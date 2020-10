Cet ordinateur portable était une douleur dans le cou à revoir. C’est parce que la durée de vie de la batterie est si gargantuesque que notre test de délabrement traditionnel était presque inutile. J’ai loué la durée de vie de la batterie de plusieurs systèmes fins et légers cette année – l’IdeaPad Slim 7 de Lenovo est un monstre. Mais rien – et je ne veux pas dire rien – que j’ai jamais utilisé ne se rapproche de la durée de vie de cet appareil.

Il s’agit du Dell Latitude 9510 2-en-1. Comme c’est souvent le cas avec les ordinateurs portables professionnels convertibles haut de gamme, il existe environ un million de configurations différentes avec une variété de processeurs et d’autres spécifications. Le modèle de base, actuellement coté à 1 848,99 $, est livré avec un Core i5-10210U quadricœur, 128 Go de stockage et 8 Go de RAM; notre modèle de test, actuellement coté à 1848,99 $, est livré avec un Core i7-10810U à six cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il possède les mêmes graphiques intégrés Intel UHD et un écran tactile de 15,6 pouces 1920 x 1080 disponibles sur toute la gamme.

Tout de suite, 3000 $ semblent beaucoup demander ces spécifications. Cela fait également du Latitude une option irréaliste pour de nombreux consommateurs. Les ordinateurs portables professionnels ont tendance à être plus chers que les ordinateurs portables grand public populaires, et ils incluent souvent un certain nombre de fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion à distance pour justifier le prix. (De plus, les entreprises qui achètent ces choses en vrac ne paient généralement pas le prix de l’autocollant.) Malheureusement, cet ordinateur portable coûte plus cher que la plupart d’entre eux sans offrir des avantages radicalement meilleurs pour la plupart des gens – donc je suis à l’aise de le recommander bande d’utilisateurs professionnels. Cela dit, c’est une technologie remarquable.

Bon produit

Incroyable autonomie de la batterie Robuste et mince Clavier et pavé tactile confortables Capteur de proximité et autres fonctionnalités logicielles soignées

Mauvaises choses

Trop cher à recommander aux consommateurs (tel que configuré) Aucune option pour la résolution 4K ou les graphiques discrets Affichage non remarquable Mauvaise webcam

En commençant par l’extérieur: je suis un grand fan des périphériques sur ce truc. Le clavier est l’un de mes favoris que j’ai utilisé toute l’année. Il est difficile d’expliquer pourquoi, puisque j’ai en fait atteint une vitesse de frappe inférieure à ma vitesse de frappe moyenne – les touches sont vraiment lisses et confortables, avec un excellent déplacement et un clic absurdement satisfaisant. J’ai entendu le grincement occasionnel de la barre d’espace et des touches de retour arrière.

Le pavé tactile de 4,5 x 2,6 pouces est également génial, avec un verre vraiment agréable et lisse et un clic sans effort. Les gestes de Windows Precision ont fonctionné comme annoncé. Pour les autres entrées, le 9510 dispose d’une sélection de ports très utiles, notamment un HDMI 2.0, deux ports USB-C Thunderbolt 3, un emplacement microSD et un lecteur SmartCard en option sur la gauche, ainsi qu’un USB-A, une prise casque, et un verrou de coin sur le côté droit.

L’USB Type-A prend en charge PowerShare. Les ports USB Type-C prennent en charge Thunderbolt 3, Power Delivery et DisplayPort.

Le 9510 ne gagnera aucun concours de beauté, mais il est robuste et se sent exceptionnellement bien fait de la manière que j’attends de Dell. Le châssis est en aluminium avec une finition argentée professionnelle. Il n’y a aucun flex nulle part. Je mettrais cela dans une valise, une mallette ou un sac à dos – je pourrais l’utiliser dans le bus ou l’amener en randonnée. Et il n’y a pas non plus d’oscillation dans la charnière lorsque l’ordinateur portable est en mode tablette ou tente, ce qui est parfois un problème avec les décapotables minces et légers.

D’un autre côté: à 3,7 livres, je trouve cet ordinateur portable un peu trop lourd pour être utilisé comme tablette. C’est juste beaucoup de rester stable d’une main tout en naviguant avec l’autre. J’étais souvent bancale et me fatiguais assez rapidement. Malgré sa lourdeur, il est plutôt petit pour un ordinateur portable de 15 pouces – Dell affirme qu’il s’agit du plus petit PC professionnel de 15 pouces au monde.

