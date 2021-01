Après une victoire de 55-23 sur les Buffaloes du Colorado à l’Alamo Bowl, l’équipe de football du Texas Longhorns prend une nouvelle direction. L’équipe a licencié l’entraîneur-chef Tom Herman samedi, inaugurant officiellement une nouvelle ère pour le programme. Son mandat avec l’équipe prend fin après quatre saisons, un record de 32-18 et des apparitions dans quatre matchs de bol.

“Alors que notre saison de football touche à sa fin, notre vice-président et directeur des sports, Chris Del Conte, a évalué les forces et les faiblesses du programme UT et la position du programme par rapport à nos objectifs”, a déclaré le Texas dans un communiqué. «Bien que nous ayons fait des progrès mesurés au cours des dernières années sous la direction de Tom Herman, Chris a recommandé au président de l’université, Jay Hartzell, que UT fasse un changement de coaching pour nous permettre d’atteindre nos objectifs ambitieux.

La nouvelle du licenciement d’Herman fait suite à une déclaration du 12 décembre de Del Conte. Le directeur sportif a publié une déclaration disant qu’Herman était l’entraîneur du programme de football. Il a dit que la politique était d’attendre la fin de la saison avant de commenter le programme et ses entraîneurs.

Le contrat de Herman comporte un rachat de 15 millions de dollars pour les trois années restantes. De plus, le Texas devra payer 9,6 millions de dollars supplémentaires pour racheter le personnel de l’entraîneur-chef, désormais licencié. Herman a embauché sept nouveaux entraîneurs adjoints avant la saison 2020. Ces entraîneurs ont appris son départ lors d’appels Zoom séparés avec Del Conte samedi.

Avec Herman absent, il y a maintenant des questions sur qui reprendra le programme de football pour 2021 et au-delà. Des rumeurs ont circulé début décembre selon lesquelles l’ancien entraîneur des Florida Gators et de l’Ohio State Buckeyes, Urban Meyer, était l’homme pour le poste. Cependant, il a déclaré qu’il ne reviendrait pas à l’entraînement pour des raisons de santé.

Selon 247Sports, des sources révèlent que le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, est l’homme pour le poste. Il mène actuellement l’attaque n ° 2 de la nation et possède une expérience considérable dans les rangs de la NFL et des collèges. Sarkisian a précédemment été coordinateur offensif des Falcons d’Atlanta et entraîneur-chef de Washington et de l’USC. Il est allé 34-29 (.540) en cinq saisons avec les Huskies et 12-6 avec les Trojans avant d’être renvoyé pour conduite désordonnée le 12 octobre 2015.

Sarkisian deviendrait le nouvel entraîneur-chef du Texas avant la saison 2021, mais il a une autre priorité pour commencer la nouvelle année. L’Alabama jouera l’Ohio State dans le match de championnat national le 11 janvier. Ce match servira de dernière occasion pour Sarkissian de souligner son attaque.