Le TCL 10 5G UW est le dernier téléphone 5G exclusif au réseau de Verizon aujourd’hui, et c’est le téléphone compatible 5G le plus abordable à ce jour – du moins pour le moment. Il en coûte 399 $ ou 16,67 $ par mois pendant 24 mois sur un plan de paiement d’appareil. Pour ceux qui y prêtent attention, le Galaxy A71 5G UW de Samsung a remporté cette distinction en juillet avec un prix de 649 $, de sorte que les prix baissent rapidement. TCL a initialement annoncé ce téléphone au CES 2020, mais l’annonce d’aujourd’hui ajoute le transporteur et le prix.

De manière impressionnante, le prix du téléphone de TCL coûte 200 $ de moins que la version spécifique à Verizon du Google Pixel 4A 5G tout en correspondant aux spécifications en termes de matériel, y compris le processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

399 $ est un prix que TCL considère comme un obstacle plus facile pour les personnes qui souhaitent faire l’expérience de la 5G sans dépenser plus de 1000 $ sur un téléphone phare, comme le Samsung Galaxy S20 ou l’iPhone 12 moins cher mais toujours coûteux. Et il est remarquable pour ce prix que Le nouveau téléphone de TCL prend en charge le spectre 5G sub-6 GHz récemment lancé par Verizon pour fournir des vitesses plus rapides que LTE dans une grande partie des États-Unis, ainsi que l’ultra large bande à ondes millimétriques (mmWave) qui n’est pas aussi largement disponible mais considérablement plus rapide si vous le pouvez pour en faire l’expérience.

Verge Score 6,5 sur 10

Bon produit

L’écran de 6,5 pouces est lumineux et riche en contraste pour être un écran LCD Correspond aux spécifications du Pixel 4A 5G pour 200 $ de moins Prend en charge les sous-6 GHz et mmWave 5G

Mauvaises choses

Manque le logiciel et la finesse de l’appareil photo du Pixel 4A 5G Pas de cote de résistance à l’eau ou à la poussière Middling photo côtelettes

La 5G fonctionne comme prévu avec le TCL 10 5G UW. Dans mon quartier de Brooklyn, j’ai un spot mmWave à une courte distance de marche et plusieurs autres à moins d’un mile de chez moi. Si vous n’avez jamais expérimenté mmWave auparavant, il peut être incroyablement rapide, peut-être plus rapide que votre connexion Internet à domicile. J’ai vu le téléphone de TCL culminer à environ 500 Mbps. Selon l’endroit où vous vivez, vous pourriez atteindre des vitesses de l’ordre du gigabit. Le réseau 5G à spectre inférieur à 6 GHz de Verizon qui a récemment été déployé est accessible depuis l’extérieur de mon appartement, où je peux obtenir des vitesses de téléchargement d’environ 100 Mbps, ce qui est nettement plus rapide que ce que je vis habituellement dans ma région.

Sur son sommet, vous trouverez une prise casque – une fonctionnalité matérielle sur laquelle nous pouvons toujours compter sur des appareils de milieu de gamme comme ceux-ci.

Cet appareil dispose d’une charge USB-C et de haut-parleurs à déclenchement par le bas. Malheureusement, il n’y a pas de résistance à l’eau ou à la poussière ici.

C’est formidable que des vitesses Internet rapides soient possibles sur un téléphone à ce prix, et le reste des spécifications du 10 5G ne sont pas en reste. Les capacités du Snapdragon 765G correspondent ici à ce que nous avons vu dans le Pixel 4A 5G et le LG Velvet – dépassant même leurs capacités de batterie respectives avec une batterie de 4500 mAh qui n’a aucun problème pendant la journée, plus certains. La version courte est que le Snapdragon 765G ne tient pas une bougie au Snapdragon 865 phare, mais il est tout à fait adapté pour exécuter la plupart des applications et certains jeux en douceur. TCL reçoit des félicitations pour avoir fait correspondre les spécifications de Google et de LG pour beaucoup moins, mais le 10 5G UW n’est pas sans compromis.

Il dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces qui est net et riche en contraste dans la plupart des situations, et il dispose même d’une technologie qui lui permet de mettre à l’échelle le contenu SDR en contenu HDR10. Mais il est préférable de le voir directement et sinon, il a des angles de vision médiocres. De plus, les scènes sombres des films, des émissions de télévision et des jeux ont un aspect gris délavé. Les téléphones les plus chers de Samsung et de Google mentionnés ci-dessus sont dotés d’écrans OLED, qui offrent une qualité d’image inégalée pour tout type de contenu.

Verizon veut que vous sachiez qu’il s’agit d’un téléphone verrouillé par l’opérateur. De plus, il y a beaucoup de bloatware pour vous rappeler au cas où vous oublieriez d’une manière ou d’une autre.

Ce téléphone brille magnifiquement sous la bonne lumière.

