Tesla a hésité à atteindre l’objectif du PDG Elon Musk de livrer 500000 véhicules en 2020, a annoncé la société samedi, après avoir expédié un record de 499550 tout au long de l’année – soit 99,91%. Tesla a déclaré que le décompte final pourrait varier de 0,5%, il est donc possible qu’il éclipsera la barre des 500000 au moment où il révélera les chiffres ultimes de ses résultats annuels, attendus fin janvier.

Quoi qu’il en soit, c’est plus du double de ce que les prochains plus gros vendeurs de véhicules électriques ont fait en 2020, comme BYD en Chine ou Volkswagen en Allemagne. Et c’est une reprise remarquable pour Tesla compte tenu de l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses opérations au cours du premier semestre de l’année. Alors que Tesla a déclaré en janvier 2020 qu’elle prévoyait de «dépasser confortablement» l’objectif de Musk d’expédier 500000 voitures dans le monde d’ici la fin de l’année, la société a dû fermer sa nouvelle usine en Chine ainsi que son usine de véhicules à Fremont, en Californie pour plusieurs semaines pendant que le virus se propageait.

Tellement fier de l’équipe Tesla pour avoir franchi cette étape majeure! Au début de Tesla, je pensais que nous avions (avec optimisme) 10% de chances de survivre. https://t.co/xCqTL5TGlE – Elon Musk (@elonmusk) 2 janvier 2021

Musk a soutenu que Tesla serait toujours en mesure d’atteindre son objectif, et la société a emboîté le pas, surtout après avoir lancé le SUV Model Y plus tôt que prévu en mars. Tesla a livré 88 400 véhicules au premier trimestre et 90 650 véhicules au deuxième trimestre. En octobre, Tesla a déclaré avoir livré 139 300 véhicules au troisième trimestre, légèrement mieux que les 137 000 de Wall Street attendus. Il a également connu son cinquième trimestre rentable consécutif au troisième trimestre. Tout cela a contribué à envoyer le cours de l’action de la société dans la stratosphère, ce qui en fait le constructeur automobile le plus précieux de la planète.

Tesla a ostensiblement atteint l’objectif de 500000 voitures avec une autre poussée classique de fin de trimestre, qui a même vu le designer en chef de la société, Franz von Holzhausen, livrer des voitures. Musk lui-même a poussé les travailleurs de Tesla la semaine dernière à «tout faire» pour atteindre le but. «C’est une étape importante pour rallier l’entreprise à la réalisation», écrit-il. «Tous les critiques qui, il y a à peine deux ans, ont déclaré que nous n’y arriverions jamais, ont également qualifié notre objectif d’un demi-million en 2020 d ‘« impossible ». Bon sang avec eux, nous le faisons!

Tesla a déclaré samedi avoir finalement produit 179 757 véhicules au quatrième trimestre et livré 180 570, ce qui porte ses totaux à 509 747 et 499 550 pour l’année, respectivement. L’entreprise a fini par vendre environ 130000 véhicules de plus qu’en 2019.

L’objectif de vente auto-imposé de 500 000 voitures fait partie de la tentative de Musk de faire entrer l’industrie automobile dans l’ère de l’énergie propre, bien qu’il s’agisse d’une barre plus modeste qu’il ne l’avait établie auparavant. Musk avait déjà prédit que Tesla livrerait 1 million de véhicules en 2020. Mais il a ensuite renoncé à ce nombre après que la société ait eu des difficultés à accélérer la production de sa première voiture électrique grand public, la Model 3.

«Tellement fier de l’équipe Tesla pour avoir franchi cette étape majeure! Au début de Tesla, je pensais que nous avions (avec optimisme) 10% de chances de survivre », a tweeté Musk samedi. «Tesla est responsable des 2/3 de toute la douleur personnelle et professionnelle de ma vie combinée. Mais ça en valait la peine.”