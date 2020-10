Tesla a réduit sa garantie de voiture d’occasion dans une autre série de ce qui pourrait être considéré comme un serrage de ceinture avant ce qui devrait être un rapport financier crucial du troisième trimestre.

Selon Electrek, le constructeur automobile offrait auparavant une garantie de deux à quatre ans sur les véhicules d’occasion Model S et X, mais n’offre désormais qu’une garantie d’un an ou 10000 miles par rapport à la politique d’origine.

La garantie pour voiture d’occasion est offerte en plus d’une garantie pour voiture neuve, qui profite à quiconque achète un véhicule d’occasion plus récent de Tesla. Mais ceux qui cherchent à acquérir une Tesla d’occasion fabriquée en 2016 ou plus tard verront leurs protections de garantie gravement érodées.

Electrek ne révèle pas pourquoi Tesla a changé sa politique de garantie des voitures d’occasion, mais note que cela diminuera probablement la confiance des clients dans l’achat d’une voiture d’occasion du constructeur automobile.

La nouvelle fait suite à l’annonce par Tesla d’annuler sa politique de retour audacieuse dans laquelle les nouveaux acheteurs de ses véhicules électriques pourraient les retourner pour un remboursement complet dans les sept jours. Tesla devrait publier cette semaine sa situation financière au troisième trimestre. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé avoir livré 139 300 véhicules au troisième trimestre, battant ainsi son précédent record de livraisons, de 112 000 voitures. C’était le troisième trimestre consécutif de chiffres de livraison meilleurs que prévu de Tesla.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur sa garantie. Plus tôt ce mois-ci, Electrek a rapporté que Tesla avait dissous son département des relations publiques, rendant les demandes de presse plus difficiles car il n’y a plus de personne dédiée pour répondre à ces demandes.