Il y a un argument vraiment fort en faveur de l’achat du ZenBook Flip S: l’écran. Ce 2-en-1 à 1449 $ dispose d’un panneau OLED 4K, et c’est l’un des meilleurs écrans que vous puissiez obtenir sur un ordinateur portable 13 pouces.

Les panneaux OLED – qui se sont fait un nom dans les téléviseurs haut de gamme mais qui sont également de plus en plus populaires dans les ordinateurs portables – peuvent offrir une image époustouflante par rapport aux écrans LCD IPS. Mais tous ces pixels absorbent énormément de batterie, et les entreprises les giflent parfois sur des ordinateurs portables qui ne peuvent pas répondre pleinement à leurs besoins en énergie. C’est particulièrement vrai dans les machines de 13 pouces minces et légères, qui fonctionnent avec un espace vraiment limité pour une batterie. Et c’est ainsi que vous vous retrouvez avec des versions comme le Samsung Galaxy Chromebook, un magnifique appareil OLED qui ne peut pas durer cinq heures avec une seule charge.

Le ZenBook Flip (que vous devriez pouvoir acheter ce mois-ci) n’est pas si mauvais. Il a une batterie plus grosse que le Galaxy et dure juste assez longtemps pour que la durée de vie ne soit pas un facteur disqualifiant. En fin de compte, cependant, vous faites toujours des compromis sur la durée de vie de la batterie pour cette qualité d’écran – les ordinateurs portables OLED de cette taille sont rares pour une raison.

Donc, pour commencer par l’écran: c’est un étonnant. Il n’y a pas d’éblouissement, malgré sa texture brillante, donc travailler dans des environnements lumineux n’est pas un problème. Les images étaient vibrantes, les noirs étaient profonds et les couleurs étaient vives – cela rend les écrans de MacBook Pro bon marché. Lors des tests, le ZenBook couvrait 100% de la gamme sRGB et 100% de la gamme Adobe RVB, et il atteignait 452 nits à la luminosité maximale. C’est plus lumineux que l’OLED Spectre x360 et plus précis que certains des meilleurs ordinateurs portables OLED axés sur les créateurs comme le Gigabyte Aero 15.

Bon produit

Beau design et construction Bel écran OLED 4K En fait de bons haut-parleurs Pavé numérique LED intégré au pavé tactile

Mauvaises choses

Durée de vie de la batterie médiocre Pas de prise casque Le processeur n’atteint pas son potentiel

Il n’est pas difficile de trouver des écrans OLED 4K dans les ordinateurs portables plus grands – c’est la qualité d’affichage combinée à une construction convertible compacte qui fait du ZenBook Flip S un appareil si ambitieux. Il ne mesure que 1,2 kg (2,65 livres) et 13,9 mm (0,55 pouces) d’épaisseur. Du point de vue du design, c’est un monde loin de la dernière version majeure du ZenBook Flip, l’UX370 (ce modèle est l’UX371) – Asus a ramené la ligne dans l’ère moderne avec des coins plus nets, des lunettes plus petites (3,9 mm sur les côtés), un construction robuste et finition lisse de qualité supérieure. Vous ne remarquerez peut-être même pas les accents de cuivre ou le rétroéclairage modeste du clavier à moins que vous ne les recherchiez, mais ils complètent un très joli look professionnel.

Une chose à noter est que le couvercle est un aimant à empreintes digitales. De nombreux modèles collectent des taches ici et là, mais cette chose était couverte d’empreintes digitales environ huit heures après que je l’ai ouverte pour la première fois. Les empreintes digitales sont assez faciles à enlever, mais c’était quand même décevant de voir sur une si belle machine.

Le châssis et le couvercle sont en alliage d’aluminium.

Comme les autres ZenBooks, celui-ci est doté d’une charnière rabattable qui peut soulever légèrement le clavier de votre bureau. Contrairement à certaines charnières avec cette conception, celle-ci est très légère – je ne l’ai pas sentie s’enfoncer dans mes jambes en utilisant l’appareil sur mes genoux. Asus affirme que la charnière a été «testée en termes de durabilité» pour plus de 20 000 cycles d’ouverture / fermeture, et qu’elle semble suffisamment solide.

