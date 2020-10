Exclusif

L’une des étoiles “Botched” Terry DubrowLa patiente du patient a menacé de le poursuivre pour ce qu’elle prétend être le soulèvement des fesses de l’enfer qui a failli la tuer.

Sandy Scoggins poursuit Dubrow, affirmant qu’elle a souffert des séquelles sanglantes de sa chirurgie de juillet 2019. Selon son procès, de multiples incisions se sont ouvertes, entraînant des infections potentiellement mortelles, des douleurs insupportables et une invalidité permanente.

Dans le costume, obtenu par TMZ, Sandy dit qu’elle est allée à Dubrow pour se débarrasser de la peau lâche et de la cellulite sur ses jambes. Elle dit qu’elle ne voulait pas d’une énorme cicatrice sur sa jambe, et c’est pourquoi elle a choisi Dubrow … qui, selon elle, a dit qu’il pouvait améliorer son apparence de 85%.

Cependant, ses problèmes post-opératoires ont commencé presque immédiatement. Sandy revendique E! les membres du personnel, avec des caméras et des lumières, sont venus dans la salle d’opération et l’ont grondée de se taire parce qu’ils filmaient. Elle prétend qu’elle n’a pas consenti à ce qu’ils soient là.

Selon le costume, les choses ont pris une tournure sanglante et douloureuse dès qu’elle a essayé de s’asseoir dans son lit après l’opération … son incision s’est ouverte au-dessus de ses fesses au centre de son dos. Les photos de ses blessures – incluses dans le costume – sont horribles … montrant une incision dans l’aine qui, selon elle, a éclaté, ainsi que l’incision au dos.

Elle affirme qu’au cours des 7 jours suivants … l’incision du dos s’est déchirée à plusieurs endroits et elle a dû retourner à l’hôpital. Sandy dit qu’elle a développé une fièvre grave, qu’elle avait un gonflement de l’abdomen et que la plaie était infectée. Dans le procès, elle prétend que son médecin traitant a appelé Dubrow 4 fois, mais il n’a jamais rappelé.

Sandy est rentrée chez elle au Texas en août, mais dit que les complications ont continué. Selon le procès, les médecins ont déclaré que des bactéries avaient détruit plus de 4 pouces de sa chair – et ils ont trouvé un “matériau synthétique beige et blanc ressemblant à une maille” dans son corps, qui aurait été laissé par la chirurgie de Dubrow. Elle le poursuit, E! et d’autres personnes impliquées dans sa chirurgie pour plus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts.

Comme nous l’avons signalé … Dubrow a affirmé la semaine dernière que Scoggins était essayant de lui extorquer pour 5 millions de dollars, et a déposé une requête pour traiter l’affaire en arbitrage.

Des sources connectées à Dubrow disent qu’il n’utilise pas de treillis lors de ses procédures, il serait donc impossible que son opération soit la source du matériel trouvé à Scoggins.