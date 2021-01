T

Le ransport du patron de Londres a déclaré qu’il lui faudrait au moins deux ans de soutien gouvernemental pour être financièrement stable.

Andy Byford, commissaire de TfL, a également suggéré que Crossrail, qui verra la nouvelle ligne Elizabeth reliant Berkshire à Essex en passant par le centre de Londres, pourrait ouvrir plus tôt que la première moitié de 2022.

Les finances de TfL ont été touchées par la pandémie de coronavirus, ce qui a nécessité un sauvetage du gouvernement de 1,8 milliard de livres sterling en novembre pour maintenir les services en marche jusqu’en mars de cette année.

S’exprimant dans le cadre du programme Politics London de la BBC, M. Byford a déclaré: «TfL exigera absolument une subvention supplémentaire pour l’année prochaine et l’année au-delà.

«De toute évidence, nous ferons notre part pour réduire nos coûts, nous avons dans le passé retiré un milliard de livres de la base de coûts, il y a d’autres économies intégrées dans ce plan de viabilité financière.

“Mais la réalité franche ou cruelle est que sans le soutien du gouvernement, et avec le chaos que Covid et la décimation de nos finances que Covid a provoquée, nous aurons absolument besoin d’un soutien financier à court terme et nous défendons de très bonnes raisons. au gouvernement pour y parvenir. ”

Le projet Crossrail devait initialement s’achever en décembre 2018, mais a été retardé et dépasse le budget, avec 825 millions de livres sterling supplémentaires de financement gouvernemental accordé le mois dernier sous la forme d’un prêt.

(

Une passerelle pour la nouvelle ligne Elizabeth à la station Bond Street

/ PA)

Son budget était fixé à 15,9 milliards de livres en 2007, mais il devrait désormais coûter environ 18 milliards de livres.

M. Byford a déclaré: «J’ai mis mon équipe au défi de voir si nous pouvons nous améliorer en toute sécurité à cette date du premier semestre 2022, cela a mon attention personnelle.

«Je ne vais pas clouer mes couleurs à une date antérieure jusqu’à ce que je sois certain que cela peut être réalisé.

“Nous avons eu trop de délais qui sont allés et venus dans le passé, mais je conduis l’équipe à atteindre la date d’ouverture la plus précoce, la moins chère et la plus sûre possible. Alors surveillez cet espace.”

Au sujet du développement de Crossrail 2, M. Byford a déclaré que “l’affaire demeure” malgré le fait que le projet soit mis en veilleuse dans le cadre du plan de sauvetage du gouvernement de novembre 2020.

Crossrail 2 relierait les lignes de chemin de fer existantes dans le Surrey et le sud-ouest de Londres avec les gares de l’est de Londres et du Hertfordshire.

M. Byford a déclaré: «Nous avons donné la priorité à des programmes plus immédiatement importants, mais c’est certainement un programme que nous voulons toujours mettre en œuvre.

“Mon avis serait que le cas demeure évidemment, il y a une certaine incertitude maintenant avec Covid.”