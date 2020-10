La Game Gear Micro est une console portable en tant qu’art de la performance.

À l’arrière de l’excellent Genesis Mini, Sega avait deux choix pour relancer le Game Gear, son système portable 8 bits contemporain. Il pourrait produire un autre appareil généreux et accessible qui joue bien et qui a fière allure sur un écran moderne. Ou cela pourrait faire autre chose.

Sega étant Sega, il a fait autre chose. La Game Gear Micro, une exclusivité japonaise, n’est pas une console mais quatre, chacune comprenant quatre jeux. Chaque modèle possède un écran de la taille d’un timbre-poste. Et bien que Sega offre une option pratique pour vous permettre de jouer avec une loupe littérale, le seul moyen de l’obtenir est d’acheter les quatre consoles pour environ 200 $.

C’est, évidemment, une proposition de consommateur absurde. Mais les fans nostalgiques de Sega en 2020 ne sont pas des consommateurs normaux. Si vous êtes le genre de personne qui a acheté des modules complémentaires 32X et Sega CD en plastique non fonctionnels pour votre Genesis Mini, vous allez adorer le Game Gear Micro. C’est un produit délicieusement idiot qui a été conçu avec passion.

Le Game Gear Micro a un travail, et c’est de crier «Sega» à haute voix en utilisant quatre petits gadgets en plastique comme un mégaphone. La plupart des gens ne veulent probablement pas entendre cela. Mais cela fait bien le travail.

Bon produit

Incroyablement minuscule Quelques grands jeux Matériel solide

Mauvaises choses

Incroyablement minuscule Il y en a quatre Big Window non vendus séparément

La Game Gear Micro prend l’idée d’une mini console rétro dans la direction la plus extrême à ce jour. À 80 x 43 mm, c’est à peu près la taille d’une voiture Matchbox. Une grande partie du volume de l’appareil est absorbée par les deux piles AAA qui l’alimentent – bien que, heureusement, elles durent un peu plus longtemps que l’appareil d’origine.

L’attention portée aux détails est impressionnante, avec des inscriptions et des couleurs précises sur les quatre modèles, et Sega a même réussi à trouver de la place pour une prise casque afin que vous puissiez profiter de l’audio Game Gear en stéréo glorieuse. Il y a aussi un port micro USB pour vous permettre de jouer sans piles et une molette pour régler le volume du haut-parleur mono, qui devient assez fort.

Je ne considérerais pas le Game Gear Micro comme le meilleur périphérique d’entrée de jeu vidéo au monde, mais étant donné que le D-pad circulaire est plus petit qu’un centime, il est remarquablement utilisable. Les boutons d’action 1 et 2 sont un peu bancaux, mais ils sont si petits qu’il est difficile de ne pas les appuyer avec précision.

L’écran est étonnamment bon pour quelque chose de la taille d’un cornflake. Avec 1,15 pouces de diamètre et une résolution de 240 x 180, la densité de pixels est très nette; ce n’est pas exactement la même résolution que le Game Gear d’origine, mais la mise à l’échelle semble correcte. C’est très lumineux, et le contraste et les angles de vision sont également plus que solides, non pas qu’il serait vraiment pratique pour plus d’une personne de voir l’écran à la fois.

Les jeux ne sont pas injouables sur le petit écran – en fait, je l’ai trouvé beaucoup plus facile que prévu de voir ce qui se passait – mais c’est toujours plus confortable avec la résurrection de taille micro de Sega de son ancien accessoire d’agrandissement à clip Game Gear, le Grande fenêtre. L’image résultante reste plus petite que ce que vous obtiendriez avec le déjà petit Game Boy Micro de Nintendo, mais chaque petit geste aide. Il est malheureux que Sega ne vende pas le Big Window Micro séparément, mais la société le considère plus comme un bonus qu’un accessoire essentiel.

Aurais-je préféré un mini Game Gear avec un écran plus grand et les 16 jeux préchargés sur une seule unité? Ben ouais. Je suppose. Mais je peux voir pourquoi Sega a fait les choses de cette façon. Les unités individuelles de 50 $ ont un sens en tant que curiosité ou achat impulsif, tandis que l’ensemble complet plaira aux collectionneurs et est probablement ce qui justifiera le projet en premier lieu. Je doute que Sega puisse facturer beaucoup plus de 50 $ pour un seul Game Gear Micro, quel que soit le nombre de jeux inclus.

Le Game Gear n’était pas un système très réussi. C’était l’un des nombreux challengers qui a été effacé par la Game Boy, et sa bibliothèque est assez limitée. Il existe de nombreuses façons de jouer aux jeux Game Gear si vous le souhaitez vraiment, que ce soit via la console virtuelle 3DS ou des moyens moins officiels comme les innombrables ordinateurs de poche émulateurs open source. Malheureusement, il n’y aurait probablement pas beaucoup de marché pour un mini Game Gear conventionnel.

Personnellement, j’aime ce que Sega a fait ici. C’est un produit tellement étrange et incroyable que je peux voir des fans inconditionnels de Sega vouloir au moins en choisir un. La question est de savoir lequel choisir.