Le châssis 13,4 x 8,4 x 0,55 pouces a une empreinte plus petite que les autres 15 pouces de la société comme le XPS 15 (13,57 x 9,06 x 0,71) et le Precision 5550 (13,56 x 9,07 x 0,30). Il est également assez fin – encore plus fin que certains 14 pouces pour lesquels la portabilité est un argument de vente majeur, comme le Dell Latitude 9410 (0,49 pouce) et le HP Spectre x360 14 (0,67 pouce).

Dell Optimizer améliore la durée de vie de la batterie en adaptant les paramètres (luminosité, Bluetooth, etc.) à votre consommation d’énergie et à votre comportement de charge.

La portabilité est vraiment l’objectif de ce Latitude, car il n’y a aucun moyen que vous l’achetiez si vous ne prévoyez pas de profiter de sa durée de vie absurde. Cette chose m’a duré en moyenne 14 heures et 40 minutes. C’était avec une charge de travail de bureau (environ une douzaine d’onglets Chrome et Slack), quelques appels Zoom et du streaming Spotify et YouTube, avec l’écran à 200 nits de luminosité, le profil thermique silencieux sélectionné et le prolongateur de batterie Dell activé. (Battery Extender réduit la puissance du processeur, mais cela n’a pas nui aux performances dans mon utilisation réelle).

Notez que c’était avec une utilisation continue; Je n’ai pas laissé l’ordinateur portable s’endormir ni assombrir l’écran. Si vous donnez des pauses à cette chose, vous en aurez probablement deux jours sans avoir besoin de toucher un chargeur.

La configuration 2 en 1 la plus légère commence à 3,3 livres (1,5 kg).

Pour mettre cela en contexte: généralement avec cette charge de travail, qui est très cohérente entre les tests, j’obtiens sept à neuf heures de bons ordinateurs portables Windows qui n’exécutent pas de GPU. J’ai eu 11 heures et demie sur Elite Dragonfly de HP, la norme d’or pour les ordinateurs portables professionnels haut de gamme. Le seul autre ordinateur portable que j’ai essayé cette année qui se rapproche de ce résultat est l’IdeaPad Slim 7 de Lenovo – et le Latitude bat cela d’une bonne heure.

Un autre point de louange inhabituel: l’audio était bon. Le Latitude tire parti de ce que Dell appelle un «ampli intelligent» pour améliorer les basses et réduire la distorsion, ainsi que le réglage du logiciel Waves Maxx Audio. Je pouvais entendre la basse dans la musique (une rareté) et les percussions étaient particulièrement fortes.

Les participants à mes réunions Zoom ont commenté mon apparence sombre et granuleuse

Les microphones (il y en a quatre) sont également assez bons et ont parfaitement capté mes réponses dans les tâches de reconnaissance vocale où d’autres ordinateurs portables ont parfois des problèmes. La webcam, cependant, est mauvaise – les gens de mes réunions Zoom ont commenté à quel point j’avais l’air sombre et granuleux.

À l’intérieur, le Latitude dispose d’un nouveau système de refroidissement qui comprend deux caloducs, des pales de ventilateur en carbone et un gel isolant qui, selon Dell, a également été utilisé dans la sonde Stardust de la Nasa. Ces affirmations sont parfois du marketing de gobbledygook, mais je n’ai jamais ressenti beaucoup de chaleur ici (même dans des parties que vous vous attendriez à devenir grillé, comme la zone autour de la charnière).

Cet ordinateur portable ne dispose pas des derniers processeurs d’Intel (les ordinateurs portables professionnels ne les recevront probablement pas avant l’année prochaine, lorsque les SKU vPro seront publiés), mais le i7 à six cœurs de 10e génération fonctionne très bien. Il a géré ma charge de travail sans ralentissement ni bruit de ventilateur. Il a des graphiques intégrés (Intel UHD), ce qui signifie que ce n’est pas un bon choix pour les jeux ou le travail créatif, cependant.

