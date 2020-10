Le MX Anywhere 3 de Logitech est le successeur récemment sorti du MX Anywhere 2S de 2017, et le petit frère du MX Master 3, l’une des meilleures souris du marché. Il est plus petit, conçu pour les voyages et constitue une souris compacte presque parfaite pour tous ceux qui cherchent à être un peu plus productifs, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Le MX Master 3 à 99 $ de Logitech est surtout connu pour sa fantastique molette de défilement, que la société a redessinée l’année dernière avec un nouveau système de défilement électromagnétique. Près d’un an plus tard, la MX Anywhere 3 à 79,99 $ apporte enfin ce même système à la plus petite souris professionnelle de Logitech.

Bon produit

Incroyable molette de défilement Conception confortable Fonctionnalités logicielles utiles

Mauvaises choses

Pas de vraie molette de défilement horizontale N’est-ce pas le MX Master 3

La bonne nouvelle est que la molette de défilement effectue la transition vers la petite souris sans problème, avec les mêmes modes de défilement à cliquet et fluide qui offrent une réponse tactile inégalée et vous permettent de parcourir vos pages ou vos feuilles de calcul. Le MX Anywhere 3 vous permet également d’ajuster la résistance, si vous préférez un retour haptique encore plus prononcé.

Logitech dit que la batterie dure jusqu’à 70 jours, un exploit que je n’ai pas pu vérifier étant donné que je ne l’ai que depuis quelques semaines, mais jusqu’à présent, tout va bien. Le chargement se fait via USB-C et la connectivité peut être effectuée via un câble direct, Bluetooth ou avec le dongle sans fil Unifying USB-A de Logitech.

Le design a également été peaufiné sur la nouvelle souris, la poignée, le placement des boutons et la forme étant légèrement modifiés pour la rendre plus confortable à tenir. C’est agréable à utiliser; les boutons latéraux nichés juste sous mon pouce pour un accès facile.

Le nouveau modèle offre même une option pour remplacer l’un des plus gros composants manquants de la plus grande souris: l’absence d’une molette de défilement horizontale secondaire. Bien qu’il n’y ait toujours pas de roue secondaire, le MX Anywhere 3 vous permet de maintenir enfoncé l’un des boutons latéraux à tout moment pour faire défiler horizontalement à l’aide de la roue principale. Il existe également quelques nouvelles implémentations logicielles spécifiques à l’application dans le logiciel Options de Logitech, y compris la possibilité d’utiliser ces deux boutons latéraux comme raccourcis clavier pour désactiver ou basculer votre caméra dans Zoom.

Une souris de voyage quand il n’y a pas de voyage est une vente difficile

En fait, le seul vrai défaut que j’ai rencontré avec le MX Anywhere 3 est que ce n’est pas le MX Master 3, qui offre toujours une prise en main plus grande et plus confortable et cette deuxième molette de défilement pour 20 $ de plus. Et bien que la MX Anywhere 3 ait l’avantage de la portabilité, il est difficile de recommander une souris portable étant donné le manque de déplacements à l’heure actuelle.

Néanmoins, si vous préférez une souris en forme de = plus traditionnelle, ne vous souciez pas de la molette de défilement manquante ou préférez simplement la taille plus petite (et le prix), la MX Anywhere 3 est difficile à battre.

Photographie de Chaim Gartenberg / The Verge