Test Itatí Cantoral positif pour le virus Risque à Televisa? | Réforme

L’actrice Itatí Cantoral est actuellement en isolement à la maison après avoir donné positif pour le virusCependant, il n’a pour l’instant aucun symptôme, ce qui pourrait certainement affecter les enregistrements de son feuilleton.

Itatí Cantoral, 45 ans, a récemment été testé positif pour le virus actuel qui a malheureusement affecté des millions de personnes dans le monde.

Après qu’il y ait eu tant de cas au sein de Televisa, c’est la même actrice qui a demandé à son producteur Nicandro Díaz de faire le test pour vérifier que tout le monde sur le plateau allait bien.

Cette information a été obtenue grâce à une personne proche de la production de “La mexicana y el güero” qui a confirmé que l’actrice Itatí avait été testée positive mais heureusement, il s’est avéré être asymptomatique.

Il est à noter que l’horaire de la telenovela a changé sur la chaîne des stars, il est donc désormais diffusé à 18h30.

Bien que l’actrice se soit avérée asymptomatique, la production a pris la décision de lui demander de rentrer chez elle, cependant, ils ont affirmé qu’elle était la seule à avoir le virus, car jusqu’à présent, tous les acteurs et la production vont heureusement bien.

De plus, il a été annoncé que toute la production était vraiment en colère, car à cause d’Itatí ils ont commencé à faire des tests mais ils n’ont fait personne d’autre, il semble donc que ceux de cette production soient en situation de crise.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la fin du mois d’août, Doña Itati Zucchi, mère de l’actrice Itatí Cantoral, a perdu la vie à 74 ans à cause du cor0navirus, car malheureusement son corps ne pouvait pas supporter le virus.

Face à la perte de sa mère, la célèbre actrice et protagoniste de la telenovela est revenue sur les forums d’enregistrement pour continuer l’enregistrement mais bien sûr avec le soin correspondant.

Itatí Cantoral est surtout connue pour son rôle de Soraya Montenegro sur Televisa dans la telenovela “María la del Barrio” en 1995 et comme Alejandra Álvarez del Castillo Fernández “La Licenciada” sur Televisa dans la telenovela “Jusqu’à ce que l’argent nous sépare “.

La carrière d’Itatí Cantoral a commencé avec l’émission de télévision à suspense “La cobraña”, qui a duré de 1986 à 1988. À la fin et pour mieux se préparer, l’actrice entre au CEA et en sort diplômée en 1990, et en 1991, le producteur Emilio Larrosa Il l’inclut dans le casting de la telenovela “Muchachitas” pour entrer dans la deuxième étape de celle-ci.

À la fin, elle rejoint le casting de “La picacara soñadora”, avec Mariana Levy et Eduardo Palomo et en 1992, Carla Estrada l’invite à faire partie de la distribution jeunesse de la telenovela “De Frente al Sol”, avec María Sorté et Alfredo Adame, plus tard, en 1993, il a travaillé dans “Dos mujeres, un camino” dans le rôle de “Graciela Toruño” avec Bibi Gaytán et de nouveau avec Emilio Larrosa.

Heureusement, Cantoral s’est avérée asymptomatique au virus, car elle n’a dû rester en quarantaine que quelques jours pour pouvoir quitter son système et ainsi ne plus être un point rouge de contagion pour ses autres collègues de production.

Eh bien, même d’autres de là-bas peuvent encore être positifs, cependant, jusqu’à présent, elle a été la seule à avoir donné ce résultat.

Il est à noter que c’est le 17 août que ce nouveau roman de Televisa a finalement atteint le petit écran, qui met actuellement en vedette Itatí Cantoral, qui s’avère être la première telenovela enregistrée entièrement sous des mesures sanitaires strictes, notant qu’il a été reporté en raison de contingence. puisque toutes les activités et enregistrements ont été affectés et ont dû être reportés.

