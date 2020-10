Plus que tout autre smartphone que j’ai utilisé cette année, le Sony Xperia 5 II ressemble à un outil. Ce n’est pas seulement qu’il a un design très discret (bien que cela joue certainement un rôle), c’est que toute l’approche de Sony est de vous donner autant de contrôle que possible sur le téléphone. Contrôlez l’apparence et le son, et prenez des photos et des vidéos.

Comme tout outil, cependant, vous obtenez plus du Xperia 5 II lorsque vous êtes prêt à en mettre plus. Un bon ouvrier ne blâme jamais ses outils, après tout. Mais je parierais que la plupart des gens qui paient 949 $ (799 £ / 899 €) pour un téléphone recherchent probablement un appareil prêt à les rencontrer à mi-chemin et pouvant gérer la plupart des tâches avec des paramètres par défaut ou automatiques. C’est ce que je veux voir si le Xperia 5 II peut accomplir.

Le Xperia 5 II sera mis en vente le 4 décembre aux États-Unis et sera disponible en Europe à partir de cette semaine.

Verge Score 7,5 sur 10

Bon produit

Affichage 120 Hz Options de caméra manuelles Prise casque

Mauvaises choses

Pas de 5G aux États-Unis Un trop grand nombre de boutons Pas de chargement sans fil

Je ne peux pas surestimer à quel point j’aime le design du Xperia 5 II. La combinaison du format 21: 9 de la marque Sony avec un écran de 6,1 pouces légèrement plus petit par rapport au plus grand Xperia 1, en fait un téléphone agréablement étroit qui tient bien dans la main sans se sentir à l’étroit à utiliser. Cet écran n’est que 1080p cette fois-ci, mais à cette taille, je ne pense pas que vous vouliez une résolution supplémentaire.

En haut et en bas de l’écran, vous trouverez des lunettes un peu plus grandes que celles de nombreux autres produits phares optant pour ces jours, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’encoches ou de découpes de perforations à proprement parler. Vous obtenez une paire stéréo d’enceintes frontales performantes qui sonnent moins en écho que leurs concurrents orientés vers le bas.

En haut, vous trouverez une prise casque, ce qui est une excellente inclusion et presque inouï dans un smartphone haut de gamme ces jours-ci, et à l’arrière, il y a une bosse d’appareil photo sobre abritant les objectifs principaux, ultra-larges et téléobjectifs du téléphone. Si vous voulez un téléphone qui ne fera pas tourner les têtes, c’est probablement celui-ci. Comme je l’ai dit, c’est un outil.

En plus des commandes de volume et d’un bouton combiné d’alimentation et de capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, il existe à la fois un obturateur de caméra dédié et des boutons Google Assistant sur le côté du téléphone. Compte tenu des ambitions photographiques de Sony pour le 5 II, je lui autoriserai le contrôle physique de l’obturateur, mais le bouton de l’Assistant Google semble inutile – en particulier dans une position trop basse pour être pratique à appuyer.

Le rapport hauteur / largeur de l’écran du Xperia 5 II rend difficile d’atteindre le haut de l’écran lorsque vous l’utilisez d’une seule main, mais vous obtenez beaucoup plus d’espace d’écran utile dans de nombreuses applications comme Twitter ou Gmail. Personnellement, j’aime le fait que cela me donne suffisamment d’espace pour diviser mon application de générateur de recettes Aeropress avec une application chronomètre pour faire du café, mais je suis probablement le seul à le faire. Au-delà de son rapport hauteur / largeur, l’écran OLED compatible HDR est lumineux, coloré et agréable à regarder des vidéos, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz le rend fluide et réactif à l’utilisation.

