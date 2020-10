Le nouveau casque sans fil HyperX Cloud II est conçu pour les personnes qui recherchent des commandes simples, un confort à peine présent et une qualité sonore solide. Ce modèle n’est qu’une version sans fil du casque de jeu phare Cloud II de la société à 100 $. Il utilise un récepteur sans fil 2,4 GHz qui fonctionne avec les PC, la PS4 – et probablement la PS5, lors de sa sortie en novembre – et la Nintendo Switch (via son dock). Je l’ai également connecté avec succès à un MacBook Pro 2019 via un adaptateur USB-C vers USB-A. Le casque à 149,99 $ est disponible à la commande via HyperX à partir du 10 novembre.

Si vous magasinez pour un casque, la qualité du son et le confort sont parmi les principales raisons de se lancer dans le Cloud II. En outre, ce modèle dispose d’un port de chargement USB-C, ce qui permet de le connecter plus facilement à l’alimentation que les casques sans fil de, par exemple, SteelSeries et Razer, qui utilisent toujours des ports USB-A. HyperX promet 30 heures d’autonomie par charge, et je n’ai pas encore manqué de jus pendant la période d’examen.

Retour à la qualité sonore: le Cloud II délivre un son équilibré et percutant avec ses haut-parleurs de 53 mm. En tant que personne qui écoute principalement avec des écouteurs à réduction de bruit Sony WH-1000XM3, j’aime ça. Ce n’est pas le genre de présentation qui est susceptible de fatiguer l’auditeur, car ses basses ne sont pas dominantes et les médiums et les aigus ont une qualité chaude et aigüe. Cependant, le Cloud II ne se compare certainement pas à l’isolation du bruit. Il est fermé, mais il y a de petites fentes près du sommet pour évacuer l’air, et cela laisse entrer un peu de son. Donc, pas le genre d’isolement que vous pourriez rechercher si chaque signal audio compte.

Bon produit

Chargement USB-C très confortable Son équilibré Bonne qualité vocale

Mauvaises choses

Manquer un cadran de mixage audio de chat et de jeu à 149,99 $ est sur le point d’être trop cher

Les commandes sont faciles à utiliser. Sans compter la molette de volume sur l’oreillette droite, il n’y a que deux boutons sur l’oreillette gauche: alimentation et coupure du microphone. Pour faciliter l’utilisation, l’un est concave et l’autre est de forme convexe. Une double pression sur le bouton d’alimentation déclenche le mode de son surround 7.1 virtuel. Le Cloud II obtient quelques points bonus pour des détails intelligents comme avoir une LED près du microphone pour indiquer quand il est mis en sourdine, et pouvoir activer la surveillance du micro pour vous entendre lorsque vous parlez en maintenant le bouton muet – une astuce qui n’est pas même dans le manuel.

Le casque a un port de 3,5 mm où son microphone se branche, mais il ne donne pas un bon son lorsqu’il est câblé via un câble de 3,5 mm à mon PC, et il n’a tout simplement pas émis de son lorsqu’il était branché sur mon téléphone . Cependant, la qualité du microphone est suffisamment bonne pour être utilisée lors de réunions ou de sessions de jeu, avec les sons «p» et «s» qui passent clairement.

Il y a quelques éléments qui n’ont pas fait la transition depuis le Cloud II filaire, comme des boutons pour ajuster le mix pour le chat et l’audio du jeu (le HyperX Cloud Flight S sans fil a réussi à les inclure directement sur l’oreillette), ou un ensemble d’écouteurs remplaçables. Je souhaite également que celui-ci utilise le type de récepteur sans fil USB-C livré avec les nouveaux SteelSeries Arctis 7X et 7P au lieu d’un dongle sans fil standard de la taille d’une clé USB.

De plus, bien que le Cloud II soit parmi les casques les plus confortables que j’ai portés à ce jour, il partage ce titre avec le G733 coloré de Logitech, un modèle moins cher que j’ai récemment utilisé et qui coûte 20 $ de moins à 129,99 $. Le G733 se recharge également via USB-C, a un design léger et confortable qui est facile à laisser allumé pendant des heures, et je classe ses performances sonores près, mais pas tout à fait à égalité, du Cloud II. Le G733 est certainement l’option la plus élégante; il est disponible dans quelques options de couleur et brille avec des LED et un look accrocheur.

Une bonne qualité sonore est une barre plutôt basse que de nombreux casques ne rencontrent pas, mais mon casque de jeu sans fil idéal est celui qui se charge via USB-C et peut émettre un son solide tout en étant extrêmement confortable. Le sans fil Cloud II se rapproche. Un casque coloré comme le G733 frappera plus d’une clé avec certaines personnes, mais si vous voulez une option plus simple avec des fonctionnalités similaires et un son légèrement meilleur, et que cela ne vous dérange pas de payer 20 $ de plus pour cela, consultez le Cloud II Wireless.

Photographie de Cameron Faulkner