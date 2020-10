Thalia fait des déclarations fortes sur sa romance avec Fernando Colunga | .

Il y a quelques jours, les rumeurs du Romance de Thalía et Fernando Colunga et maintenant le chanteur a fait des déclarations fortes que personne n’imaginait quand ils étaient ensemble.

Thalía est l’un des chanteurs mexicains les plus reconnus en Amérique latine et a un passé qui intrigue beaucoup, alors il y a quelques semaines quelque chose a été révélé que beaucoup avaient peut-être oublié.

Pendant plusieurs années, la romance entre Thalía et Fernando Colunga n’étaient que des rumeurs et jusqu’à récemment, c’était révélé.

Une vidéo circule sur la plateforme YouTube montrant le visage de félicité de Fernando en voyant Thalía et bien sûr son expression dit plus de mille mots et c’est que depuis plusieurs années, on a beaucoup parlé de la romance de ces deux acteurs, qui à l’époque jouaient dans l’une des telenovelas les plus reconnues du Mexique, quartier”.

La vidéo est une compilation de fragments où l’acteur était en tant qu’invité spécial du programme de Cristina, où le présentateur lui montre un enregistrement où le chanteur apparaît et à ce moment-là Colunga est totalement hypnotisé pour son incroyable beauté et sans aucun doute son visage semble trahir tout le amour vous l’avez probablement encore pour elle.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’animateur l’a mis dans un moment plutôt embarrassant car l’enregistrement montre Thalía en train de parler de baisers dans des feuilletons et de celui qui l’embrasse le mieux.

Celui qui embrasse le mieux? Fernando j’aime la façon dont il embrasse “, a déclaré Thalía.

À cette époque, Fernando ne pouvait s’empêcher de sourire d’une oreille à l’autre, car comme ils se souviennent, on parlait pendant de nombreuses années d’une prétendue romance entre eux, cependant, c’est jusqu’à récemment que la vérité a été révélée par l’actrice. Yuliana Peniche, qui a avoué le secret en faisant un live sur ses réseaux sociaux.

Très peu savaient que Thalía et Fernando Colunga avaient une relation amoureuse à l’époque de «María la del barrio», a-t-il déclaré.

Il est à noter que la vidéo montrant l’amour que Fernando ressentait peut être trouvée sur la plate-forme YouTube et est sans aucun doute un succès, puisqu’elle dépasse jusqu’à présent plus de 4 millions de reproductions, en plus d’innombrables commentaires. de la part de ses partisans, qui à plus d’une occasion ont avoué qu’ils auraient adoré voir une romance entre les acteurs aujourd’hui, car dans les feuilletons ils avaient une chimie vraiment incroyable et enviable.

Cependant, la chanteuse n’est actuellement pas disponible, car depuis plus de 20 ans, elle est plus qu’amoureuse de Tommy Mottola et ils ont également un mariage heureux.

Maintenant, Thalia et Tommy Mottola sont l’un des couples les plus stables au monde et sans aucun doute, ils vivent un beau conte de fées sans fin car ils partagent tous les deux une relation solide qui n’a pas sombré à la dérive, comme des centaines d’autres romances célèbres, et aussi Comme si cela ne suffisait pas, ils ont deux enfants, fruit de leur amour.

Son histoire a commencé par un rendez-vous à l’aveugle qui a été planifié par le producteur Emilio Estefan, qui a convaincu Thalía et Tommy de se rencontrer et, sur l’insistance de leur ami commun, ils ont décidé d’assister à l’heureux rendez-vous, au restaurant Escalinatela. à New York, ce qui a été un succès, car ils s’entendaient très bien et continuaient à sortir ensemble.

Le béguin entre les deux s’est produit lors de ce premier rendez-vous romantique en 1998, mais la chanteuse s’est rendu compte qu’elle était amoureuse quand elle n’avait plus à chercher quelqu’un d’autre.

“C’est le moment où j’ai trouvé ma moitié en lui. Il a fait un complément”, avouait le chanteur en 2000 dans une interview.