En interne, outre l’extension de stockage microSD de plus en plus rare, vous trouverez une gamme typique de spécifications pour le prix, y compris un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (il existe également une version de 256 Go, mais elle est exclusive à l’Asie. ) et une batterie de 4000 mAh. Il n’y a pas de support pour la charge sans fil, une omission ennuyeuse à ce prix, et si vous achetez le téléphone aux États-Unis, il n’y a pas non plus de support pour la 5G (en Europe, vous obtenez un support inférieur à 6 GHz, mais pas d’onde millimétrique).

Pas de charge sans fil et pas de 5G aux États-Unis

Compte tenu de l’état de la couverture 5G à l’heure actuelle, notre conseil a tendance à être qu’il ne vaut pas la peine de payer un supplément pour la 5G si un téléphone moins cher répond à vos besoins. Mais d’un autre côté, si vous payez 949 $ pour un téléphone à ce stade en 2020, il semble un peu ridicule qu’il ne prenne pas en charge la 5G. Le téléphone a les spécifications pour gérer la plupart des tâches pour lesquelles vous allez en avoir besoin pour le moment, mais pas de 5G aux États-Unis signifie qu’il pourrait bientôt prendre du retard.

Je n’ai rencontré aucun problème de batterie avec le Xperia 5 II. Le téléphone m’a facilement permis de passer une journée de travail à domicile avec beaucoup d’utilisation de Twitter, Slack, Gmail et YouTube, avec environ 40 à 50% de charge restante lorsque je l’ai branché la nuit.

La vision de Sony sur Android 10 est limitée et consiste principalement à vous donner des paramètres supplémentaires à modifier. (La société n’a pas été en mesure de confirmer la date à laquelle une mise à jour vers Android 11 pourrait arriver.) Sony vous donne un contrôle sauvage sur les paramètres de balance des blancs de l’écran du téléphone, par exemple, et il y a un menu Dolby Atmos EQ dans les paramètres si vous le souhaitez réglez le son du téléphone. Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses pour faire du Xperia 5 II le bon outil pour vos besoins.

Cependant, je n’étais pas fan du nombre d’applications préinstallées sur le téléphone. Cela inclut des applications comme LinkedIn qui peuvent être désactivées mais pas facilement désinstallées. C’est particulièrement ennuyeux quand une grande partie du Xperia 5 II est conçue pour mettre le contrôle entre vos mains.

Il y a un trop grand nombre de boutons sur le côté droit du téléphone.

Un affichage 21: 9 vous offre plus d’options pour le filtrage fractionné.

L’approche de Sony en matière de photographie sur smartphone est double. Premièrement, laissé à lui-même, il a tendance à privilégier la précision aux photographies vives et colorées. Cela se traduit souvent par une image moins percutante que celle de la plupart des téléphones, mais vous pouvez toujours modifier l’image lors de l’édition après coup.

Le Xperia 5 II dispose de trois caméras arrière: une principale, une ultra-large et un téléobjectif

Si vous voulez faire les choses à votre guise, Sony est également prêt à vous le laisser faire. Son mode de photographie professionnel vous donne un contrôle énorme sur la façon dont vous prenez des photos, vous offrant une expérience calquée sur ses caméras Alpha autonomes sans miroir. Il y a beaucoup de contrôles à explorer si vous les voulez, mais ils peuvent se sentir trop impliqués pour quelqu’un qui veut juste pointer son téléphone vers un groupe d’amis et obtenir une belle photo.

Parlons d’abord du matériel. Le Xperia 5 II comprend trois caméras arrière; une caméra principale avec un grand capteur 1 / 1,7 pouce, une caméra ultra-large avec un champ de vision de 124 degrés et un téléobjectif avec zoom optique 3x. Ce qui est bien ici, c’est qu’ils ont tous la même résolution, 12 mégapixels, ce qui signifie que vous ne voyez pas de changement marqué dans les détails lorsque vous passez de l’un à l’autre.

