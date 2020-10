Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de jeu portable qui a le double objectif d’exécuter des jeux exigeants et de rendre jaloux tout le monde autour de vous, ne cherchez pas plus loin que le MSI GE66 Raider Dragonshield Edition. Cette plate-forme a une conception flashy qui fait tourner la tête, un écran 300 Hz, une sélection de ports complète, une qualité de construction exceptionnelle et certaines des meilleures performances de jeu que vous pouvez obtenir avec un ordinateur portable de 15 pouces. Ce n’est pas parfait et 2899 $, c’est plus que ce que quiconque doit dépenser pour d’excellentes performances de jeu. Mais si vous voulez être la personne avec l’ordinateur portable le plus cool dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous ne serez pas déçu.

Le MSI GE66 Raider classique a un design d’ordinateur portable de jeu assez standard avec un couvercle en aluminium gris et un pont noir. C’est pourquoi j’ai attendu de passer en revue l’édition DragonShield, qui ressemble littéralement à une partie d’un vaisseau spatial. Il a été conçu par l’artiste vétéran Colie Wertz, qui a travaillé sur les prochains films Dune, The Mandalorian et les récents films Star Wars. Vous pouvez voir cette influence partout sur cet ordinateur portable; le couvercle et le clavier sont tous deux d’un orange et d’un noir éclatants, arborant un rendu de science-fiction du logo de MSI et une grille complexe de volets et de composants.

Il y a une histoire derrière ce Raider. Wertz l’a conçu pour ressembler à un panneau tombé d’un vaisseau spatial. (Il est en fait livré avec une maquette de bateau, vous pouvez donc voir exactement d’où il vient.) Il est clair qu’il a consacré beaucoup de travail à l’art du Dragonshield – si vous regardez de près le couvercle et le pont, vous pouvez voir les innombrables géométriques. segments qui pourraient constituer le panneau d’un vaisseau spatial, et les écrous et boulons qui les fixent tous ensemble. J’adore voir ce type de design créatif sur un ordinateur portable, même s’il ne convient clairement pas à tous les paramètres. Cela montre tout ce qui est possible lorsque les entreprises et les designers sont prêts à essayer.

Verge Score 7,5 sur 10

Bon produit

Design unique et super cool Affichage puissant de performances graphiques 300Hz Livré avec un modèle de vaisseau spatial!

Mauvaises choses

Disposition du clavier étrange Certains logiciels de buggy Pas de Thunderbolt Cher

Vous pouvez personnaliser le reste de l’ordinateur portable. Il existe un clavier RVB avec un éclairage personnalisable par touche. (Mon seul reproche avec le clavier est que MSI a collé les commandes de luminosité et de volume sur les touches fléchées, et la touche Fn sur laquelle vous devez appuyer pour les utiliser est la moitié de la taille du reste des touches et coincée entre la barre oblique inverse et les boutons de commande. .) Pour couronner le tout, une magnifique barre LED longe le bord avant, qui offre 16,7 millions de couleurs personnalisables. Les Raiders réguliers l’ont aussi.

De toute évidence, une conception bizarre n’aura aucun impact sur vos performances de jeu ou votre utilisation quotidienne. Le reste de cette revue vous donnera également une image précise de ce à quoi vous attendre du GE66 Raider régulier, et c’est clairement l’achat le plus pragmatique pour la plupart des gens (vous pouvez en obtenir un avec un 2070 Super pour aussi peu que 2199,99 $). Mais si vous cherchez à faire des folies avec un design époustouflant, le Dragonshield est à peu près aussi unique que possible.

