entre nous deux, auto-imposée ou autre”, a déclaré Bradshaw à Cowherd. “Et de cette interview, il était soulagé, jovial, amusant d’être avec moi, m’appelant une superstar et s’amusant avec ça. Et … nous sommes sortis de cette interview, et j’ai dit” wow “. C’était si bon. “

Alors que Bradshaw attribuait la friction aux commentaires qu’il avait faits au sujet de Roethlisberger au fil des ans, Cowherd avait une théorie différente. Il a dit qu’il y avait aussi des problèmes créés par les Steelers passant le flambeau. Bradshaw a mené l’équipe à quatre victoires au Super Bowl au cours de sa carrière et les fans s’attendaient à ce que Roethlisberger poursuive la tradition. Le choix du repêchage de 2004 a été assez réussi dans l’ensemble en atteignant le Big Game trois fois et en gagnant deux fois. Il a également lancé plus de 57 000 verges au cours de sa carrière.

Bradshaw a reconnu qu’il pouvait y avoir des problèmes liés au fait que Roethlisberger devait répondre à certaines attentes, mais il ne voulait pas que ce soit vrai. Il a dit qu’il ne voulait pas que le quart-arrière des Steelers «le regarde par-dessus son épaule». Ils ont joué à deux époques très différentes et ne devraient pas être comparés.

“Il a dû faire face à divers joueurs [sic] interchangeable. D’accord? Je ne l’ai pas fait. La même équipe qui a remporté le Super Bowl quand vous aviez 13 ans est la même que celle qui a gagné le Super Bowl quand vous aviez 19 ans », a déclaré Bradshaw lors de l’interview.

Quelle que soit la raison de la friction, la relation est bien meilleure maintenant que le Hall of Famer et le futur Hall of Famer se sont serrés la main. Le moment a servi de signe de relations fixes pour de nombreux fans des Steelers, et Bradshaw semble être d’accord. “C’est bon pour moi. C’est bon pour lui. C’est bon pour la ville. C’est bon pour les Steelers”, a-t-il déclaré.