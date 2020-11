Dans une lettre vue par l’Evening Standard, la secrétaire permanente Bernadette Kelly a déclaré qu’elle avait «de fortes inquiétudes» que les détails aient été donnés un jour avant une annonce prévue par le département.

Mme Kelly a déclaré que la divulgation était «décevante» et a demandé une explication. Elle a souligné que l’accord de financement avait «des implications boursières et réglementaires pour TfL» et aurait dû être annoncé au Parlement.

La plainte de haut niveau est la dernière torsion dans les négociations de mauvaise humeur entre le DoT et TfL, qui est présidée par le maire Sadiq Khan, sur le financement d’urgence du système de transport de la capitale, qui a vu le nombre de clients chuter depuis la pandémie de coronavirus.

Un plan de sauvetage a finalement été convenu tard à l’Halloween que le département prévoyait de libérer le lundi matin suivant. Cependant, des détails, notamment le fait que le gouvernement avait renoncé à une hausse des tarifs, ont été unilatéralement communiqués aux médias par TfL et par le bureau du maire le lendemain matin.

Écrivant au commissaire de TfL Andy Byford, Mme Kelly a déclaré: «Je voulais enregistrer formellement les vives préoccupations du ministère… C’est, à notre avis, une grave violation de la bonne foi sur le travail conjoint entre DfT et TfL qui était nécessaire pour arriver. à cet accord et est essentielle à sa mise en œuvre.

«Je vous serais reconnaissant d’avoir une explication sur la façon dont cela s’est produit et votre assurance qu’il y aura une consultation appropriée et une coordination de toute annonce future…» Elle a déclaré que Grant Shapps, le secrétaire aux transports, devait informer le Parlement, étant donné la échelle de financement public impliqué.

Un porte-parole de TfL a déclaré: «Le moment de notre annonce a été dicté par nos obligations de divulgation du marché d’informer nos prêteurs internationaux et les investisseurs obligataires à la première occasion de l’accord conclu samedi soir.

«Nous continuons de travailler très étroitement avec le ministère des Transports sur nos besoins de financement et sur la réponse à la pandémie. Nous et le Ministère discutons également de l’officialisation d’un protocole pour garantir que toutes les parties peuvent respecter leurs obligations et coordonner les communications à l’avenir.

L’épisode s’est élargi à une controverse politique hier soir lorsque M. Khan a été accusé par M. Shapps de «manquement à agir de bonne foi».

Écrivant à un membre conservateur de la commission spéciale des transports du Parlement, le secrétaire aux transports a écrit: «De telles annonces sont régies par des précédents importants conçus à la fois pour protéger les sensibilités du marché et pour respecter le Parlement – le gardien de l’argent des contribuables. … Malheureusement, TfL et le maire ont choisi de faire fi de cette procédure et ont plutôt publié un communiqué de presse vers 7h30 le dimanche 1er novembre, sans consultation ni avertissement du gouvernement.

Un porte-parole du maire a nié tout acte répréhensible. «À aucun moment, le ministère des Transports n’a demandé à la mairie d’attendre un moment précis avant de commenter l’accord de financement.

«L’annonce a donc été strictement conforme aux obligations de divulgation du marché afin d’informer les prêteurs internationaux et les investisseurs obligataires de TfL dans les meilleurs délais, comme cela avait toujours été l’intention de TfL. Quiconque est contrarié par le moment choisi doit en parler au gouvernement. »

Robert Largan, le membre du comité restreint qui avait fait part de ses préoccupations à M. Shapps, a déclaré: «En tant que membre de la commission spéciale des transports du Parlement, j’étais préoccupé de voir des nouvelles concernant un sauvetage des contribuables émerger via un tweet du maire.

«Les annonces de cette ampleur devraient d’abord être faites au Parlement par les ministres, mais le comportement du maire montre un mépris total du Parlement; aggravée par le fait qu’il s’agit d’actualités sensibles au marché. »

Le député de High Peak a déclaré que ses propres électeurs contribuaient au sauvetage et a affirmé: «Je suis choqué par le manque de respect que le maire a montré au Parlement. Je sais que beaucoup de mes collègues partagent cette préoccupation et nous demandons des excuses au Parlement.

L’affaire a pris une nouvelle tournure lorsque l’opposant conservateur de M. Khan au concours du maire de l’année prochaine, Shaun Bailey, a affirmé que le maire de Londres pourrait faire face à une «amende illimitée» pour avoir divulgué des informations sous embargo.

M. Bailey a envoyé une lettre à Regulatory Complaints à la Bourse de Londres pour lui demander d’enquêter sur ce qu’il prétendait être «une violation flagrante du règlement sur les abus de marché. «Les informations pouvaient potentiellement affecter de manière significative le prix des titres TfL», a-t-il écrit.

Répondant à M. Bailey, un fonctionnaire travailliste de Londres a déclaré: «C’est complètement absurde de la part du candidat à la mairie conservatrice. TfL a suivi tous les conseils juridiques et a fait l’annonce dans le strict respect des obligations de divulgation du marché. »