Le Latitude a mis 28 minutes à exporter une vidéo de cinq minutes et 33 secondes dans Adobe Premiere Pro. C’est plus lent que le XPS 13 de l’année dernière avec un Core i7-10710U (et des graphiques UHD), qui a pris 24 minutes pour accomplir la même tâche. Il est aussi, bien sûr, beaucoup plus lent que les systèmes de 11e génération équipés des derniers graphiques intégrés d’Intel comme l’Asus Zenbook Flip S, qui a terminé la tâche en un peu plus de 11 minutes. Encore une fois, ce n’est pas un résultat inattendu, mais à ce prix, il serait bien de voir une sorte d’option graphique discrète pour les personnes qui ont besoin de travailler avec des médias de temps en temps.

Enfin, le Latitude est livré avec un certain nombre d’options de personnalisation via son logiciel Dell Optimizer. Il y a ExpressResponse, où vous pouvez sélectionner vos applications les plus fréquemment utilisées pour que le Latitude «optimise» pour de meilleures performances en fonction de vos modèles d’utilisation. Avec Intelligent Audio, vous pouvez basculer entre les fonctions d’appel vidéo telles que la suppression du bruit et le volume avec des préréglages en fonction de votre réglage: «Quiet Room», «Noisy Office», etc. Il y a ExpressCharge, qui accélère la charge et prolonge la durée de vie de la batterie en fonction de votre utilisation, mais je n’ai pas pu tester cela car il faut deux semaines pour apprendre votre comportement.

La fonctionnalité que je trouve la plus utile s’appelle le capteur de proximité – il verrouille automatiquement l’ordinateur portable lorsque vous êtes loin de lui et le réveille à votre retour. Si vous configurez la reconnaissance faciale Windows Hello, il peut également vous reconnecter instantanément. Cela a très bien fonctionné pendant ma période de test. Cependant, cela ne fait pas grand-chose pour la confidentialité lorsque l’ordinateur portable est utilisé, ce qui peut être important pour les utilisateurs professionnels. À ce prix, j’espère voir quelque chose comme SureView Reflect de HP (qui teinte l’écran de telle sorte que vous ne pouvez pas fouiner par-dessus l’épaule de quelqu’un) ou le logiciel de l’IdeaPad Slim 7 de Lenovo qui brouille l’affichage lorsque vous détournez le regard .

Le Latitude comprend quatre haut-parleurs à déclenchement par le haut et quatre microphones antibruit.

En parlant d’écran, c’est vraiment la seule partie de cet ordinateur portable que j’ai trouvé décevante. Le Latitude emprunte les frontières InfinityEdge que Dell a vantées sur ses modèles XPS, et bien que les jantes supérieure et inférieure soient plus visibles que sur le XPS 15, l’écran semble toujours assez large. Mais il n’atteint que 332 nits de luminosité – c’est assez brillant pour la plupart des gens, bien sûr, mais nous espérons en voir plus d’un produit phare de l’entreprise. Les libellules, Thinkpad, Expertbooks et Elitebooks d’aujourd’hui offrent des options de 1000 nits. Le Latitude est également 16: 9 avec une résolution de 1920 x 1080; Je suis surpris de ne pas voir une option 4K à ce prix, et le rapport hauteur / largeur 16: 9 peut être restreint lorsqu’il s’agit de multitâche dans plusieurs fenêtres.

Dans l’ensemble, la durée de vie de la batterie est la vedette du spectacle. Le Latitude est au sommet de sa catégorie là-bas, et la qualité de construction solide, les fonctionnalités d’intelligence artificielle et le clavier et le pavé tactile stellaires sont également agréables. Pour certains clients, cet ordinateur portable pourrait avoir du sens: les personnes pour qui l’autonomie de 17 heures de la batterie est indispensable à tout prix, et les entreprises qui ont besoin des fonctionnalités de sécurité spécifiques de Dell et de l’écosystème d’entreprise.

Il est construit (et évalué) comme un cabriolet professionnel haut de gamme.

Pour les consommateurs et les petites entreprises, le Latitude pourrait être un excellent achat à rabais. Mais sans écran 4K, graphiques discrets ou écran hors du commun, cela ne vaut pas le prix de l’autocollant. Quiconque n’a pas besoin de ces composants devrait se contenter de l’Elite Dragonfly ou de l’ExpertBook B9540 d’Asus, qui sont tous deux comparables au Latitude dans la plupart des domaines (et meilleurs dans certains) tout en étant 1000 $ moins chers.

Photographie de Monica Chin / The Verge