Le modèle noir est le plus courant des quatre, il est disponible dans le coloris Game Gear le plus courant et comprend trois jeux classiques, ainsi que Royal Stone, un RPG de stratégie qui n’a jamais été publié en anglais. Mais Sonic the Hedgehog, OutRun et Puyo Puyo 2 sont tous facilement jouables pour les importateurs et représentent certaines des plus grandes franchises de Sega de l’époque. Ce modèle vaut presque la peine d’entendre la version Game Gear de la bande originale d’OutRun. Le modèle bleu est mon préféré. Il a Sonic & Tails (Sonic Chaos en dehors du Japon), qui est l’un des meilleurs titres Game Gear Sonic, ainsi que l’incroyable port 8 bits de Treasure’s Gunstar Heroes. J’adore l’original, mais je n’avais jamais joué à cette version, et c’était génial de voir comment elle était entassée dans le matériel Game Gear. Si quoi que ce soit, le voir sur le Micro le rendait encore plus impressionnant. Il y a aussi Baku Baku Animal, un jeu de puzzle amusant de style Puyo Puyo sur l’alignement de la nourriture pour les animaux à manger, et Sylvan Tale, une action-aventure de style Zelda qui pourrait être difficile à jouer sans maîtrise du japonais. J’avoue que je n’ai pas passé beaucoup de temps avec le modèle jaune. Trois de ses jeux sont issus de la série RPG tactique Shining Force, ce qui serait une proposition dense même en anglais sur un écran comme celui-ci. Le dernier est un hybride puzzle / RPG exclusif au Japon appelé Nazo Puyo Arle no Roux. C’est dommage parce que j’aime la palette de couleurs, mais il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que des fans extrêmement dévoués de Shining Force plonger des heures dans celui-ci. Le modèle rouge propose également des jeux qui ne seront pas très accessibles pour la plupart des importateurs, à savoir deux retombées de Last Bible de la série Megami Tensei RPG. Mais vous obtenez également la version Game Gear techniquement impressionnante (et extrêmement difficile) de Shinobi, ainsi que des colonnes de casse-tête classiques. Et le matériel rouge est génial.

Si vous vous donnez la peine d’en importer un, je pense que la plupart des joueurs en dehors du Japon feraient mieux d’acheter les modèles noirs ou bleus. Ou peut-être le rouge s’ils sont vraiment bons à Shinobi.

Le logiciel système est très simple. Il y a un écran de démarrage Game Gear lorsque vous l’allumez, un écran d’accueil avec quatre icônes de jeu et un menu d’options qui contient un peu plus que des crédits de personnel, des informations de licence open-source et la possibilité de réinitialiser les données système. Les seules données à réinitialiser sont vos fichiers d’état de sauvegarde, que vous pouvez utiliser en maintenant le bouton de démarrage enfoncé dans le jeu.

L’émulation est gérée par M2, le développeur avec lequel Sega travaille souvent sur des projets de jeux rétro comme le Mega Drive Mini et la série 3D Classics pour la Nintendo 3DS. La fonctionnalité est assez simple, mais il y a quelques touches intéressantes comme une variété d’écrans sur le thème de Sega qui apparaissent lorsque la batterie devient trop faible.

Certains des jeux eux-mêmes ont été modifiés pour le système. M2 était en fait le développeur derrière Gunstar Heroes pour Game Gear, par exemple, et il a ajouté un œuf de Pâques où vous pouvez activer une technique de scintillement que l’équipe a initialement conçue pour l’écran flou de Game Gear. D’autres jeux ont eu des modes faciles ou des codes de triche programmés. M2 est l’un des meilleurs studios au monde pour relancer les jeux et les mettre à jour de manière à ne pas compromettre l’expérience d’origine, et Game Gear Micro est un autre bon exemple.

Le Game Gear Micro est clairement un produit absurde. Mais c’est aussi une célébration charmante et attachante de l’histoire de Sega. Personne ne jouera à trois jeux complets de Shining Force sur ce truc, mais le fait est que vous le pourriez. Le matériel est adorable et le fait que les jeux fonctionnent bien dessus est presque un bonus.

Mais c’est aussi extrêmement niche, sans parler du coût et du gaspillage si vous voulez l’ensemble complet. Il est objectivement ridicule d’acheter la même console quatre fois pour jouer à 16 jeux portables 8 bits. Je m’attends à ce que la plupart des fans occasionnels de Sega intéressés par l’exploration de la bibliothèque de Game Gear écriront l’ensemble du projet comme une saisie d’argent cynique, ce qui serait compréhensible.

Pour que quelque chose soit une saisie d’argent cynique, cependant, il doit être, eh bien, cynique. Le Game Gear Micro n’est pas ça. C’est un projet de passion conscient de soi développé avec soin et qualité à un défaut. Soutenir Sega à travers l’histoire, c’est comme soutenir une mauvaise équipe de football: savourer un échec perpétuel fait presque partie de l’appel. Et quoi de plus semblable à Sega qu’une recréation somptueusement sous-dimensionnée d’un système portable défaillant qui était mieux connu pour manger des piles que pour jouer à de bons jeux?

Le Game Gear Micro est le pic Sega. Il est difficile d’imaginer un appareil moins essentiel. Mais s’il y a une place pour Sega dans votre cœur, vous devriez envisager d’en mettre la main sur un … ou deux.

Photographie de Sam Byford / The Verge