Le 10 5G UW de TCL est également à la traîne avec le logiciel, lancé avec Android 10 avec la promesse d’Android 11 lancé «dans les mois à venir». Mis à part les versions logicielles, la sensation de rotation de TCL sur Android nécessitait une période d’ajustement pour quelqu’un comme moi qui utilise généralement un Pixel. Il dispose d’une navigation logicielle à trois boutons activée par défaut, avec la possibilité d’activer la navigation gestuelle complète si vous préférez réclamer la totalité de l’écran sans boutons logiciels. Il n’a pas la possibilité de passer au bouton d’accueil en forme de pilule de Google sur les téléphones Pixel qui peut être glissé pour changer rapidement d’application. Les utilisateurs de Samsung peuvent se sentir comme chez eux, car cette interface vous permet d’échanger l’emplacement du bouton de retour et des boutons multitâches.

Étant donné qu’il s’agit d’un téléphone exclusif à l’opérateur, vous avez peut-être vu cela venir: Verizon l’a absolument bourré de bloatware. Vous obtiendrez les applications Cloud, Digital Secure et Call Filter de Verizon installées sur l’écran d’accueil; Messages + de Verizon défini comme application de SMS par défaut; avec les applications suivantes préinstallées (mais heureusement amovibles):

Apple Music Assistant Google Candy Crush Soda CrossWord Jam Disney Plus Facebook Forge of Empires Voyage de juin Yahoo! Financez Merge Dragons! My Verizon Home Advisor Netflix News Break Pluto TV Raid Verizon Smart Family (Alors, comment ça se passe?) Solitaire (j’espère que vous allez bien.) Scrabble Go Yahoo! Sports (Nous avons presque fini avec cette liste.) Toon Blast Vudu souhaite Yahoo! Mail Yahoo News (vous l’avez fait!)

Au cas où vous vous poseriez la question, ce n’est pas le téléphone le plus capable ou le plus riche en fonctionnalités de TCL. Mon collègue Jon Porter a examiné le TCL 10 Pro plus tôt cette année, un téléphone à 449 $ qui donne la priorité au design par rapport à la connectivité et à la vitesse de ce modèle exclusif à Verizon. Le 10 Pro dispose d’un écran OLED de 6,47 pouces avec des bords incurvés, d’un capteur d’empreintes digitales intégré et de très petits cadres. En comparaison, le 10 5G UW a une lunette inférieure plus grande et un capteur d’empreintes digitales arrière de forme carrée. En parlant de cela, ce capteur peut lancer différentes applications en fonction du doigt que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone. C’est malin.

De gauche à droite: LED flash, objectif macro, objectif grand angle, objectif principal et autre LED flash.

En termes de caméras, la matrice de trois caméras du TCL 10 5G UW ne se compare pas tout à fait à la pile de quatre objectifs du 10 Pro, mais elle fournit toujours des images respectables dans des conditions d’éclairage favorables. Le téléphone moins cher comprend un capteur principal de 48 mégapixels (contre 64 mégapixels) avec une ouverture f / 1,8, un objectif macro de 5 mégapixels et un objectif grand angle de 8 mégapixels. Il manque la caméra vidéo dédiée à faible éclairage du Pro, bien qu’elle apporte les LED à double flash. J’ai pris quelques belles photos avec le 10 5G UW dans mon appartement, même si la plupart de mes autres clichés n’étaient pas assez inspirants pour que je ressente le besoin de les partager.

Mis à part ces différences et défauts avec le téléphone haut de gamme de TCL, cet appareil à 399 $ est un jeu agressif, à la fois pour TCL contre Google et Samsung et pour Verizon contre d’autres opérateurs en lice pour vous amener à investir dans leur vision de la 5G. Je ne recommanderais généralement jamais à quelqu’un d’acheter un téléphone simplement pour la 5G, mais si le service 5G de Verizon est abondant dans votre région ou que vous êtes prêt à le rencontrer à mi-chemin, cet appareil est suffisamment abordable pour qu’il ne soit pas si fou d’imaginer acheter principalement pour cette raison.

L’indicateur de service indiquera «5G UW» lorsque vous aurez la chance de tomber sur une onde millimétrique.

Les téléphones à bas prix comme celui-ci montrent que Verizon veut que les appareils 5G évoluent (ce que l’iPhone 12 fera probablement pour lui de toute façon), mais il doit maintenant résoudre pour ajouter de l’échelle à son réseau 5G. Mon expérience avec cela n’a pas été ce que j’appellerais jusqu’à présent exemplaire – dans la plus grande ville des États-Unis, pas moins. Même aujourd’hui, alors que la 5G est «réelle» maintenant que l’iPhone 12 est sorti, je dois physiquement me diriger vers l’un de ses impressionnants émetteurs mmWave, et je ne vois pas cela changer de si tôt.

Photographie de Cameron Faulkner / The Verge