Vue Grille

Ouvrez-le et vous trouverez un Core i9-10980HK, le RTX 2070 Super de Nvidia, 32 Go de RAM, 1 To de stockage et un écran 15,6 pouces 300 Hz 1080p. Si vous voulez les meilleures fréquences d’images que Raider peut offrir, vous voudrez passer à une configuration RTX 2080 (actuellement, celles-ci ne sont répertoriées sur le site Web de MSI que sous une forme non-Dragonshield). Mais le système de test peut toujours gérer à peu près n’importe quel jeu à ses paramètres les plus élevés (bien que «gérer» soit subjectif, et je l’utilise un peu vaguement ici).

En plongeant dans la performance, j’ai été impressionné de voir à quel point le Raider exécutait Horizon Zero Dawn – il faisait en moyenne 80 images par seconde sur les paramètres Ultimate. Le mouvement était soyeux alors que je courais autour de Meridian, et les couleurs semblaient agréablement vives. L’ordinateur portable a également tenu bon sur l’incroyable Red Dead Redemption 2, avec une moyenne de 50 images par seconde et ne descendant jamais en dessous de 45 tout au long de la référence intégrée. Ces résultats dépassent le RTX 2070 Razer Blade 15 et battent le plus petit Zephyrus G14 d’Asus par une marge significative.

Le RTX 2070 a mis 70 ips sur les réglages les plus élevés de Shadow of the Tomb Raider avec traçage de rayons sur ultra. C’est jouable – c’est légèrement meilleur que le RTX 2080 Super Max-Q GS66 a tendance à marquer et bien meilleur que le G14. Ce n’est en fait pas trop loin de ce que nous avons vu du RTX 2080 Super Max-Q Blade 15.

Vous devrez jouer à des titres moins exigeants si vous voulez voir toute la gloire de l’écran à 300 Hz. Rocket League a atteint en moyenne 250 images par seconde sur ses paramètres les plus élevés (le même résultat que le Blade 15 et à peu près le meilleur auquel vous pouvez vous attendre, car ce jeu plafonne à 250). Le Raider a également traversé Overwatch avec des réglages épiques, avec une moyenne de 124 images par seconde et ne descendant jamais en dessous de 112.

En dehors du jeu, les performances sont parfaites. Le i9 et 32 ​​Go de RAM sont plus que suffisants pour exécuter de nombreux onglets de navigateur, applications et streaming sans ralentissements ni chaleur inconfortable. Les doubles ventilateurs du système (53 lames de 0,25 mm) ont bien refroidi le processeur tout au long des tests, bien que le clavier soit presque (mais pas tout à fait) trop chaud pour être à l’aise pendant les jeux les plus éprouvants.

Le symbole du dragon emblématique de MSI fait peau neuve.

Cependant, il existe de meilleures options si vous effectuez un travail photo et vidéo. D’une part, cet écran est optimisé pour les jeux plutôt que pour la précision des couleurs (sa luminosité a atteint un maximum de 269,6 nits et il ne couvrait que 86% de la gamme sRGB et 64% d’AdobeRGB). Mais je n’ai pas non plus été en mesure d’exécuter notre test d’exportation traditionnel dans Adobe Premiere Pro – l’exportation a échoué à chaque fois que j’ai essayé. MSI a insisté sur le fait que c’était un problème du côté d’Adobe, mais je n’ai jamais eu de problème lors de l’exécution de ce test sur un ordinateur portable de jeu auparavant. Je mettrai à jour cette revue si le problème est résolu à l’avenir, mais en attendant, je serais éloigné de ce produit si vous devez utiliser Premiere Pro.

J’ai vu d’autres problèmes que je préférerais vraiment ne pas voir dans un produit à 2899 $. L’application Dragon Center s’est plantée plusieurs fois pendant que j’essayais de modifier les paramètres; Une fois, j’ai dû réinitialiser l’ordinateur portable après qu’une mise à jour ait fait clignoter l’écran; J’ai parfois reçu des notifications disant que mes pilotes n’étaient pas à jour, même lorsque j’avais téléchargé tout ce qui était disponible; et Dragon Center ne commutait initialement pas correctement entre les profils d’alimentation, et n’a commencé à le faire qu’après que MSI ait exploité à distance l’ordinateur portable et téléchargé à nouveau le logiciel.