Vue Grille

À la lumière du jour, vous obtenez des photographies détaillées, mais celles-ci peuvent parfois sembler un peu plates. C’est la précision sur l’excitation. Bizarrement, l’exception à cela semble être les gens, où le combiné de Sony semble vouloir illuminer votre peau et la lisser, même avec l’option «Effet peau douce» de l’appareil photo désactivée. Même si vous utilisez l’application appareil photo standard, vous bénéficiez toujours d’un système de mise au point automatique des yeux réactif et d’une prise de vue en rafale jusqu’à 10 images par seconde. J’ai trouvé la combinaison de la mise au point automatique rapide à suivi oculaire et de la photographie en rafale idéale pour photographier des animaux de compagnie en particulier.

La photographie en basse lumière est là où l’approche de Sony en matière de photographie est la plus évidente. Par défaut, l’application appareil photo n’éclairera pas tellement vos photos de nuit qu’elles semblent avoir été prises à la lumière du jour. Au lieu de cela, vous obtenez des photos précises que l’appareil photo prend un moment à traiter à chaque fois. C’est une expérience très différente d’un téléphone comme le Pixel 4, où vous pouvez appuyer sur le déclencheur et obtenir immédiatement une photo claire et lumineuse, même la nuit.

Le mode photographie professionnelle vous offre une multitude de commandes.

Passez au mode de photographie avancé et une multitude d’options s’ouvre. Il existe de nombreux paramètres de balance des blancs, de mise au point automatique, d’exposition, de prise de vue en rafale, de flash et HDR, vous permettant de contrôler presque tous les aspects de votre photographie. Il suffit que vous puissiez obtenir à peu près n’importe quel aspect de vos photos si vous êtes prêt à effectuer le travail, y compris pour que les photos de nuit soient claires comme le jour. Mais l’ensemble du processus peut être un peu compliqué, et c’est frustrant si vous êtes quelqu’un qui veut juste sortir son téléphone et obtenir de manière fiable une photo nette et claire à chaque fois.

Vous bénéficiez d’un niveau de contrôle similaire lorsqu’il s’agit de filmer une vidéo, où vous avez la possibilité d’enregistrer au ralenti jusqu’à 120 ips en 4K. J’ai été particulièrement impressionné par les paramètres de mise au point, qui sont amusants à jouer. Pour la plupart, cependant, je pense que la plupart des gens seront heureux d’enregistrer une vidéo dans l’application de caméra standard.

Vous pouvez obtenir de bonnes photos avec le Sony Xperia 5 II, mais vous devez parfois travailler pour leur donner l’apparence que vous souhaitez. Ses caméras sont des outils puissants, mais ils ne feront pas le travail à votre place.

Ce n’est pas un téléphone qui fera tourner les têtes.

Il peut être difficile d’atteindre le haut de l’écran lorsque vous utilisez le téléphone d’une seule main.

Sony a une idée très particulière du type de téléphone qu’il veut que le Xperia 5 II soit. Bien qu’il corresponde à bon nombre de ses concurrents phares en termes de spécifications, ses fonctionnalités les plus intéressantes concernent le contrôle qu’il vous donne. Il existe des fonctionnalités avancées de caméra et des modes audiovisuels pour vraiment adapter l’expérience à vos besoins.

Mais je pense que vous devez vouloir que ces paramètres avancés justifient le prix relativement élevé de 949 $ du Xperia 5 II aux États-Unis. À ce prix, il devrait vraiment inclure le support 5G ainsi que la charge sans fil. Ces compromis pourraient être plus intéressants à un prix inférieur, mais pas avec un prix proche de mille dollars. En Europe, je pense que le prix de 899 € / 799 £ a beaucoup plus de sens étant donné que vous bénéficiez du support 5G, mais le manque de charge sans fil persiste.

Le Xperia 5 II de Sony semble être un outil très performant, mais il est cher et vous oblige parfois à en tirer le meilleur parti. Cela en fait le bon outil pour de nombreux travaux, mais pas nécessairement le bon outil pour le travail d’un smartphone.

