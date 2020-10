Dimanche, la course des éliminatoires de l’AutotraderEchoPark Automotive 500 s’est arrêtée prématurément après que les pilotes de la Cup Series n’ont bouclé que 52 tours. NASCAR a reporté la course en raison du mauvais temps et d’une piste glissante, mais n’a pas été en mesure de terminer l’événement au Texas Motor Speedway lundi comme prévu. L’organe de sanction a à nouveau reporté la course.

NASCAR a confirmé la nouvelle lundi après-midi et a déclaré que la course reprendrait mardi. Le plan actuel est que les pilotes allument les moteurs et commencent leurs tours de rythme peu après 12 h HE. La flotte d’Air Titans et de séchoirs supplémentaires s’est initialement rendue sur la piste plusieurs fois lundi dans le but de préparer la surface et d’éviter le report, et il y avait une brève lueur d’espoir pour les équipages et les pilotes. Cependant, la météo a de nouveau créé des problèmes et a finalement forcé le report.

NEWS: La reprise du # AutotraderEchoPark500 a été reportée en raison du mauvais temps à @TXMotorSpeedway. La course reprendra le mardi 27 octobre à 12 h HE / 9 h HP sur NBCSN. pic.twitter.com/H8CxcfuJfG – NASCAR (@NASCAR) 26 octobre 2020

“Il n’y aura pas de course demain non plus autant de précipitations attendues demain. Façon de laisser les camions passer en premier …. arrêtez de faire la double tête dimanche et lancez la course!” une personne a commenté les médias sociaux. Beaucoup d’autres ont ajouté leurs commentaires sur les nouvelles, faisant des déclarations principalement négatives sur NASCAR, la météo et la planification qui ont précédé la course aux séries éliminatoires.

Alors que le retard de pluie a irrité les fans et provoqué de l’agitation parmi les équipes, quelques pilotes ont profité du temps d’arrêt. Austin Dillon, le pilote de la Chevrolet Camaro n ° 3 Richard Childress Racing, en a profité pour se procurer de la nourriture savoureuse. Il a commandé des tacos à Taco Casa et a célébré le Taco mardi lors d’un retard de pluie lundi.

Au moment du report, Clint Bowyer détenait la tête de la Ford Mustang n ° 14 Stewart-Haas Racing. Jimmie Johnson, Erik Jones, Joey Logano et Martin Truex Jr. ont complété le top cinq. Si la course reprend comme prévu mardi, les pilotes commenceront par le 52e tour et courront vers la fin de l’étape 1 (tour 105). L’étape 2 se terminera au 210e tour, puis les 124 tours restants mèneront à la fin de la course éliminatoire.

L’Autotrader EchoPark Automotive 500 n’est que l’une des deux courses restantes avant que la coupe finale ne ramène le peloton à quatre pilotes. Joey Logano a assuré sa place dans la course de championnat à Phoenix avec une victoire, mais les sept autres pilotes se battent actuellement pour les trois dernières places. Harvick, Hamlin et Brad Keselowski se trouvent actuellement au-dessus de la ligne de coupure, mais aucun n’est sûr en raison du nombre limité de points.