Le Raider contient une batterie de 99,9 Wh, la plus grande cellule qu’un ordinateur portable puisse avoir. La durée de vie de la batterie (après la résolution du problème de profil d’alimentation) n’était pas terrible, mais pas terrible. J’ai eu quatre heures sur ma charge quotidienne de travail de bureau (y compris le multitâche dans une douzaine d’onglets et d’applications Chrome et certains téléchargements et copie de fichiers, avec l’écran d’environ 200 nits de luminosité, l’économiseur de batterie activé et le profil Super Battery de MSI sélectionné) . Vous pourriez obtenir plus de jus si vous désactivez le clavier RVB et la barre LED – mais pourquoi acheter cet ordinateur portable si vous ne profitez pas de ses fonctionnalités les plus intéressantes?

La barre lumineuse et le clavier RVB se fondent très bien dans la palette de couleurs du Raider – ils n’étaient pas du tout gênants.

La dernière chose que je veux appeler ici est la sélection du port, qui est l’une des meilleures que j’ai vues. Sur la gauche se trouvent un USB Type-C 3.2 Gen 2×2, un USB Type-A 3.2 Gen 2 et une prise audio. Sur la droite se trouvent deux autres ports USB-A 3.2 Gen 2, ainsi qu’un lecteur de carte SD pleine taille. Ensuite, il y a encore plus à l’arrière: un port USB Type-C 3.2 Gen 2 prenant en charge DP 1.4, un Mini DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et un port Ethernet RJ45, ainsi qu’un port pour la brique de chargement de 280 watts de MSI. Ceux-ci acceptent toutes sortes de périphériques de jeu et devraient couvrir tout ce dont la plupart des gens ont besoin. Ils sont également espacés de telle sorte que vous n’aurez pas à faire preuve de créativité dans le placement de vos accessoires ou à avoir l’impression de serrer des choses. La seule absence notable est Thunderbolt, mais je pardonnerai cela étant donné la myriade d’alternatives ici.

Le GE66 Raider est un formidable ordinateur portable de jeu qui offre les fréquences d’images que nous attendons d’un système avec ces spécifications et cette taille. Sur presque tous les jeux, 60fps est à portée de main, avec seulement de petites modifications nécessaires pour les titres les plus lourds. Le Raider ne battra pas les plus grosses plates-formes comme Razer Blade Pro 17, mais c’est certainement l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu de 15 pouces que l’argent puisse acheter. Mais plus important encore: où allez-vous trouver un ordinateur portable lumineux et coloré qui ressemble à une partie d’un vaisseau spatial?

L’ordinateur portable le plus cool (mais pas le plus froid) de la chambre.

Cela dit: c’est 2 899 $. C’est un produit de luxe, et le design époustouflant n’aura pas beaucoup d’impact sur votre expérience quotidienne – mais le clavier peu pratique et les malheureux problèmes logiciels que j’ai rencontrés le font certainement. Si vous ne pensez pas que le panache du Dragonshield est quelque chose dont vous avez besoin, vous devriez être très bien avec un GE66 Raider ordinaire, un GS66 Stealth ou un Razer Blade 15, qui devraient offrir des fréquences d’images comparables avec une meilleure autonomie de la batterie et (dans le cas de Razer ) logiciel plus fiable.

Mais si votre priorité absolue est d’avoir un ordinateur portable plus cool que tous vos amis, alors allez-y et faites des folies sur le GE66 Raider, car il le sera sans aucun doute. J’espère que plus d’entreprises essaieront des trucs de conception uniques comme celui-ci, car cela rend le tout plus amusant – et à la fin de la journée, la plupart des gens achètent des ordinateurs portables de jeu pour s’amuser. Et si je vous vois utiliser ceci dans un café, je serai très, très jaloux.