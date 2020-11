T

il y a très peu de choses positives pour lesquelles quiconque se souviendra de 2020, mais ce fut une année décente pour les montres intelligentes compatibles Android.

Ces derniers mois, nous avons vu la Galaxy Watch3 poursuivre les offres impressionnantes de Samsung et l’Oppo Watch, qui est une restitution aussi fine de l’expérience Wear OS que n’importe quelle autre.

Les deux ont leurs soucis étranges et maintenant ils font face à une concurrence sérieuse pour le titre de meilleure smartwatch Android de 2020: le nouveau GPS TicWatch Pro 3.

Le design est peut-être un peu sobre, mais avec le TicWatch Pro 3, Mobvoi a amélioré ses efforts passés et contrecarre les limites des efforts de Samsung et d’Oppo, en particulier dans le domaine de la batterie.

TicWatch Pro 3: Design, look et confort

Comme les montres conventionnelles, les goûts autour de l’apparence d’une smartwatch varient d’une personne à l’autre et, en fait, d’humeur.

La TicWatch Pro 3 est une élégante unité en acier inoxydable entièrement noire qui se prête bien plus à un look sportif qu’à un look fashion.

Alors que son diamètre de 47 mm dominera la plupart des poignets, Mobvoi a rendu le Pro 3 presque un quart plus léger que ses modèles précédents et atteint ainsi un sweet spot de confort tout en conservant une sensation premium.

Il est livré avec un bracelet en silicone qui ressemble à du cuir, mais les propriétaires peuvent échanger contre n’importe quelle option de 22 mm pour s’adapter à leur style.

(Mobvoi)

TicWatch Pro 3: technologie et performances

La caractéristique qui se démarque, avec la batterie, est la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon Wear 4100 – la première smartwatch Wear OS à l’avoir à bord.

Avec 1 Go de RAM également, cela signifie que le TicWatch Pro 3 n’a aucun des problèmes de retard qui ont saboté les autres smartwatches Wear OS.

Cependant, là où ça marque vraiment, c’est dans la batterie 577mAh. Mobvoi a conservé le système à double écran où lorsque le Pro 3 est réveillé, vous avez un écran tactile de smartwatch classique et un écran numérique de faible puissance quand ce n’est pas le cas.

L’affirmation est que cela vous donnera trois jours entre les charges et jusqu’à 45 jours si vous vous en tenez simplement au mode Essentiel.

Maintenant, je fais des demandes assez strictes sur une batterie de montre intelligente et même en gardant le TicWatch Pro 3 avec le bon écran toujours allumé, je recevais deux jours, ce qui est phénoménal.

Le TicWatch Pro 3 a un élément manquant qui le rendrait parfait – une lunette ou un bouton rotatif comme méthode alternative de défilement et de navigation.

Son écran tactile est génial, mais les montres Galaxy et Motorola de 3e génération sont un plaisir à utiliser avec ces méthodes.

Les spécifications

Taille: 47mmx48mmx12.2mm

Matériel: acier inoxydable + plastique

Jeu de puces: Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Batterie: 577mAh. Mode intelligent jusqu’à 72 heures. Mode essentiel jusqu’à 45 jours

Bluetooth et NFC (pour Google Pay)

Écrans: écran AMOLED Retina de 1,4 pouces avec réglage automatique de la luminosité et affichage FSTN Always-ON à économie d’énergie

Résistance à l’eau: IP68

Plate-forme: Wear OS

TicWatch Pro 3: fonctionnalités de remise en forme et de santé

Le TicWatch Pro 3 a l’air sportif et il est parfaitement emballé avec des fonctionnalités de surveillance de la santé et une multitude d’applications natives.

Il y a un suivi de l’oxygène sanguin à bord ainsi que la surveillance de la fréquence cardiaque désormais habituelle qui couvrira la grande majorité des informations que vous voudrez.

Comme les montres Galaxy, l’application TicMotion détecte les mouvements et identifie le type d’activité que vous faites, et l’enregistre dans TicExercise. Et en plus, vous avez la suite Google d’applications de fitness, y compris Fit Workout, que je n’ai pas encore vu améliorer comme moyen d’enregistrer une séance dans le gymnase.

Le suivi du sommeil semble cohérent avec d’autres appareils portables et l’application de santé Mobvoi regroupe tout cela de manière facile à digérer sur votre téléphone.

Porter OS

La plate-forme de Google connaît une période très difficile et c’est compréhensible, car il semble que le géant de la technologie ne l’ait pas développée autant qu’il le pourrait.

L’un des principaux reproches est la consommation apparente de batteries, mais Mobvoi a certainement été en mesure de résoudre ce problème. Et la RAM et le 4100 ont également éliminé le décalage qui était un véritable bugbear sur Wear.

Le système d’exploitation de Samsung, Tizen, est tout aussi fluide que Wear, mais le nombre d’applications est un sérieux inconvénient, tout comme le manque de lien avec les applications Google que la plupart des utilisateurs d’Android préfèrent.

Le Pro 3 présente une différence distincte sur la plupart des offres Wear avec son tiroir d’applications qui s’affiche sous forme de rangées de deux icônes plutôt que le menu à défilement circulaire.

TicWatch Pro 3: le verdict

Tout simplement, peu de gens seront déçus s’ils se plient à la TicWatch. À 289 £, elle se situe dans la fourchette de prix haut de gamme, mais c’est une montre intelligente haut de gamme dans toutes les facettes, à l’exception de son design sobre.

Et la plupart des gens continueront de revenir à cette batterie, ce qui élimine le besoin de planifier chaque soir le chargement de votre montre.

La technologie est censée simplifier la vie plutôt que la compliquer et le TicWatch Pro 3 y parvient en faisant ce qu’il devrait quand il le devrait.

Mobvoi a fourni la montre pour cet examen mais n’a reçu aucune approbation de copie ni aucune garantie sur la couverture