La plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, Tesco, a annoncé son intention de mettre en place de nouvelles fermes solaires, d’installer des panneaux solaires dans ses magasins et d’avancer son engagement d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles jusqu’en 2035.

Cela placera le détaillant 15 ans en avance sur l’objectif de zéro net du gouvernement pour 2050.

Bon nombre des plus grands supermarchés britanniques se sont engagés à atteindre des objectifs de carbone et à d’autres interventions vertes, telles que la réduction des déchets et l’approvisionnement en électricité à partir de sources renouvelables. Elle s’inscrit dans une tendance des enseignes à s’adapter non seulement à l’urgence climatique, mais aux acheteurs qui demandent de plus en plus une action des grandes marques.

Les fermes solaires de Tesco dans l’Essex, l’Anglesey et l’Oxfordshire généreront jusqu’à 130 GWh d’énergie par an, soit suffisamment pour alimenter 44828 maisons de trois chambres et aider le détaillant à se procurer plus d’énergie renouvelable tout en fournissant plus d’énergie au réseau.

Jason Tarry, directeur général de Tesco UK et ROI, a déclaré: «Dans 12 mois, le Royaume-Uni accueillera le sommet sur le changement climatique le plus critique de la décennie, connu sous le nom de COP26. Chez Tesco, nous voulons jouer notre rôle.

«C’est pourquoi nous avons mis en avant notre ambition d’atteindre le zéro net dans nos opérations au Royaume-Uni d’ici 15 ans et pris une série de nouveaux engagements pour nous aider à atteindre cet objectif, notamment en atteignant une nouvelle étape aujourd’hui dans notre parcours vers l’utilisation de 100% d’énergies renouvelables l’énergie d’ici 2030. »

D’autres grands supermarchés britanniques se sont également engagés à réduire considérablement les émissions de carbone:

Sainsbury’s: Net zéro d’ici 2040, ayant réduit les émissions de carbone opérationnelles de 60 pour cent par rapport à 2005/6.

Morrisons: Réduire les émissions opérationnelles de 53% d’ici 2030 et de 97% d’ici 2050. En 2018, elle avait réduit les émissions de 45% par rapport à 2005.

Asda: Net zéro d’ici 2040, ayant réduit son empreinte carbone de 44% depuis 2007.

Coop: Net zéro d’ici 2040, avec des réductions de 50 pour cent d’ici 2025, ayant réduit de moitié ses émissions en dix ans depuis 2006.

Waitrose: s’est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone dans toutes les opérations d’ici 2050. Depuis avril 2018, 98% de son électricité est certifiée comme provenant exclusivement de sources renouvelables.

Marks and Spencer: Viser des réductions des émissions de carbone de 80% d’ici 2030 et de 90% d’ici 2035, les émissions des opérations mondiales de M&S en 2019/20 en baisse de 47% par rapport à 2006/7.

Aldi: a adhéré à l’objectif zéro carbone net du British Retail Council pour 2040, réduit son empreinte carbone de plus de 30% par rapport à 2012, utilise la compensation carbone pour être neutre en carbone depuis janvier 2019.

Lidl: a adhéré à l’objectif zéro carbone net du British Retail Council pour 2040, s’est engagé à réduire de 25% le carbone par palette d’ici 2028.