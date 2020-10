Le fils nouveau-né d’American Idol, Casey Goode, Maximillian, a été testé positif au COVID-19. La personnalité d’Instagram, mieux connue sous le nom de Quigley, a partagé une révélation effrayante sur son fils dimanche, juste une semaine après sa libération de l’USIN. Partageant une série de photos de son lit d’hôpital, Goode a révélé qu’elle et son fils seraient en quarantaine ensemble dans l’unité de soins intensifs pédiatriques.

“Max a été testé positif au COVID-19 tôt samedi matin. Nous l’avons emmené aux urgences après avoir eu de la fièvre au milieu de la nuit. Nous avons eu la confirmation qu’il avait été exposé par contact direct avec un professionnel de la santé qui l’avait soigné. plus tôt dans la semaine “, a écrit l’influenceuse, qualifiant la nouvelle de” choc total “pour elle et son mari Alex.

“Je suis actuellement en quarantaine avec bébé Max à l’UIP”, a-t-elle poursuivi. «Ils me traitent comme si j’avais été exposé et sont probablement positifs aussi, bien que je ne montre pas encore de symptômes. Veuillez envoyer une bonne énergie à notre petite bulle pour qu’il se rétablisse rapidement. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite à partir d’ici … mais Je m’attends à être hors ligne pendant un certain temps pendant que nous récupérons. “

Goode et son mari ont accueilli leur fils Maximilian, qui est leur premier enfant, fin septembre dans un contexte compliqué. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle maman a déclaré qu’elle avait accouché à 37 semaines de grossesse alors qu’elle quittait leur voyage de babymoon. Alors que les deux essayaient de s’en tenir à leur plan d’accouchement à domicile, les résultats d’un panel de sang sont revenus révélant qu’elle avait une maladie connue sous le nom de cholestase, ce qui la mettait en danger, elle et le bébé. Lorsqu’elle a été transportée à l’hôpital, les médecins ont également déterminé qu’elle souffrait de prééclampsie, un autre facteur de risque.

«Ma tension artérielle montait en flèche, alors ils m’ont rapidement mis sous intraveineuse de magnésium pour m’empêcher d’avoir une crise. J’ai travaillé pendant moins de 12 heures et j’ai poussé pendant environ 30 minutes avant que le rythme cardiaque de bébé ne baisse assez bas ne revienne pas, “a écrit l’artiste sur le temps effrayant. «Mon OB est entré dans la pièce et a immédiatement dû le faire passer l’aspirateur. Cela est devenu vraiment effrayant à la fin car il ne pleurait pas et ne bougeait pas beaucoup quand il est sorti. Ils l’ont emmené faire des tests et je n’ai pu le voir que pour environ trois secondes avant qu’il ne se rende à l’USIN. ” La semaine dernière, Maximilian a pu rentrer à la maison après avoir passé ses premiers jours à l’USIN.