Les transitions de formulaires n’étaient cependant pas toujours transparentes. Le ZenBook a parfois tenté de passer en mode tablette lorsque je l’inclinais légèrement sur le côté (en position ordinateur portable). Lorsque je l’inclinais à la verticale, mes fenêtres ne revenaient pas toutes aux mêmes positions que je les avais placées auparavant.

Parfois, l’écran ne sortait pas du mode tablette après l’avoir fait pivoter de la position tablette à la position ordinateur portable, et je devais refaire la transition. C’est un problème que vous rencontrez parfois avec Windows 2-en-1 – ce n’est pas unique au Flip – mais cela peut néanmoins être un casse-tête.

Ailleurs, Asus a ajouté un clavier bord à bord et pressé une colonne supplémentaire de touches sur le côté droit qui comprend Accueil, Page précédente, Page suivante et Fin. (Les Spectres et Envys de HP ont une ligne similaire). Le clavier est un atout absolu pour moi – il est confortable et silencieux avec une tonne de déplacements, et je fais beaucoup moins d’erreurs en tapant dessus que je le fais normalement. Cela dit, j’ai de très petits doigts, et les personnes aux mains plus grandes trouvent parfois ce type de disposition un peu à l’étroit.

Chaque Thunderbolt 4 prend en charge une bande passante de données allant jusqu’à 40 Gbit / s.

Comme les autres ZenBooks modernes, le Flip S est livré avec le NumberPad 2.0 d’Asus. Lorsque vous appuyez sur une petite icône dans le coin supérieur droit du pavé tactile, un pavé numérique tactile à LED apparaît. (Faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche fait également apparaître l’application de calculatrice, ce qui est pratique.) Le pavé numérique fonctionne très bien, et vous pouvez également utiliser le pavé tactile pour naviguer et cliquer pendant qu’il est en haut – le ZenBook n’a jamais confondu mes glissements avec un numéro entrées ou vice versa. Il convient de noter que le pavé tactile n’est pas aussi confortable qu’un emplacement pour le travail de saisie de données que le côté droit du clavier, mais c’est toujours la chose la plus proche d’un pavé numérique sur un ordinateur portable de cette taille.

La sélection du port est correcte, sauf qu’il n’y a pas de prise casque. Asus dit qu’il a supprimé cela au nom de la minceur, et le Flip est livré avec un dongle. Mais de nombreux concurrents du ZenBook (y compris l’OLED Spectre x360, qui n’est qu’un tout petit peu plus épais) ont pu en insérer un. Il manque également un slot microSD, que le Spectre possède également. En dehors de cela, il y a un port HDMI, deux ports Thunderbolt 4 USB-C et un USB 3.2 Gen 1 Type-A. L’ordinateur portable prend également en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 – pas de LTE.

Donc dans l’ensemble, un bel écran dans un joli facteur de forme. Quel est le piège? C’est la vie de la batterie. Le ZenBook Flip S est livré avec une batterie de 67Wh, ce qui est énorme pour un 13 pouces – et je ne suis pas sûr qu’il serait utilisable avec un réservoir beaucoup plus petit. Avec mon flux de travail de bureau habituel et une luminosité d’environ 200 nits, je n’ai eu que cinq heures et 15 minutes. Bien sûr, vous obtiendrez probablement un meilleur résultat si vous réglez l’écran sur 1080p – mais si vous le faites régulièrement, économisez votre argent et obtenez un écran 1080p.

Le clavier a un pas de 19,05 mm et une course de touches de 1,4 mm.

Le Flip se charge cependant assez rapidement. Mon appareil a mis 54 minutes et 29 secondes pour obtenir une charge de 60% (lors d’une utilisation très légère de Chrome sur le profil Battery Saver).

Le deuxième compromis concerne la puissance. Le Flip S est l’un des premiers systèmes à être certifié via la plate-forme Intel Evo, qui ressemble au projet Athena pour la génération Tiger Lake. La marque Evo est censée certifier qu’un ordinateur portable offre un certain nombre d’avantages que les clients recherchent, notamment une autonomie d’une journée, un temps de réveil rapide, une charge rapide, le Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4.

