uch est mon engagement (addiction?) à Guinness que je leur ai écrit une fois – tout à fait sérieusement – suggérant qu’ils aimeraient peut-être me parrainer. Des pintes sans fin, des t-shirts élégants, des billets pour le rugby, ce genre de choses. Les tatouages ​​faciaux étaient sortis, ai-je dit, mais je tiendrais ma fin avec quelques histoires Instagram. Et ça?

Je suis de niveau avec vous: ils n’étaient pas particulièrement enthousiastes. Pourtant, je mentionne cette tentative glorieusement non professionnelle de s’emmêler dans un conflit d’intérêts comme preuve que je suis fortement dans le noir. Ce n’est pas seulement ma commande, c’est un aliment de base de mon alimentation – et puis j’ai entendu dire que St James’s Gate roulerait des barils sans alcool. Ah, ai-je pensé, ils ont finalement perdu la raison.

Voici le problème: énormément de bière sans alcool n’est tout simplement pas très bonne. Il y a une raison pour laquelle il s’appelle Becks Blue: c’est exactement ce que vous ressentez après avoir bu une bouteille. Et alors que la Guinness habituelle est à peine forte, seulement 4,2%, la saveur est distincte. C’est mis en place. Tout est en équilibre; prenez une partie – en particulier la partie amusante – et vous versez sûrement une pinte de désastre? Casser le premier peut donc s’accompagner d’un scepticisme secondaire.

“Mercredi dur?” mon collègue a ri en passant. «C’est sans alcool», répondis-je. Elle avait l’air déçue. J’avais l’air déçu. Il y avait une touche de honte pour démarrer; à quoi sert un professionnel luxuriant s’ils ne sont pas sur la pisse?

Pourtant, j’ai craqué. En ouvrant la canette, il y eut un peu de mousse, un véritable sifflement de gaz.

Je commence à verser – et c’est vert! Ce truc est brillant, vert Leprechaun!

…Ce n’est pas. C’est exactement la même chose que d’habitude. Il se glisse dans le verre brun et or bouillonnant, avant de s’installer dans cette couleur légèrement noire qui devient rubis à la lumière. En fait, il fait plus sombre que d’habitude – tenu au plafond de la salle de rédaction, la lumière ne passe pas. Les souvenirs de Guinness de bureau de jours moins sérieux me disent que les bonnes choses ne sont pas opaques comme ça. Au-dessus de cette colonne goudronneuse se trouve une tête parfaitement décente; la pinte s’est installée beaucoup plus rapidement que d’habitude.

Aaron Wall, l’Irlandais derrière l’excellent Homeboy d’Islington, m’a dit un jour que la règle avec Guinness est de le boire en pas moins de trois gorgées (vous seriez gourmand) et pas plus de cinq (c’est le laisser se perdre). Je prends la première gorgée. Quand je reprends l’air, il manque quelque chose. La saveur semble être là, mais une pinte durement gagnée est généralement accompagnée d’une touche de chaleur; ce n’est pas le cas. Pourtant, je ne trouve rien à redire sur le goût; c’est comme de la Guinness en conserve.

Cela vient avec une mise en garde – la Guinness en conserve n’est pas beaucoup de flic. Lockdown l’a prouvé; le truc noir a besoin de la pression d’une pompe pour le faire fonctionner. Je pensais que je m’en sortirais en étant piégé à la maison avec quatre paquets du supermarché – au lieu de cela, ils étaient pour la plupart intacts et donc, quand j’ai entendu parler du premier pub servant des pintes à emporter, je me suis retrouvé à vélo 10 miles pour une pinte fraîchement versée. (la piqûre? Pas de Guinness).

Pourtant, le produit en conserve le fait quand il le faut, et 0,0 est presque identique à cela; Je ne suis pas convaincu que je serais capable de dire que ce n’était pas la vraie affaire si cela m’était servi à l’aveugle. Au fur et à mesure que la boisson avançait, je pensais pouvoir distinguer quelques différences – elle semblait goûter plus de café que d’habitude, et cela semblait certainement plus amer. Mais alors, même en sachant que c’était sans alcool, j’ai senti que je commençais à avoir cette première pinte. Je me suis demandé, brièvement, si je pouvais être le chien de Pavlov de m’énerver.

Curieusement, cependant, en secouant ces fausses pensées de ma tête, je me suis rendu compte que je n’avais pas vraiment envie d’arriver à la fin de mon verre. Cela semblait plus lourd, d’une manière ou d’une autre, que la normale. Mais j’ai commencé à penser que j’aimerais voir ce que 0.0 pourrait avoir comme frais dans un pub. Guinness dit qu’il sera repêché au début de 2021, et je parierais qu’il sera presque impossible de le distinguer de son homologue alcoolique – et c’est peut-être là que réside sa force. Ceux qui ne boivent pas n’auront pas à souffrir des nuits dans les boissons gazeuses sucrées locales ou à se frayer un chemin à travers un autre tonique et du citron vert, tandis que ceux qui plongent la tête la première dans une gueule de bois pourront sauter quelques tours sans ce sentiment. de passer à côté.

Là, je pense, ça va briller. Les troisièmes pintes sont perfides; ils suggèrent toujours un quatrième. C’est le point de basculement, lorsque la sobriété se résigne fermement à la banquette arrière et que la séance prend le dessus. Échangez la pinte alcoolisée contre ce truc, et peut-être que cela vous aidera à garder la tête claire et à vous détendre le lendemain matin pour démarrer. Bien que les bières sans alcool aient toujours l’impression d’avoir renoncé à toute leur raison d’être, cette pinte est prometteuse.