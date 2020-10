J’ai mentionné dans une revue récente de l’HyperX Cloud II Wireless que mon casque idéal à bas prix doit être confortable, avoir une excellente qualité sonore et prendre en charge le chargement USB-C. Apparemment, j’ai besoin de relever un peu la barre, car plus de casques autres que l’HyperX peuvent répondre à ces exigences. Le dernier à le faire est le HS75 XB Wireless de Corsair, un casque de jeu à 150 $ conçu pour fonctionner sur la Xbox Series X / S et la Xbox One sans avoir besoin d’un dongle USB. Il fonctionne également sur les PC via l’adaptateur USB Xbox sans fil de Microsoft, c’est ainsi que j’ai testé ce modèle.

Le HS75 XB Wireless a des oreillettes à dos ouvert avec des haut-parleurs de 50 mm qui émettent un son agréable et chaleureux, avec des basses et des aigus sans se marcher l’un sur l’autre. Comparé aux conceptions à dos fermé, cette conception à dos ouvert donne un son plus complet et plus réaliste qui ne semble pas aussi compressé. Essayer des chansons comme «Jewelry» de Blood Orange montre bien la gamme, fournissant des scintillements d’instrumentation pour tester ses aigus et un gros battement qui passe dans la seconde moitié de la chanson pour tester la basse.

Verge Score 8,5 sur 10

Bon produit

Très confortable Design élégant Disposition des boutons symétriques Qualité sonore fantastique

Mauvaises choses

Pas les meilleures performances de la batterie de sa catégorie Fonctionne uniquement sur la Xbox et les PC équipés de l’adaptateur sans fil Xbox Les oreillettes ouvertes à l’arrière laissent entrer beaucoup de son extérieur

Bien sûr, ce casque est principalement conçu pour les jeux et ses côtelettes audio y sont également mises à profit. Je l’ai testé pendant quelques heures avec Hadès, ma dernière addiction. Toute l’action s’est déroulée aussi intensément que je le souhaitais, rendant chaque course encore plus captivante. La qualité sonore était excellente et l’application gratuite Dolby Atmos permet de la remplir avec un son surround virtuel.

Une vue intérieure des oreillettes en peluche.

Dans Hadès, l’audio positionnel n’est pas nécessaire pour faire mieux ou obtenir plus de plaisir. Mais là où l’audio positionnel entre en jeu, c’est avec un jeu de réalité virtuelle comme Half-Life: Alyx, avec lequel je passe plus de temps depuis la sortie de l’Oculus Quest 2. En utilisant le HS75 XB Wireless avec Atmos activé, l’expérience est plus captivante (et carrément terrifiante depuis que je me suis arrêté pour la dernière fois dans une zone infestée de crabe à tête). En fait, il est devenu un peu trop intense à un moment donné – je considère donc que c’est un succès pour ce casque.

Mis à part le son, le HS75 XB Wireless ressemble et sonne plus à un casque haut de gamme qu’à des casques de jeu que j’ai l’habitude de tester. Ce casque sans fil a une qualité de construction solide et ne me semble pas trop lourd ou trop serré sur la tête. Les ajusteurs de taille de chaque côté du bandeau s’enclenchent rigidement en place, et il prend en charge des tailles de tête beaucoup plus grandes que ma propre tête plutôt grande. Une grille métallique recouvre chacune des coupelles, entourée sur les bords avec du plastique adhérent. Malheureusement, les oreillettes de ce modèle ne pivotent pas pour rester à plat. J’aime toujours ça pour la portabilité, même si c’est rare à trouver dans un casque de jeu.

Corsair recouvre l’intérieur de chaque oreillette dans un matériau semblable au cuir, et ils ne se sentent pas trop grillés en raison de la conception à dos ouvert qui laisse entrer un peu d’air. Cependant, ce sera plus un con que un pro pour certains les joueurs, car cette conception laisse également entrer et sortir une bonne quantité de son. Il semble un peu contradictoire que l’accent mis par Corsair sur l’audio positionnel vienne dans un casque qui ne peut pas efficacement empêcher le bruit. D’un autre côté, tant que vous n’avez pas besoin de silence, cela ne devrait pas vous déranger.

La disposition des boutons est la même de chaque côté, mais la gauche comporte un bouton de volume et un mode silencieux, tandis que le côté droit comporte un bouton de jeu / chat et le bouton d’alimentation.

L’utilisation des commandes du HS75 XB Wireless est plus simple qu’avec la plupart des casques. Corsair a opté pour une disposition symétrique pour chaque oreillette. Visuellement, les deux côtés se reflètent, mais à gauche, un cadran contrôle le volume, avec un bouton en dessous pour couper ou réactiver le microphone réglable (et amovible). Sur la droite, Corsair a mis un cadran de mixage audio de chat et de jeu, situé au-dessus d’un bouton d’alimentation. Ce n’est pas le premier casque à proposer un moyen intuitif d’ajuster le mix audio du chat / jeu, mais il est toujours apprécié.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ce modèle prend en charge le chargement USB-C, améliorant par rapport au port Micro USB utilisé avec le casque HS70 de Corsair. De plus en plus de casques passent à l’USB-C, et bien que cela puisse sembler un petit changement, il est plus facile à brancher que le micro USB et entraîne généralement des temps de recharge plus rapides. Corsair revendique 20 heures d’autonomie par charge, et je n’ai pas encore pu la vider complètement. Ce n’est pas la meilleure longévité de sa catégorie, mais cela devrait durer quelques sessions sans avoir besoin d’être rechargé.

Il n’y a pas un nombre écrasant de casques de jeu sans fil compatibles avec les consoles Xbox. Mais comparé à certaines des nouvelles options, comme le SteelSeries Arctis 7X à 150 $ et l’Astro A20 Gen 2 à 120 $, le HS75 XB Wireless est une meilleure option en termes de qualité sonore, de facilité d’utilisation et de confort. Non pas qu’aucun de ces modèles ne soit mauvais, mais si vous portez une attention particulière aux détails, le casque à 150 $ de Corsair se démarque un peu au-delà de ce qui est actuellement disponible.

Photographie de Cameron Faulkner / The Verge