Le Flip S est livré avec un Core i7-1165G7 quadricœur avec graphiques intégrés Xe, en plus de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To (à mon grand soulagement, il n’est pas livré avec McAfee ou tout autre non-sens). Notez cependant qu’il s’agit d’une implémentation à faible consommation d’énergie du 1165G7 – et dans les benchmarks synthétiques, de nombreux critiques ont vu la puce prendre du retard sur ses prédécesseurs de 10e génération.

Le ZenBook Flip S ne vous ralentira certainement pas si vous l’utilisez uniquement pour le multitâche dans Chrome, Slack, Zoom et d’autres applications de productivité. (Le fond est devenu inconfortablement chaud à certains moments pendant mes tests, bien que le clavier ne soit devenu qu’un peu chaud). Mais cet ordinateur portable n’est pas le meilleur choix pour exécuter des programmes exigeants.

Une chose qui m’a surpris, c’est l’audio. Je n’avais même pas l’intention de mentionner les haut-parleurs dans cette revue, car je pensais simplement qu’ils seraient aussi terribles qu’ils le sont toujours sur des ordinateurs portables aussi petits. Mais le ZenBook sonne bien – il possède facilement certains des meilleurs haut-parleurs que j’ai jamais entendus dans un ordinateur portable de toute taille. Ma musique sonnait comme si elle venait de partout dans la pièce, les percussions ont vraiment frappé et la basse était même présente (ce qui est rare pour les haut-parleurs d’ordinateur portable). Ajoutez à cela l’écran exceptionnel, et le ZenBook Flip S est vraiment un excellent appareil multimédia. Il n’y a probablement aucun ordinateur portable que j’ai testé cette année, quelle que soit sa taille ou son prix, sur lequel je préfère regarder un film.

L’audio du ZenBook est certifié par Harman Kardon et comprend une «puce d’amplification intelligente» destinée à éviter d’endommager les bobines des haut-parleurs.

Si vous recherchez un convertible fin et léger avec un look haut de gamme et un écran OLED, vous allez en grande partie regarder cela et le Spectre x360 à 1799 $. Ce sont tous deux de très beaux ordinateurs avec des écrans remarquables et une autonomie de batterie médiocre. Le ZenBook, pour quelques centaines de moins, manque deux ports importants, mais vous offre certaines des nouvelles commodités de Tiger Lake, notamment les graphiques Thunderbolt 4 et Xe. (Et c’est un peu plus fin). Normalement, étant donné que le ZenBook a le processeur le plus récent, je dirais que c’est le choix évident.

Malheureusement, comme nous l’avons vu à partir de benchmarks synthétiques, le Flip S sous-performant en fait le 1065G7 (qui se trouve à l’intérieur du Spectre) dans les cas d’utilisation multicœur (c’est-à-dire les tâches qui exploitent chaque noyau disponible). Si vous cherchez à effectuer des tâches plus intensives comme le jeu léger ou le multitâche dans de nombreuses applications différentes à la fois (ou si vous appréciez vraiment une prise casque et un emplacement microSD), le Spectre de 10e génération (ou un modèle non OLED avec un plus CPU puissant) sera en fait un meilleur achat si vous êtes prêt à payer la prime. Cela dépendra aussi quelque peu du moment où le Flip S arrivera réellement sur les tablettes, car il y a aussi un OLED Spectre x360 avec le 1165G7 à venir ce mois-ci, ce qui, selon Asus, sera «jusqu’à 34% plus rapide» que le modèle de l’année dernière.

Mais si vous êtes quelqu’un comme moi qui a principalement besoin d’un appareil pour le travail de bureau, Spotifying, l’envoi d’e-mails, l’organisation de photos et en particulier le divertissement, vous pouvez probablement économiser de l’argent et obtenir le ZenBook car il fonctionnera très bien. Vous obtiendrez un écran légèrement plus lumineux, un meilleur son et un pavé numérique pratique.

Photographie de Monica Chin / The Verge